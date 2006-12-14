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Лекарства делают из воды и мела?

В любой столичной аптеке можно купить опасные для здоровья препараты

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Елена ОБОЛЕНСКАЯ ]

Лекарства делают из воды и мела?
Фото PHOTOXPRESS

 

Лечащий врач каждый месяц выписывала Ларисе Георгиевне жизненно необходимое лекарство. Женщина получала его в аптечном пункте при поликлинике. Но однажды препарат туда вовремя не подвезли. Тогда старушка купила инсулин в обычной аптеке недалеко от своего дома. Когда медсестра вскрыла упаковку, чтобы сделать инъекцию пациентке, обнаружила внутри несколько ампул с надколотым горлышком. А в остальных ампулах, как потом установили эксперты, оказалась обычная дистиллированная вода. Обманутую пенсионерку отсутствие лекарства поставило на край гибели...

Вскоре оперативники вышли на след подпольного цеха, расположенного в подвале одного заброшенного московского дома. Там женщины из Молдовы и Украины в антисанитарных условиях изготавливали различные лекарства. В огромных алюминиевых тазах рабочие толкли сомнительный белый порошок и рассыпали его в баночки с надписью «Детская присыпка». Здесь же производили «анальгин» и «левомицетин». Всего в ходе операции было изъято более 5 млн. упаковок различных препаратов. Они, как выяснилось, расходились практически по всей аптечной сети не только Москвы, но и других регионов. Кстати, в том же цеху обнаружили «линию» по производству инсулина из воды.

Эксперты утверждают: в последнее время лекарств-«пустышек» на фармацевтическом рынке стало значительно больше. Подобные препараты делаются, как правило, из мела с добавлением глюкозы. Сами по себе «пустышки» безвредны. Мы же, наоборот, ждем от них эффекта! Но «пустышки» - не самый страшный вариант поддельного лекарства. Куда хуже препараты-имитаторы. Вместо активного вещества в них применяется аналогичный по воздействию заменитель. Например, в антибиотиках дорогостоящий компонент часто заменяют дешевым бензилпенициллином. Эти имитаторы низкоэффективны. Не менее часто в аптечных киосках можно купить и контрафактные «версии» фирменных препаратов.

Но самыми опасными, по мнению специалистов, являются лекарства с истекшим сроком годности. От применения внутрь таких препаратов у человека могут возникнуть побочные явления. В лучшем случае дело закончится отравлением. В худшем... Чаще всего на такие препараты можно нарваться на московских вокзалах и пригородных станциях. Фармдельцы рассчитывают на то, что почувст­вовавший недомогание пассажир, купив упаковку аспирина или активированного угля, сядет в поезд дальнего следования, уедет - и не сможет предъявить претензии продавцу просроченного лекарства.

Недавно сотрудники столичной транспортной милиции в аптечном киоске возле платформы «Матвеевская» изъяли образцы лекарств. Позже экс­перты установили, что срок годности этих препаратов кончился 5-6 месяцев назад, хотя на упаковке стояли нормальные сроки. В частности, в аптеке продавались просроченные витамины «Пиковит» и средство от аллергии кетотифен. «Установить, что это лекарство опасно для жизни и здоровья людей, может только эксперт-фармаколог», - поясняет начальник пресс-службы Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте Татьяна Агапова.

К сожалению, практика показывает: сегодня не лечащие, а калечащие препараты вы рискуете приобрести в любой город­ской аптеке.

 

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