Ребята, давайте жить честно!

Столичное правительство не прекращает попыток навести порядок в одном из самых «тёмных» секторов столичного ЖКХ – системе управления многоквартирными домами. Но если трогать управляющие компании С. Собянин и его соратники пока не решаются, то в отношении товариществ собственников жилья дело обстоит с точностью до наоборот. Недобросовестным ТСЖ чиновники объявили нешуточную войну, пообещав в ближайшее время сделать товарищества собственников жилья образчиком честности и эффективности.

«Разобраться немедленно!»

На бардак с товариществами собственников жилья Сергей Собянин обратил внимание сразу же после вступления на пост мэра. И немудрено: проблема к тому моменту стала крайне острой. При Ю. Лужкове Москва по темпам создания ТСЖ была едва ли не впереди всей страны. Отметим, что столица оказалась единственным регионом, где городская администрация утверждала планы по созданию товариществ. При этом минимальное количество ТСЖ реально работали на жителей. В городе процветала практика создания липовых товариществ, руководителями которых становились главы управ, руководители ДЕЗов и ГУИСов. Правовой основой становились поддельные протоколы собраний, в которых нередко появлялись подписи от имени умерших граждан и грудных младенцев. Жители могли годами не знать, что в их доме создано ТСЖ. А новоявленные руководители тем временем «пилили» городские средства, выделяемые товариществам на капремонт, сдавали в аренду чердаки и подвалы и отдавали подряды на обслуживание домов «нужным» конторам – в первую очередь тем же ДЕЗам. Чтобы ликвидировать такое ТСЖ, жителям приходилось ввязываться в изнурительные судебные процессы, которые могли тянуться годами. Управы и префектуры были завалены жалобами (на которые, впрочем, чиновники нередко не торопились реагировать). Словом, было ясно, что распутывать этот гордиев узел надо как можно быстрее.

Шаги в нужную сторону

Первой попыткой решить проблему стало предложение С. Собянина создать в столице некие учреждения, которые будут следить за работой ТСЖ. Экспертное сообщество и рядовые горожане отнеслись к этой идее с изрядной долей скепсиса, справедливо предположив, что «контролёры» могут и сами оказаться нечистыми на руку («АН» подробно писали об этом в материале «Мэр взялся за тайные общества» в №43 за 2010 год). Тем не менее по этому пути чиновники всё же не пошли. Однако административные «рычаги» для контроля за управлением ТСЖ в городе всё же появились. Летом 2011 г. были значительно расширены полномочия Мосжилинспекции. Она получила право требовать у товарищества документы на проверку, следить за законностью выбора председателя, а также при необходимости привлекать к разбирательствам полицию и прокуратуру. Кроме того, в Мосжилинспекции появилась добрая традиция – периодически отчитываться об этой работе.

На фоне непрекращающихся тычков из мэрии и постоянных обещаний Собянина навести порядок дело всё же сдвинулось с мёртвой точки. В частности, городские власти рьяно взялись за ликвидацию липовых товариществ через суд. На сегодняшний день исчезло уже больше сотни «неправильных» ТСЖ, и работа в самом разгаре: как утверждают в Мосжилинспекции, признаки липовых имеют ещё около 2 тыс. организаций (около 30% от общего числа ТСЖ, которых в столице насчитывается 6,7 тысячи). Также чиновники заставили руководителей ТСЖ раскрыть информацию о своей работе как перед жителями, так и перед городским руководством. По словам представителей той же Мосжилинспекции, большинство это требование выполнили довольно оперативно. Наконец, до 1 апреля 2013 г. продлится проверка Уставов столичных ТСЖ на соответствие законодательству. Инициатива возникла не из воздуха: на председателей, которые узурпируют власть в доме и творят что хотят, горожане жалуются даже чаще, чем на липовые ТСЖ. Например, не так давно жители дома в центре Москвы по воле руководителя ТСЖ получали платёжки, где стоимость содержания и ремонта одного квадратного метра жилья составляла 500 рублей. А в Восточном Дегунино председатель правления устроил настоящую диктатуру, запретив должникам пользоваться лифтом (и это в 17‑этажном доме!). Теперь появилась надежда, что такие ситуации всё-таки уйдут в прошлое.

А вдруг?

Безусловно, активность городских чиновников в этом направлении можно только приветствовать. Но вопросы по поводу системы ТСЖ в столице всё равно остаются. Например, жителей зачастую сильнее всего волнует «привязка» насильно созданного ТСЖ к определённым организациям, которые обслуживают дом (чаще всего, как уже говорилось, ими становятся районные ДЕЗы). Городским властям эта ситуация, безусловно, выгодна. И вряд ли можно рассчитывать, что жители, освободившись, к примеру, от липового ТСЖ, бросятся в объятия городских учреждений: качество обслуживания, которое они предлагают, не критикует только ленивый. Так что очень интересно посмотреть, как будет развиваться эта ситуация.

Второй момент связан с тем, что фальшивые ТСЖ, досаждая жителям, тем не менее делали Москве положительный имидж в глазах федерального центра. Создание товариществ – приоритетное направление реформы ЖКХ, и регионы, преуспевшие в этом деле, могут рассчитывать на финансовую благосклонность «верхов». А между тем велика вероятность, что многие горожане из бывших несуществующих товариществ захотят «под крылышко» к управляющей компании – и опять же далеко не факт, что к ДЕЗу.

Наконец, есть и ещё один вопрос: готовы ли столичные чиновники отдать горожанам право распоряжаться немалыми средствами, которые перепадают ТСЖ. Но это вопрос, как говорится, уже риторический. Остаётся лишь надеяться, что ответ на него обойдётся без криминального «привкуса»…