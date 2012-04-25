Палатки, которые мы потеряем

Мелкорозничная торговля в Москве опять несёт потери. Власти города планируют к июлю 2012 года снести до трёх тысяч торговых киосков, которые не попали в новую схему размещения объектов мелкорозничной торговли. Согласно этой схеме, в городе останется 9,6 тысячи ларьков.

По плану, среди них будут 3,2 тысячи новых объектов, которые разместят на месте снесённых киосков. Власти планируют устроить открытый аукцион за эти торговые площади. Ларьки, которые остались нетронутыми, заменят на новые модули (таких около 5 тысяч), а остальные 1,3 тысячи модернизируют. В СВАО общее количество точек мелкорозничной торговли уже сократилось на 40%, а в ВАО – на 30%. А по сравнению с Москвой времён Юрия Лужкова количество палаток уменьшилось в 2 раза.

Напомним, 17 апреля 2012 г. на заседании правительства столицы Михаил Орлов, бывший руководитель департамента торговли и услуг, заявил: «Торговля должна быть упорядочена в местах крупных транспортных узлов, станций метрополитена и выведена с остановок». А также добавил, что будут ликвидировать объекты, в основном те, которые мешают пассажирам.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заменил на посту Михаила Орлова, который ушёл «по собственному желанию», бывшим зампрефекта Зеленограда Алексеем Немерюком. Заступив на должность, последний отметил, что начнёт с поиска проблемных зон. Однако: резких телодвижений делать не будет.

Поменяется ли с приходом нового руководителя отношение к малому и среднему бизнесу? Роман Жигульский, председатель координационного совета некоммерческого партнёрства «Содействие предпринимателям-арендаторам», считает: «Вряд ли с новым руководителем положение дел изменится». Он также отметил: «Предыдущая кампания по сносу палаток породила множество судебных разбирательств и фактов коррупции. А система открытых аукционов за торговую площадь пока на руку лишь тем чиновникам и бизнесменам, которые, обладая большими денежными активами, могут выкупить места и потом просто перепродать эту территорию ещё дороже».

Противоположное мнение у председателя общественного движения «Наша столица» Александра Закондырина: «Лучше проводить аукционы или другие процедуры, чем банальные игры с чиновниками по схеме «ты мне – я тебе». Нужно принять меры, при которых схема со взяточниками вообще не будет существовать». По его словам, стоит подключить к этому процессу крупных игроков, серьёзные финансовые организации, которые станут владельцами торговых территорий. А они уже предоставят возможность развиваться малому и среднему бизнесу, отдавая землю в аренду с возможностью выкупа.

Адвокат Алексей Сердюк так прокомментировал данную ситуацию: «Считаю, возобновление сноса ларьков будет ещё одним дополнительным ударом по малому бизнесу. На мой взгляд, нахождение ларьков возле станций метро каких-либо существенных проблем не создаёт, чтобы оставлять ещё энное количество семей без источника дохода».

Однако не все смотрят на принимаемые меры скептически. А. Закондырин считает, что упорядочение мелкорозничной торговли – дело правильное. «Невозможно существовать в городе, если каждый может ставить палатки где хочет и как хочет», – говорит он. По его мнению, в этом вопросе важно найти золотую середину и не допустить в Москве отсутствия киосков вообще. Не нужно ставить жителей в тупик и предлагать им выбор только между элитными гастрономами «Азбука вкуса» и «Глобус Гурмэ», где цены для рядового жителя недемократичны.