В Марфино перекрыли воздух

Жители микрорайонов 51 и 52 в Марфино СВАО Москвы стали жертвой чиновничьих ошибок. Согласно генеральному плану развития столицы, рядом с их домами должны возникнуть сразу несколько транзитных дорог. Цель их постройки благая – разгрузить транспортные потоки на Ботанической улице и улице Академика Королёва.

Ни проехать ни пройти

Однако эти дороги планировались ещё до постройки ЖК «Марфино», когда здесь располагался агропромышленный комплекс. По непонятным причинам строительство было отложено, и одна из крупнейших компаний-застройщиков «Ведис групп» возвела дома на территории, через которую планировался транзит. Причём так, что теперь эти дороги, во-первых, разделят микрорайоны: из одного будет трудно попасть в другой. То есть детские сады, школы, спортивные площадки и поликлиники станут труднодоступны для граждан. И во-вторых, транзитные трассы будут проходить очень близко к жилым домам. Всё вышесказанное, приведёт к нарушению норм расстояния между жилыми строениями и проезжей частью.

В итоге из разрекламированного «зелёного района» Марфино превратится в железобетонную коробку, зажатую между Савёловской ЖД и транзитом через Большую Марфинскую улицу, которую по Генплану достроят и соединят с ул. Академика Королёва. Допущенные нарушения уже мешают жителям дома №1 на Большой Марфинской. Их окна выходят прямо на железную дорогу, которая находится в менее чем 100 метрах от многоэтажки. Причём никакого шумозащитного экрана там нет!

Под давлением

Согласно инструментарным измерениям шума, которые провёл филиал Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», установлено, что в двух метрах от домов №1 и №4 грохот от электропоездов превышает норму на 3 дБА днём и на 13 дБА ночью. Насколько эта норма будет превышена после постройки транзитных дорог – страшно представить. Кроме вышеперечисленных неудобств безопасности жителей угрожает газопровод высокого давления с полосой отчуждения четыре метра вместо положенных десяти.

Активисты не сидят на месте и пытаются защищаться от чиновничьего произвола. Пока не помогли митинги на ул. 1905 года, письма в управу, префектуру и мэру города Сергею Собянину. Зато с помощью Сергея Митрохина удалось добиться встречи с префектом СВАО Валерием Виноградовым.

В ходе общения Валерий Юрьевич пообещал организовать согласительную комиссию и пригласить на неё представителей департаментов строительства, экологии, транспорта и других ответственных лиц. Чиновник надеется, что совместными усилиями они смогут найти выход из сложившейся ситуации. Но жители всё равно настроены скептически. Они своими глазами видят, как под их окнами не прекращается подготовка к строительству транзитной дороги. По словам генерального директора подрядной организации ЗАО «МИСК» Алексея Попова, объект планируется сдать в срок – к концу лета.