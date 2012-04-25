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Бес глубокой персонализации

Лучше чиновников сократить, а медиков добавить

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Бес глубокой персонализации

Очередная светлая мысль об интернетизации данных о московских детях посетила столичную мэрию. На этот раз власти решили завести «электронный дневник» на каждого школьника. Там кроме показателей его успеваемости будут содержаться также и сведения о здоровье – что по закону является закрытой информацией, предоставляемой только по решению суда.

Папки славных дел

Обычные, «бумажные» портфолио учеников классные руководители обязаны собирать уже несколько лет. Так, в папочку складываются грамоты, лучшие творческие работы, указываются сведения об успеваемости. Мэрия собирается каким-то образом перевести это всё в электронный вид. Такие «электронные портфолио» должны быть созданы уже к 2013 году и размещены на сайте dnevnik.mos.ru. Кто будет иметь доступ к информации о ребёнке – вопрос серьёзный. Инициаторы этой идеи надеются, что только работники школы (администрация и учителя) и, конечно, родители. От постороннего любопытства персональные данные будут надёжно защищены, обещают в Департаменте информационных технологий правительства Москвы.

Но все же самые серьёзные сомнения вызывает намерение размещать в портфолио сведения о здоровье школьника. По российскому законодательству, вся медицинская информация о нём относится к документации строгой отчётности, хранится в медучреждении и никому не должна выдаваться, кроме как по решению суда.

На такие возражения в мэрии отвечают, что данные в портфолио будут «без глубокой персонализации». Чтобы не допустить нарушения прав человека».То есть диагнозы в будущие «Дневники ребят» вносить не станут. Или ограничат доступ к ним для учителей, чтобы не произошло разглашения врачебной тайны. На своих мониторах педагоги смогут видеть только конкретные медицинские показания, имеющие отношение к организации учебного процесса. Например, кому из учеников на физру нельзя, кому мелом вредно дышать, а у кого зрение слабое...

Особенно часты несчастные случаи на уроках физкультуры. Так вот, если можно будет доказать, что учитель знал о проблемах ученика со здоровьем и тем не менее не обеспечил для него на занятиях должную безопасность, то такого педагога легче будет привлечь к ответственности, подчёркивают сторонники электронных портфолио.

«Да, бывали случаи, когда дети гибли на уроках физкультуры,– говорит Мария Ожегова из Всероссийского общества многодетных матерей «Много деток – хорошо», заместитель главного редактора журнала «Многодетная семья». –Но что изменится с появлением мединформации в электронном виде? Надо в принципе наладить её получение теми учителями, которые отвечают за детей на уроках. Воткаждый год, стройно, всем классом, школьников водят на диспансеризацию. Во-первых, её качество должно быть повышено. Во-вторых, если в процессе её выявляются, допустим, дети с какой-то кардиологической патологией, значит, должно быть очень чётко соблюдено требование, чтобы на общие уроки физкультуры такие ребята не попадали. Освобождаем их от физры и отправляем на другие занятия. Всё, что нужно, – это нормальная организация передачи такого рода информации, совершенно не обязательно в электронном виде. В целом у меня ощущение, что это совершенно ненужное дело».

Интернет и Основной закон

Тайну частной жизни в принципе защищает у нас Конституция. Ей противоречит вынесение медицинских сведений на просторы Интернета. «Я бы на месте родителей обжаловала это постановление, – подчёркивает Мари Давтян, адвокат коллегии адвокатов г. Москвы, Московский юридический центр. – Я знаю, что во многих школах есть электронные журналы. И родители могут посмотреть, был ли ребёнок на уроке, какие у него оценки. Но слишком личную информацию – зачем? В семье о ней и так знают, учителям можно сообщить её персонально. Тем более что любое заболевание, которым страдает человек, тем более ребёнок, входит в состав тайны частной жизни. Если родители откажутся разглашать эти сведения – школы обязать их не смогут». Противоречит Конституции отказ в доступе на образование в связи с нежеланием предоставлять информацию, поясняет адвокат. По нашему Основному закону образование должно предоставляться каждому ребёнку. Надо сказать, администрации школ тоже без особого энтузиазма относятся к инициативе, предполагая, что вся тяжесть работы с электронными портфолио ляжет на плечи и так замотанных рутиной учителей.

«Лучше чиновников в мэрии сократить, а людей, которые будут отслеживать внесение медицинских сведений, школам дать, – предлагает адвокат Владимир Жеребенков. –Тут нужен заведующий здравпунктом – старшая сестра, которая будет вести электронные журналы и, соответственно, регулярно ездить в поликлинику и брать новые данные. Ведь эту информацию грамотно сможет внести только человек с медицинским образованием. Там половина терминов на латыни. К тому же если с данными станут работать только медики, то это не будет разглашением врачебной тайны. А вот если отвечать за сведения о здоровье будут чиновники или школьная администрация – то тогда да, возможны бардак и утечка информации».

Ай да компания

Защита персональных данных – принципиально важный момент всех подобных «электронных» инициатив. «Мне кажется, что в самой идее ничего страшного нет, просто надо правильно продумать степени защиты, – считает Александр Гладких, работник государственного учреждения г. Москвы «Московский центр детского семейного отдыха и оздоровления».–Существует ведь у нас реестр по инвалидам в городе Москве. Там указываются и заболевания, и группы инвалидности. Это информация закрытая, секретная. Я не слышал ни разу, чтобы была утечка».

В столичной мэрии Интернетом увлеклись всерьёз, и в этом московское правительство идёт в ногу с российским. По федеральному образовательному стандарту, с грядущего сентября все учебные заведения должны завести электронные дневники и журналы. Электронными станут контурные карты, словари, дополнительные пособия – а в перспективе и учебники.

«У нас в очередной раз какая-то кампания,– комментирует Мария Ожегова. –Сейчас так модно стало – всё в Интернет выкладывать. Однако дополнительные усилия по защите информации, организации её хранения стоят денег. Стоит ли тратить на это московский образовательный бюджет, считая, что он «богатый»? Почему в таком случае на электронные дневники средства есть, а на должную организацию питания в школах – нет?» Однако, по-видимому, забота о питании детей кажется в мэрии не такой увлекательной, как затеи с модными словами «Интернет» и «портфолио».

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