Дороги нам медвежьи услуги

Замена льгот денежными компенсациями – идея не новая. Самый жёсткий принцип монетизации в своё время власти обкатали на пенсионерах, доведя последних практически до нищеты. Вариант реформы для слуг народа, наоборот, совсем не ухудшит жизнь бюрократии. Ведь закон о компенсациях она будет сочинять для себя сама.

Ушли в отрыв

О прозрачности чиновничьих льгот в советские времена вспоминает Николай Безбородов, депутат ГД четырёх созывов: «Тогда сильные мира сего, занимая определённые должности, от большинства населения так сильно не отрывались. А результат их работы был на виду. Если сейчас провести монетизацию, сразу станет очевидно, насколько больше сегодня государство тратит на чиновников, чем, скажем, на врачей и учителей. И как разительно это отличается от установленного минимального уровня зарплаты. Я не говорю об уравниловке – но справедливость должна быть».

Считать справедливыми огромные расходы на чиновничий аппарат, например в Москве, было бы проще, если эти госслужащие чётко выполняли бы свои функции в интересах людей и способствовали развитию города, считает Александр Закандырин, председатель общественного движения «Наша столица». «Тогда бы и бог с ними, с этими затратами, – говорит он.– Но, к сожалению, нет никакой прямой связи между тем, насколько хорошо они работают, и тем, как сильно мы должны их благодарить.

Надо понимать, какая функция у конкретного чиновника и какую компенсацию общество должно дать ему для того, чтобы он эффективно исполнял свои обязанности. А уж как он этой компенсацией распорядится: решать ему. Потратит на служебный автомобиль или станет добираться до работы на своей машине. Может, предпочтёт лечиться в хорошей поликлинике – его дело. Лишь бы чётко выполнял вверенную ему функцию».

Льготы по ранжиру

На данный момент невозможно точно подсчитать, сколько тратит государство на льготы служащим. Но список обширный. Долгий оплачиваемый отпуск до 45 дней. Бесплатный отдых в санаториях и на курортах, обслуживание в ведомственных поликлиниках. «Отработав определённый период времени в госаппарате, работник может получить квартиру, рыночная стоимость которой – 10, 20 миллионов рублей, – продолжает перечисление благ Михаил Сидоров, доктор экономических наук, профессор. – Он может поехать отдыхать по путёвке за 20–30% её стоимости и взять с собой родственников – за полцены. Бесплатно лечится, и даже самые дорогостоящие операции не стоят ему ни копейки. У него служебный автомобиль (обычно с водителем), его не волнуют расходы на бензин и обслуживание. За всё платим мы, и платим много! А «наш слуга» даже не задумывается, во сколько на самом деле он обходится налогоплательщикам. Для осознания этого монетизация будет очень полезна».

«Сегодня считается, что человек состоялся, если у него имеется два дежурных водителя, – возмущается депутат ГД Геннадий Гудков. – Нигде за рубежом нет тысяч персональных автомобилей. Монетизация заставит чиновников считать деньги и обзаводиться персональной служебной машиной, только если это действительно нужно».

«Имея в своём распоряжении определённую сумму, служащий будет думать, например, об экономии бензина, – уверен Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». – Сейчас его эти вопросы не беспокоят. То же самое и с монетизацией расходов на лечение. Ходи за счёт государства в обычную поликлинику, а хочешь в особенную – доплачивай сам. Вообще монетизировать льготы чиновникам «Яблоко» предлагает уже много лет!»

На самом деле 45-дневный отпуск и служебный автомобиль с водителем имеют далеко не все чиновники. Большинство муниципальных служащих ездят на работу на общественном транспорте или на собственной машине. Отпуск у них 30 дней, и зарплаты отнюдь не высокие. Вероятно, монетизация прежде всего заденет именно их.

Рассуждая о замене льгот, президент сразу подчеркнул, что о чиновниках высокого ранга речь вообще не идёт. То есть им от служебных машин отказываться не придётся. Наверное, начиная с какого-то уровня, служебный автомобиль – вещь действительно необходимая. Хотя мэр Лондона добирается на работу на велосипеде, а документы читает у себя в кабинете. Но в Москве так не принято.

Чтоб не воровали

Не секрет, что люди рвутся работать на государство, для того чтобы оказаться в точке распределения – денег, земли, всевозможных разрешений. На низших уровнях аппаратчики влияют на распределение очень мало, поэтому и откаты там невелики. Чем выше – тем «интереснее» работать, и тем меньше волнует вопрос возможной монетизации. Легко соглашаясь на невысокие в сущности зарплаты, люди рассчитывают либо продвинуться по карьерной лестнице к высоким окладам и возможностям, либо обзавестись связями. Чтобы «монетизировать» их потом, уйдя в коммерческие структуры.

Монетизация позволит платить чиновникам вполне «рыночные» зарплаты. Это, возможно, удержит людей от коррупции, считают в Кремле: «Надо объяснить нашему народу, почему чиновнику надо нормально платить. Прежде всего для того, чтобы он чувствовал себя по-человечески, чтобы не воровал». На совещании, где обсуждался этот вопрос, назывались и конкретные суммы. Так, для высших лиц – от 2 до 15 млн. руб. в год. В целом зарплата «чтоб не воровали» должна позволить спокойно взять ипотечный кредит или снять квартиру по рыночной цене.

«Я согласен, что государственный работник должен получать нормальную зарплату, – рассуждает адвокат Владимир Жеребенков. – Но тогда зачем им льготы? Они что, инвалиды? Работают нормально, здоровые люди. Поэтому я в принципе против льгот чиновникам. К чему им служебные машины? Пусть в метро ездят, заодно будут ближе к народу. Максимум должны иметься дежурные авто, если кому срочно куда-то надо. Вообще, если мы хотим серьёзно уменьшить нагрузку на бюджет, то почему бы просто не сократить наполовину гигантский госаппарат? А то у нас их столько, что уже половина министерств имеет свои ведомственные клиники, где, кстати, бесплатно лечатся сотрудники, как действующие, так и бывшие. Эти льготы сжирают огромную часть бюджета. Раздутые штаты – их надо срочно минимизировать».

В своё время пенсионерам монетизировали всё разом, чтобы они долго не мучались проблемой выбора. К своим у государства подход более деликатный. «Не думаю, что возможно просто единомоментно всё сделать сразу, – заметил по этому поводу помощник президента Аркадий Дворкович. – Чиновники тоже люди, нужно, чтобы у них за один день не пропала возможность получать имеющиеся услуги».

Чиновники, которые в сущности сами для себя будут прописывать закон о монетизации, наверняка не станут торопиться. Начнут с самых безболезненных статей расходов и не спеша, поэтапно перейдут к более существенным. Или не перейдут, если окажется, что монетизация им не удобна. Они имеют полную возможность спустить процесс на тормозах, убрать в долгий ящик, положить под сукно – способы тихого саботажа эта порода знает лучше всех.

Более того, при определённой тонкости подхода бюрократия сможет повернуть дело так, что льготы от монетизации не сократятся, а зарплаты повысятся. В любом случае реформа вряд ли будет противоречить интересам тех, кто её продвигает и осуществляет. А что до расходов? Деньги на льготы аппарата по-прежнему будут тратиться из наших карманов.