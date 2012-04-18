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Префекты новые – проблемы старые

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Cергей ГРУНЮШКИН ]

Префекты новые – проблемы старые
www.liveinternet.ru

В Москве у новых административных округов – Новомосковского и Троицкого – появился свой префект. Сергей Собянин на заседании городского правительства назначил на эту должность Алексея Челышева.

Своё решение мэр объяснил так: «Челышев давно работает в должности префекта, хорошо знает эту работу, имеет большой управленческий опыт. И самое главное, что он может обеспечить взаимодействие новой территории и старой московской территории». Ранее чиновник руководил ЮЗАО и возглавлял строительный комплекс округа. На этой должности прославился несколькими скандалами, связанными с незаконной застройкой на улице Вавилова и сносом зданий в Бутово.

На переходный период градоначальник не видит смысла создавать отдельные друг от друга префектуры и считает, что справиться с управленческими задачами в новых округах по силам единому аппарату управления.

Также стоит отметить, что уже подписаны законы об административно-территориальном делении и устройстве местного самоуправления на территории, присоединяемой к Москве, в которой сохранены полномочия местных органов самоуправления.

Напомним, что к границам столицы с 1 июля прибавляется территория площадью 160 тыс. га от Варшавского до Киевского шоссе на юго-западе до Большой кольцевой железной дороги. В состав города перейдёт 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа, 19 городских и сельских поселений и три незаселённых участка.

Ещё одно кадровое решение, объявленное Собяниным, касается СЗАО. Префект Виктор Дамурчиев освобождён «по собственному желанию». Причиной отставки может служить «неуспеваемость» округа в плане качества уборки дорог и территорий. Его место займёт заместитель префекта ЗАО Владимир Говердовский, который, по словам мэра: «Хорошо себя показал». Хотя куда более весомая теория – Собянин просто избавляется от лужковских чиновников.

С 2005 г. Владимир Говердовский работал в управе района Кунцево, где занимал должность главного специалиста отдела строительства, реконструкции и землепользования и прошёл карьерный путь до главы управы. Вскоре после назначения С. Собянина мэром Москвы получил назначение в префектуру ЗАО.

В первую очередь Владимир Говердовский собирается взяться за извечную проблему и навести порядок в сфере ЖКХ. «Ну и параллельно – все программы, задачи, идущие по линии социального блока, транспортного блока… Создать профессиональный, работоспособный коллектив», – отметил В. Говердовский.

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