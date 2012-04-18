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ГМО: есть или не есть?

О трансгенных продуктах надо писать крупно, как на сигаретах о никотине

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

ГМО: есть или не есть?

Власти Москвы отменили маркировку продуктов «не содержит ГМО». На протяжении пяти лет производители добровольно помечали ею так называемые чистые товары. Теперь покупатели недоумевают: какую продукцию можно покупать, не опасаясь за своё здоровье?

Согласно данным Общенациональной ассоциации генетической безопасности, 30–40% товаров на российском продовольственном рынке содержат ГМО. Не является исключением и такой мегаполис, как Москва. Здесь из-за большого товарооборота отследить качество продуктов особо сложно.

История вопроса

Впервые о генно-модифицированной продукции в столице заговорили в 2004 году. Тогда в Федеральный закон «О защите прав потребителей» были внесены поправки. Согласно им производители должны были указывать на потребительской упаковке факт содержания в продукте компонентов, изготовленных при помощи генно-модифицированных организмов (ГМО). В 2005–2006 гг. такие надписи уже информировали покупателей о составе товаров.

В 2007 г. появились новые поправки в закон. Теперь только в случае содержания генно-модифицированных организмов свыше 0,9% производители должны были указывать это на этикетке. «Порог в 0,9%, возможно, разумен, – комментирует Павел Шапкин, руководитель национального союза защиты прав потребителей. – Однако вместо слова «компоненты» в документе появилось определение «организмы», что в принципе является абсурдом. Генно-модифицированных организмов быть не может ни в одной продукции. Организмы используются только для того, чтобы изготовить опытный образец. Из-за этой неточности вся эта норма свела на нет право потребителя на информацию о подозрительных ингредиентах в продуктах». 

Таким образом, маркировку фактически отменили ещё пять лет назад. Однако начиная с 2007 г. в Москве действовала добровольная сертификация продуктов. Под неё были созданы 15 специальных лабораторий, на которые столичные власти потратили 60 млн. рублей.

«Система добровольной маркировки продуктов, не содержащих ГМО, была, мягко говоря, несовершенной, – комментирует Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в МГД. – Знак выдавался один раз на основании образцов, предоставленных производителями. Потом продукт никто не проверял. А не было контроля – значит, не было и гарантии для потребителей. Но даже не это меня удивляет больше всего. А то, что пять лет московские власти молча на это смотрели, а теперь заявили об отмене добровольной маркировки как о какой-то победе над неправомерными бюджетными тратами. Если чиновники понимали, что система неэффективна, то почему ничего не сделали, чтобы её отладить и оправдать затраченные бюджетные миллионы?»

Вывод напрашивается сам – видимо, истинные цели всё-таки были достигнуты. Кому было нужно – тот на этом заработал.

ВТО и ГМО

По мнению экспертов, причин отмены маркировки продуктов специальными отметками может быть несколько. Как считает Павел Шапкин, Департамент торговли и услуг Москвы не хочет вникать в законодательные тонкости. Отменить маркировку – в данном случае самый простой выход.

У Андрея Клычкова другая версия: «Решение об отмене маркировки, на мой взгляд, вряд ли как-то связано с тем, что этот опыт оказался неудачным. Причина скорее в том, что страна – на пороге вступления в ВТО, в рамках которой откроется свободный доступ ГМО-продуктов на российский рынок. Тема ГМО становится невыгодной, вот её и решили замять.

Не исключает такую версию и предприниматель Роман Жигульский: «За рубежом уже давно и достаточно активно используют генно-модифицированную продукцию. Скорее всего, те же американские производители заинтересованы в завоевании нашего рынка. По моему мнению, маркировка «не содержит ГМО» была эффективна. Но государство заботится не о здоровье людей, а видимо, больше о выполнении международных договоров и обязательств».

Очевидно, что проблему с маркировкой продуктов надо решать не столько на региональном, сколько на федеральном уровне. «Я считаю, что нужно обратить внимание на федеральное законодательство, в котором прописана обязательность маркировки товаров, содержащих ГМО, – уверен Андрей Клычков. – На деле выполнение этого требования доходит до абсурда – состав продукта пишут такими мелкими буквами, что его невозможно прочитать. Нужно обязать производителей ставить маркировку примерно такого размера, как на сигаретах – надпись о вреде курения. Это вопрос не только безопасности продуктов, но и права людей на отказ от употребления ГМО. Люди имеют право знать, что они покупают. А власти обязаны жёстко контролировать этот вопрос, а не идти на поводу у производителей».

В противном случае может получиться, что после вступления в ВТО в наших магазинах не останется ни одного натурального продукта. А россияне станут ещё более постоянными клиентами аллергологов и фармацевтических компаний.

Аргумент врача

Сергей Овечко, директор по развитию медицинской сервисной компании:

 

– На мой взгляд, шумиха вокруг трансгенных продуктов выглядит несколько искусственно инициированной. Думаю, она спровоцирована структурами, выпускающими ядохимикаты для сельского хозяйства. Именно они сейчас несут убытки. Овощные культуры благодаря встраиванию в них неспецифических генов перестали уничтожать вредители. Это, в свою очередь, привело к отказу от обработки их (овощных, злаковых и других культур) пестицидами и прочими ядохимикатами.

Единственное, с чем можно столкнуться при употреблении трансгенных продуктов, так это с возможностью возникновения на них аллергии. Например, если у человека аллергия на рыбу и он съедает овощ, имеющий в своей структуре ген рыбы, то у него возникает реакция. Однако эта информация пока не доказана, но в принципе и не опровергнута.

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