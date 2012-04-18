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Школьники сыграют в «ящик доверия»

Детворе лучше вешать скворечники, чем стучать директору в «дупло»

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Дарья ФИЛИППОВА ]

Школьники сыграют в «ящик доверия»

Департамент региональной безопасности Москвы вынес предложение оборудовать столичные школы «ящиками доверия». Дети и родители учащихся смогут использовать их для анонимных жалоб на грубых учителей и жестоких одноклассников, просто бросив в ящик сложенную записку без подписи.

В конце прошлого века подобная практика существовала в американских школах, где ученики анонимно писали в записках всё то, что не решались произнести вслух, например, недовольство новым учителем. Или, наоборот, выражали благодарность преподавателю за откровенную беседу после уроков.

Эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев считает, что установка в школах подобных «ящиков доверия» является лишь копированием американского опыта. «Вот только стоит напомнить, что за океаном от них быстро отказались. Такое эпистолярное «творчество» быстро превратилась в сведение счетов со строгими учителями и одноклассниками. При попытке контроля авторства эти ящики и вовсе потеряли всякий смысл. Думаю, и мы окажемся в подобной ситуации. Установка ящиков не сыграет особой роли в жизни школы. Ведь опытному директору такие нововведения не нужны. Он и так знает, что происходит в стенах его школы».

Времена меняются, а московские школьники так же не хотят тратить своё свободное время на заучивание стихов, носить с собой в школу «сменку» в пакете и не принимают некоторых детей в свою стаю, делая изгоями тех, кто отличается от большинства.

С этой проблемой сталкивался и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, оказывается, актёров «Ералаша» тоже «травят» в школе. Детям говорят: «Тут вам не в кино играть. Здесь надо учиться. В классе ты не звезда». Это вместо того чтобы порадоваться за талантливого ребёнка. Одарённые дети часто становятся изгоями – это сложная проблема. Решить её с помощью «ящиков доверия» уж точно не выйдет.

Мы лишь приучим ребят тайком ябедничать с малых лет. У нас и так с давних пор доносительство в почёте. Конечно, количество проблем в общеобразовательных школах действительно велико, но решать их подобным образом – это точно не выход. Я думаю, что это скорее банальное разжигание вражды».

Правду написать или в туалете подраться?

А психолог Елена Янковая, работающая с подростками, напротив, приветствует внедрение «почты доверия» в столичных школах. Она считает, что любой человек имеет право высказывать своё собственное мнение. «Почему же ребёнок должен сдерживать свои негативные эмоции? Наоборот, надо делиться проблемами, собственным мнением или какими-то опасениями.

Человеку в любом возрасте лучше открыто говорить обо всём, что его волнует. А директор или завуч, основываясь на собственном опыте и своих наблюдениях, обязан решать, как распоряжаться такой информацией. Думаю, что этот обмен без оглядки на лица поможет детям быть услышанными. Но я не очень одобряю анонимность подобных записок. Если ты хочешь высказаться, почему бы и не подписаться?»

Понятно, что конфиденциальность порождает некую безнаказанность. Так можно исподтишка навредить однокласснику. Многих будет подмывать написать гадость про неприятеля на бумажке и кинуть в ящик наудачу. А потом, если повезёт, радостно наблюдать, как задиру вызовут к директору. Это намного проще, чем попытаться наладить отношения с помощью диалога. Или по старинке подраться в туалете.

Куда вешать? Ближе к камерам!

Действительно, где устанавливать эти «ящики доверия», чтобы автор остался неузнанным? Ведь в большинстве учебных заведений столицы из-за каждого угла выглядывает камера. Олег Сергеев вспоминает, что во время визита в одну из чешских школ, он заметил, что «ящик для доносов» находится у них прямо посредине главного вестибюля для всеобщего обозрения. «Какой же от него толк, если кинуть записку втихаря всё равно не удастся? Директор этого учебного заведения сказал мне, что почта доверия не пользуется успехом. Максимум – одна-две записки в неделю»…

Несколько настороженно к возможным нововведениям относятся родители. Член правления общественной организации «Родительский комитет»Лариса Павлова утверждает, что многие мамы и папы находятся сейчас в замешательстве. «Выходит, ребёнок может опустить туда жалобу не только на одноклассника или учителя, но и на своих близких? Неудивительно, что взрослые относятся к этой затее крайне негативно, не понимая, кому в мэрии понадобилось так провоцировать детей и взрослых. А что если опыт школ окажется востребован в колледжах, академиях?

Декан факультета дизайна гуманитарно-прикладного института НИУ МЭИ Алла Зейналова рассуждает так: «Допустим, студент не учился весь семестр, и за это его хотят отчислить. В отчаянии он пишет записку: «Не отчисляйте меня, пожалуйста, я больше не буду!» Возможно, и так. Но мы же не в детском саду. У нас этот акт отчаяния всё равно не возымеет успеха».

А если целью этих «ящиков правды» является помощь в построении светлой, доверительной и гармоничной атмосферы, то, возможно, лучше не использовать подобный «сломанный телефон» из прошлого века.

Логичнее было бы взять на работу в учебное заведение действительно квалифицированного психолога, в кабинете которого можно чувствовать себя свободно, зная, что он по-настоящему хочет помочь, а не отсидеть со стеклянным взглядом напротив ровно до шести вечера. И ни минутой больше. Да и имеет ли смысл перетряхивать грязное школьное бельё с обидными кличками и плохими обедами в столовой, если главные проблемы подростков и детей так и останутся нерешёнными. Просто потому что их некому выслушать.

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