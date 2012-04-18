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Лето без дыма

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Виктория САЛЬНИКОВА ]

Лето без дыма

Хотя Росгидромет и обещает москвичам прохладное лето, столичные власти решили перестраховаться и заранее подготовиться к возможному пожароопасному периоду. Известно, что ещё в конце марта заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков утвердил «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесных массивах Москвы и её новых территорий». Однако независимые природоохранные организации всё же сомневаются, что «громадье планов» от Петра Павловича воплотится в реальные дела. Поэтому повторение чрезвычайной ситуации лета 2001 г. вполне возможно. Пожарная безопасность спасет сотни жизней лесных обитателей!

Лето 2010 г. москвичи до сих пор вспоминают с содроганием и надеятся, что такой кошмар больше не повторится. Но погода в последнее время непредсказуема, поэтому в правительстве города уже разработан план по предупреждению лесных пожаров.

МЧС России по Москве обещает в течение лета сообщать данные космического мониторинга лесных массивов и лесопарковых зон. Также сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с МЧС будут на земле и с воздуха патрулировать леса, в том числе с помощью беспилотных летательных комплексов.

Меры безопасности

В первую очередь московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды проведёт уборку мусора в Дмитровском, Подольском, Истринском и Звенигородском лесничествах. А в национальном парке «Лосиный остров» установят опорные пункты пожаротушения и смотровые вышки. Также будут отремонтированы дороги и пирсы пожарных водоёмов. Ближе к лету в зонах отдыха появятся народные дружинники. Администрации сельских и городских поселений проверят дачников. Точнее, состояние пожарной безопасности их садовых участков и исправность средств связи.

Если вышеупомянутых мер будет недостаточно и лес всё-таки задымит, то в бой пойдут специально сформированные отряды. ГКУ «Дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства» при необходимости сформирует свой городской отряд из 72 человек, а Департамент ЖКХ добавит ещё 10 специальных групп.

План масштабен. И в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы нас заверили, что он уже действует. В настоящее время проводятся работы по межеванию границ лесных участков. Оформляются в бессрочное пользование лесные участки бывших спецлесхозов. «Большую часть планируется оформить уже к маю, и начнётся проведение противопожарных мероприятий, – сообщили в департаменте. – В том числе реабилитация противопожарных водоёмов, создание противопожарных станций, расчистка просек, вспашка защитных полос, разделяющих Государственный лесной фонд и населённые пункты». Уже закуплены пожарные машины, трактора и другая спецтехника. А в преддверии пожароопасного периода организованы круглосуточные дежурства.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин считает, что этих мер достаточно. «За Москву можно быть относительно спокойным, – говорит он. – На защиту столицы сил затрачивается на порядок больше, чем на другие регионы, и в целом всё довольно убедительно».

Но всё ли так хорошо, как нам расписывают? И не придёт ли в Москву дым из соседних регионов?

Либо по совести, либо по закону

Об обводнении торфяников говорили много. На период 2011–2013 гг. была разработана целая программа, финансируемая из федерального бюджета и «кошелька» Московской области. Но эксперты считают, что она во многом провалилась. Виной всему недостаточная компетентность специалистов. Григорий Куксин говорит: «Обводнением занималась одна организация, которая до этого практически не сталкивалась с такой деятельностью, отсюда недостаточное количество научного персонала, который мог бы грамотно проконсультировать». Вполне может быть, что обводнение торфяников приведёт к прямо противоположному результату и заработает как осушительная сеть. Поэтому к сильному повышению уровня безопасности эти меры не приведут. Но главная проблема сейчас всё-таки не в торфяниках, а в законах.

Несмотря на то что власти призывают вставать на защиту лесов от огня добровольцев, условий для общественной деятельности не создано. В 2010 г., когда ситуация в стране обострилась, к противопожарным работам подключилось множество волонтёров. Чтобы как-то скоординировать и упорядочить их деятельность, был принят Закон «О добровольной пожарной охране», который, как говорят сами добровольцы, только мешает работе. Теперь каждый желающий помочь лесам обязан вступать в зарегистрированные общественные объединения пожарной охраны. Эти учреждения, в свою очередь, должны быть укомплектованы штатными сотрудниками на условиях трудового договора. А это уже значительные финансовые расходы, которые для многих объединений оказываются неподъёмными. Хотя власти приводят статистику о создании большого числа добровольческих организаций, профессиональные волонтёры смотрят на это скептично. Имитация деятельности и принудиловка. В эти организации, говорят волонтёры, насильно записывают профессиональных пожарных и бюджетников. Толка нет, но на бумаге красиво. А настоящим добровольцам, которые ратуют и душой и телом за правое дело, приходится действовать в обход законов.

1 января 2012 г. было также введено лицензирование деятельности по тушению пожаров. Ещё один «мешающий» развитию волонтёрской деятельности закон. Опять же, может, сама идея неплоха, но воплощение оставляет желать лучшего. Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин жалуется, что порядок лицензирования вовремя подготовлен не был. Он появился только к концу февраля. Уже сейчас горят некоторые регионы России, но организаций, которые имели бы официальное право тушить пожары, практически нет. Люди всё равно тушат, но с постоянным ожиданием репрессий со стороны прокуратуры. Вот и получается, что действуй либо по совести, либо по закону.

Догнать и перегнать!

Ещё одной существенной проблемой на пути к свободному от пожаров будущему является ложная статистика, считают представители природоохранных общественных организаций. Властям необходимо показать, что с каждым годом ситуация улучшается. Возгорания скрывают. Но в обход официальной статистики реальный мониторинг по космическим снимкам, сделанный российскими и зарубежными общественными организациями, показывает, что в 2011 г. пожаров было почти в два раза больше, чем в 2010-м.

«Вся история 2010 года – это история скрытых пожаров, – говорит Григорий Куксин. – Их скрывали с мая, пока дома гореть не начали. А ведь можно было потушить на ранних стадиях».

Сначала небольшие возгорания скрывали в статистике, а потом от них сгорали населённые пункты. Большинство экспертов уверены, пока пожары можно «спрятать», мы не застрахованы от повторения сценария 2010 года. В том числе и от дымовой завесы, за которой невозможно будет разглядеть соседние дома. И если столичные власти бросили все силы на защиту города, то остальные регионы по-прежнему в опасности. Но мы будем жить спокойно, пока не сгорит очередная деревня.

Аргументы Россельхоза

Сейчас общая площадь зелёных насаждений в черте города составляет 16,9 тыс. га, особо охраняемых территорий – 17,4 тыс. га. В 2011 г. Рослесхоз передал Москве лесозащитный пояс – это ещё 40 га посадок. Для сравнения: общая площадь столицы – примерно 108 га. Так что огню будет где разгуляться.

К концу апреля префектуры должны будут разработать особые паспорта пожарной безопасности столичных районов, подверженных угрозе природных пожаров.

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