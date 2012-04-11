Орган в неожиданном сочетании

Фирменный проект «Органные сезоны во Дворце на Яузе» увенчают два великолепных концерта. 21 апреля шедевры вокальной музыки исполнит звезда мировой оперы, обладательница премии «Grammy» ЕЛЕНА ЗАРЕМБА (меццо-сопрано).

«Великолепная», «обворожительная», «царственная» – так пишут о Зарембе. Её восхитительный, подвижный голос, редкое сценическое дарование покорили весь мир. Заремба выступает в таких театрах, как Ковент-Гарден, Ла-Скала, Метрополитен-опера, Опера Бастий, Большой театр. Во Дворце на Яузе Елена Заремба исполнит хиты вокального репертуара в неожиданном сочетании с королем инструментов – органом.

Программа концерта-закрытия «Органных сезонов во Дворце на Яузе» 22 апреля «БАХ НАВСЕГДА» целиком посвящена музыке великого Баха. Прозвучат знаменитые клавирные концерты Баха, в том числе Бранденбургский, в необычном переложении – с солирующими органом и аккордеоном. Исполнители – лауреаты международных конкурсов Мария Власова (аккордеон), Константин Волостнов (орган) и Камерный оркестр «KREMLIN» под управлением Миши Рахлевского.