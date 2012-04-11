«Речник» опять неугоден властям?

Два года назад знаменитая попытка сноса «Речника» вызвала резонанс в СМИ, в том числе упоминалась и в «Аргументах неделi». Но казалось бы затихший тогда конфликт сегодня начинает разгораться с новой силой, на этот раз обещая снести всё до основания.

Морозным днём 2010 г. посёлок «Речник» стал рушиться как карточный домик под натиском бульдозеров. Основанный полвека назад работниками канала им. Москвы как садовое товарищество, он был оцеплен спецназом и колючей проволокой. В тридцатиградусный мороз людей вытаскивали из кроватей, выкидывали их вещи в окна на основании того, что территория посёлка якобы была предназначена «под устройство водохранилища, гребного канала и других сооружений для организации зоны массового отдыха населения».

Однако находящийся по соседству элитный коттеджный посёлок «Остров фантазий», недвижимость в котором имеют чиновники и крупные бизнесмены, властям не мешал.

Надеясь, наверное, за несколько часов сравнять посёлок с землёй, чтобы очистить место от простых смертных, в спешке, по ошибке был снесён дом, судебного решения в отношении которого не было. Как оказалось, ставшая частью Москвы эта территория стоит очень и очень дорого.

Жителям же посёлка власти категорически отказали в оформлении собственности, а когда в силу вступил закон о дачной амнистии, у жителей «Речника» просто отказались принимать документы для регистрации.

Тогда снос всё же удалось остановить, конфликт дошёл до президента, администрация которого постановила, что самозахвата территории нет. Земли были разделены неправильно ещё полвека назад, но за столь длительный промежуток времени из данной ситуации выход найден не был.

До президентских выборов в марте этого года ситуация вроде бы затихла. Сегодня же в посёлок «Речник» снова пришли судебные приставы. Они объяснили жителям, что те должны покинуть свои дома на основании решения суда, которое никто не отменял. Выплаты компенсаций жителям «Речника» законодательством не предусмотрены, так как считается, что их постройки не зарегистрированы. Хотя больше четверти жителей посёлка проживают здесь круглый год, среди них есть и ветераны ВОВ.

История повторяется, а точнее, продолжается. И есть большая вероятность того, что постройки «Речника» могут всё же исчезнуть с лица земли. Снести дачный домик куда проще, чем прийти к цивилизованному решению проблемы, как это должно быть в правовом государстве.