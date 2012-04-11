Нагрузку на ось ограничат на месяц

Весна в этом году явно запоздала. Причём солидно – по мнению синоптиков, не менее чем на две недели: обычно начало апреля характеризуется плюсовыми температурами, а дачники уже в середине месяца начинают приводить в порядок свои участки.

В этом году с посадками явно придётся погодить. Однако сезонное опоздание никак не сказалось на важном сезонном же мероприятии. С 1 апреля на территории страны официально вводятся временные весовые ограничения на дорогах общего пользования. В зависимости от классности, категории дороги и её прочностных характеристик будет ограничено движение транспорта с нагрузкой на ось, превышающей где шесть, где восемь, где десять тонн. А где-то, возможно, ограничения будут ещё строже. Если говорить условно-приблизительно, то, чтобы определить осевую нагрузку, будет достаточно разделить полную массу нагруженного транспортного средства на число мостов. Но, естественно, две трети веса приходится на задние оси. И, судя по тому, как приседают нагруженные фуры, вес этот весьма солиден.

Перевозчиков не пугают штрафы за перевес: авось пронесёт! Увы, господа! С этого года штрафные санкции, взимаемые с нарушителей, будут пополнять дорожные фонды всех уровней, от федерального до региональных и муниципальных. На средства фондов регионы будут чинить старые и строить новые дороги, так что спрос будет строгим. Об этом, кстати, говорили в конце марта и в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор». Как напомнил начальник управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Игорь Астахов, сезонные весовые ограничения на российских дорогах вводятся уже более полувека – пора бы и привыкнуть. А связаны они с тем, что во время активного таяния снегов и паводка вода просачивается во все без исключения слои дорожного полотна – или «одежды», как говорят специалисты. И в разы снижает её прочностные характеристики. Ну а большегрузы ситуацию усугубляют: под их весом дорожное полотно прогибается, а покрытия – и асфальтовое, и бетонное – активно разрушаются. Игорь Астахов привёл такую цифру: если отменить сегодня эти сезонные ограничения, то затраты на восстановительный ремонт дорог вырастут в пять (!) раз. И это при том, что сейчас на эти цели выделяются сотни миллиардов рублей.

Есть, правда, регионы, в которых можно обойтись и без весовых ограничений. В этом году их не будет в Краснодарском крае – зима там была малоснежная, так что подтоплений дорог и соответствующих последствий можно не опасаться. А вот остальные регионы будут выбирать сами, когда ограничения по весу вводить. И где. Есть одна особенность – ограничения на той или иной дороге вводятся на срок не более месяца. Это означает, что такие вот месячные меры могут быть введены в любое время в промежуток между 1 апреля и 27 июня. Определять же даты «старта» будут руководители областей и регионов – исходя из реалий погодных условий.

Ну а в Росавтодоре очень просят водителей с пониманием и вниманием отнестись к временным ограничениям: какие-то тяжёлые грузы можно перевезти и позже. Ну а если время не ждёт – тогда придётся сделать на несколько рейсов больше. Главное, чтобы нагрузка на ось не превышала нормы.