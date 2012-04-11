Союзный троллейбус

Недавно президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о сотрудничестве. Благодаря этому соглашению возник серьёзный контракт по поставкам в столицу белорусских троллейбусов. Москвичей ожидает ещё один сюрприз: к 2015 г. по малому кольцу РЖД стрелой пронесутся немецкие «Ласточки».

Цена и качество

В 2011 г. товарооборот двух стран превысил 4 млрд. долларов, что говорит о серьёзных отношениях. Среди особо крупных контрактов выделим как раз поставки в Москву белорусских троллейбусов. По словам мэра Москвы, сотрудничество в этом направлении будет продолжаться и в рамках нового плана на 2013–2016 годы.

Эксперты в целом хорошо оценивают такое решение. «Если белорусские троллейбусы соответствуют необходимым критериям комфорта, качества и надёжности, то почему бы и нет? – говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». – Вряд ли наши братья нас подведут с техникой. Насколько мне известно, она вполне соответствует московским требованиям и европейским стандартам. К тому же любой транспорт, работающий на электрической тяге, безусловно, полезнее для города. Это сотрудничество надо развивать и дальше. Возможно, нашему городу подойдут и белорусские трамваи. Они бывают разной комплектации и могут соперничать с европейскими моделями». Важно также, что в отличие от зарубежных аналогов соотношение цены и качества белорусского транспорта для Москвы более выгодно.

В то же время конкретные данные об объёмах и сроках поставок в столицу белорусской техники пока не озвучиваются. Известно, что среди производителей сначала будут проводиться тендеры. Однако, по мнению наших компаньонов, основная доля поставок троллейбусов для нашей столицы, скорее всего, достанется наиболее известному предприятию с почти сорокалетней историей – «Белкоммунмашу».

В своей колее

Пока стороны проговаривают детали будущих соглашений, в столице дорожные службы занялись обособлением трамвайных путей. По словам пресс-секретаря ГУП «Мосгортранс» Елены Демченко, рельсы будут либо огораживать специальными столбиками и бордюрами, либо приподнимать пути, чтобы оградить их от остального движения.

Как и в случае с выделенными полосами, эта мера создаётся для обеспечения приоритета общественного транспорта. Такие изменения на дорогах, безусловно, сократят возможность для маневра автомобилистов. «Если где-то прибывает, то где-то неизбежно убывает, – замечает руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. – Да, у автомобилистов действительно скоро отнимется солидный кусок проезжей части в пользу общественного транспорта. Европа давно уже с этим смирилась. Мы не зря обособляем пути, поднимая их на платформу, или огораживаем. Такие меры уже не позволят автомобилистам маневрировать перед самым носом трамвая, какими бы наглыми они ни были. Вышеупомянутая мера гораздо сильнее выделенных полос».

К сожалению, культуру вождения уже давно смыло с дорог потоком хамства и грязи прямо в канализацию. «Да, водители уже осознанно мешают общественному транспорту, передвигаясь по трамвайным путям, – продолжает Вячеслав Лысаков. – Поэтому инициатива московских властей вполне понятна. Ведь любая помеха на пути трамвая может привести к трагедии или в лучшем случае к километровой пробке».

Какой эффект будет от нового обустройства дорожного полотна, покажет время. С одной стороны, пассажиры наземного общественного транспорта в этой ситуации выиграют время. С другой стороны, автомобилистам, возможно, придётся стоять в пробках на сложных перекрёстках либо отказываться по мере возможности от личного транспорта. В целом эта ситуация укладывается в стратегию столичных властей – пересадить москвичей на общественный транспорт.

Олимпийские поезда для столицы

Ещё один не менее крупный проект в сфере транспорта – реконструкция и развитие Малого грузового кольца Московской железной дороги. К 2015 г. оно будет перепрофилировано под пассажирские перевозки.

В период 2012–2014 гг. ежегодное финансирование проекта из федерального бюджета составит 17 млрд. рублей. На Малом кольце МЖД планируется построить 30 остановочных пунктов. Два десятка из них станут мощными транспортно-пересадочными узлами. С помощью них пассажиры смогут пересаживаться на радиальные направления железной дороги и на метро.

«Этот проект призван обеспечить так называемый второй контур Метрополитена, чтобы частично его разгрузить и обеспечить новые связи между районами, – рассказал «АН» Сергей Коробкин, заместитель заведующего отделением «Института экономики развития транспорта». – Обязательно снизится нагрузка на улично-дорожную сеть города. Пассажиры смогут выбирать оптимальные маршруты».

Планируется, что данным видом транспорта смогут воспользоваться порядка 250 млн. человек в год. Интервал между поездами составит до 12 минут. В пиковые утренние и вечерние часы – до 5 минут. По словам Сергея Коробкина, грузовые перевозки на Малом кольце также сохранятся. Они придутся преимущественно на ночные часы, пассажирские – на дневное время.

В 2015 г. по Малому кольцу МЖД пойдут новые электропоезда. На данный момент преду­сматривается закупка немецких образцов нового поколения Desiro (в простонародье – «Ласточка). Сейчас эти поезда закупаются с целью обеспечения перевозок гостей Олимпийских игр в Сочи. После окончания зимних игр часть из них будет перевезена в Москву, часть останется на Кавказе. Основная особенность новых поездов – увеличенный жизненный цикл. Срок их службы составляет до 40 лет.