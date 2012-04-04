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Недетские цены для детворы

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Недетские цены для детворы

На портале государственных услуг правительства Москвы стартовала электронная запись детей в летние оздоровительные лагеря. В этом году на организацию такого отдыха власти города выделили 4 млрд. 690 млн. рублей.

Похоже, мода на интернет-регистрацию скоро коснётся всех сфер жизни горожан. Так, в первых числах апреля многие родители зарегистрировались на сайте www.pgu.mos.ru, чтобы выбрать оздоровительный лагерь для своих чад. В этом году столичные мальчишки и девчонки смогут отдохнуть в любом из 232 лагерей, разбросанных по всей стране.

Власть доплатит

Согласно статистике, 25% столичной детворы всё лето проводят на даче с родными. Порядка 32% московских детей отдыхают организованно под присмотром профессиональных наставников. Остальные предоставлены себе. Популярность лагерей объясняется высокой занятостью родителей. Кроме того, купить или арендовать дачные участки сегодня могут далеко не все семьи.

«Мы надеемся, количество детей в оздоровительных лагерях с каждым годом будет продолжать расти, – говорит Юлия Гримальская, заместитель руководителя Департамента семейной и молодёжной политики.  В ближайшее время мы ожидаем, что 440 тысяч юных москвичей воспользуются этой услугой. Все путёвки мы планируем приобрести с учётом бюджетных средств».

Предполагается, что для малообеспеченных семей или детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, отдых будет бесплатным. Примерно: 2–3 тыс. рублей. Для детей, получающих пособия, власти города также предусматривают компенсацию затрат. Это не более 50% и не более 5 тыс. рублей от всей оплаты путёвки.

Полная стоимость поездки в подмосковный лагерь сегодня составляет 30 723 рубля. Если речь идёт о профильном (иностранные языки, наука, творчество, спорт) лагере, то доплата составит 10%.Московские власти также готовы предложить детям отдых в санаторно-оздоровительном лагере в Болгарии за 64 529 рублей. Смена длится 21 день. В 2012 г. все лагеря будут принимать детей в четыре смены.

И всё же такой отдых не назовёшь доступным. Даже с учётом приличных в сравнении с депрессивными регионами столичных зарплат. «Это очень высокие цены, – подтверждает наши расчёты Николай Безбородов, полковник авиации, депутат ГД четырёх созывов. – Они не под силу большинству родителей нашего города. Даже если в зонах отдыха создана совершеннейшая база, путёвка не должна стоить так дорого».

Действительно, если сверить предлагаемые цены с запросами коммерческих туристических фирм, разница окажется несущественной.

Лагеря, лагеря, лагеря…

Сеть городских детских оздоровительных учреждений в этом году включает шесть лагерей в Московской области, которые пережили капитальный ремонт. «До этого вышеупомянутые корпуса, построенные в 50–80-х годах, были практически непригодны для жилья, – рассказывает Александр Гладких, генеральный директор Московского центра детского, семейного отдыха и оздоровления. После ремонта мы получили современные сооружения с полностью обновлёнными инженерными коммуникациями. Все комплексы имеют открытые бассейны, новые площадки, трибуны».

Уровень безопасности в новых учреждениях соответствует действующим нормам СанПиН. Меню согласовано с Роспотребнадзором. Детям обещается пятиразовое питание полного цикла. Для малышей столы будет накрывать обслуживающий персонал. Ребята старшего возраста смогут выбрать блюда из двух-трёх наименований.

Важно, что для многодетных предусматриваются места отдыха семейного типа. Кроме того, как и прежде, летом 2012 г. будут действовать городские лагеря. «Мы рассматриваем их как досуг для детей, – рассказывает Юлия Гримальская. – Пребывание здесь бесплатное. И независимо от того, побывал ребёнок у нас или нет, он может быть отправлен и на выездной отдых. Предполагается, что 63 тысячи детей проведут лето под присмотром в общеобразовательных школах».

Ещё одна категория детских учреждений отдыха – так называемые профсоюзные лагеря. В этом году открывается около 90 таких учреждений. Они находятся на балансе московских предприятий. По словам представителей Департамента семейной и молодёжной политики, столичный бюджет частично оплачивает эти путёвки для тех детей, кто относится к льготным категориям. В среднем дотация на одну путёвку составляет 7 тыс. рублей.

Как оформить заявку

Электронная запись детей продлится до конца лета. Но, увы, не у всех есть дома компьютер. Вспомним о малообеспеченных, о семьях опекунов. Им необходимо будет прийти в доступные государственные учреждения: школы, библиотеки, чтобы там оформить заявку.

Заявка на предоставление путёвки принимается как от семьи ребёнка, так и от организаций, направляющих группы детей на летний отдых. Родители могут выбрать одну из представленных баз отдыха и зарезервировать место. Далее не позднее чем через пять рабочих дней необходимо подойти в управу района и предъявить соответствующие бумаги. С собой необходимо иметь паспорт заявителя, документ, удостоверяющий личность ребёнка, медицинскую справку формы
079 У, документы, подтверждающие льготу. После чего сотрудник управы выдаёт сертификат на путёвку. Предполагается также, что летом на портале появится специальное окно – «очередь на горящие путёвки». С его помощью приобрести путёвку можно будет и тем, кто не сделал это весной.

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