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Рукотворные ангелы и прялки

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Рукотворные ангелы и прялки

Да, представьте себе – ангелы среди прялок. Торжественные хоругви рядом с народными костюмами. Резные алтарные врата по соседству с деревянными наличниками крестьянских домов Поволжья. Именно такое необычное сочетание экспонатов предстоит увидеть посетителям выставки, которая откроется 6 апреля в Деревянном дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Она так и называется: «Ангелы и прялки».

То, что окружало и украшало жизнь русского человека с XVII и до начала XX века, то, из чего складывалось его представление о прекрасном: храм или простое жилище, – собрали на этой необычной экспозиции в Коломенском её создатели. «Я делала в этом музее много выставок, потому что работаю здесь уже 35 лет, – рассказывает главный хранитель Московского государственного объединённого музея-заповедника Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино Ольга Полякова. – Но столько шедевров на квадратный метр – такое у нас впервые.

Шедевры ручной работы

Главная задача выставки – показать шедевры русского декоративно-прикладного искусства: ручного ткачества, золотошвейного ремесла, традиционной вышивки, резьбы и художественной росписи по дереву. Эти произведения, сделанные для храмов, для крестьянских изб, не вступают в противоречие друг с другом. Не делятся на предметы церковного и народного искусства. Всё, что будет показано, – это единый пласт русской художественной культуры. Нам удалось гармонично соединить его в одном пространстве».

Вот мерцают позолотой роскошные, украшенные ажурным узором рамы и другие детали иконостасной резьбы XVIII века. Рукотворные ангелы словно парят под сводами зала. «Они были выполнены во второй половине XVII века для храмов, многие из которых не сохранились до сегодняшнего дня, – объясняет Ольга Полякова. – Восхищают их неземная пластика и сложная техника выполнения. Знаете, резная скульптура покрывалась листовым золотом, а иногда и двумя слоями – сначала серебром, а потом золотом. Однако такие фигуры не были широко распространены в России – это было недолгое веяние западноевропейского барокко».

В свою очередь, связь с традициями Востока демонстрирует шёлковое покрывало XIX века с тончайшей вышивкой в виде птиц, цветов и с изображением двуглавого орла – герба Российской империи. Место его изготовления и его происхождение до последнего времени были неизвестны. Совсем недавно удалось выяснить, что оно было изготовлено в Китае. А затем в числе других подарков преподнесено императору Николаю II чрезвычайным послом китайского императора Ли Хун-Чжаном, прибывшим в Россию в апреле 1896 г. на торжества по случаю коронации.

...А вот удивительная двусторонняя хоругвь – выносная икона, с которой ходили во время крёстных ходов, – выполнена русскими мастерами и мастерицами. Изображения святых на ней вышиты по бархату золотыми нитями и украшены драгоценными эмалями. Реставрация расшитой иконы была очень сложной. Однако выполнить её доверили студентам Суздальского художественного реставрационного училища. Это была их дипломная работа, и они защитили её на «отлично».

Портал Вечности

Шедевром истинно русского искусства считают авторы экспозиции уникальную восьмигранную корону, так называемую надпрестольную сень. Когда-то она находилась в алтаре главного собора Соловецкого монастыря – Спасо-Преображенского. Благодаря московским музейщикам некоторые предметы искусства удалось спасти и вывезти в Москву. «Так в 1939 году она и появилась в Коломенском, – рассказывает Ольга Полякова. – Нам удалось узнать дату создания короны – 1677 год и то, что она была выполнена при правящем государе Фёдоре Алексеевиче.

Но есть в экспозиции особый экспонат, про который точно известны и дата создания, и имя мастера. Этот портал служит входом в алтарь, царские врата, столбики от царских врат и арка-коруна, венчающая эти врата. У этого портала есть особенность: коруну поддерживают две точёные руки. В русской деревянной пластике такое встречается крайне редко, поэтому наш так называемый соловецкий портал вошёл в историю искусства, – поясняет Ольга Полякова. – Почему соловецкий? Известна его история. По резной надписи, сохранившейся на карнизе, мы узнаём, что он был сделан в 1633 году мастером-резчиком Троице-Сергиевой лавры Львом Ивановым по заказу келаря лавры Александра Булатникова для Соловецкого монастыря».

Одна из ярких в буквальном смысле особенностей этого портала – его многоцветье. Оно было свойственно русскому искусству, прежде всего в XVII веке, который специалисты называют веком узорочья – торжественного, пышного, яркого.

В этой традиции был украшен и восстановленный недавно Деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском – неслучайно экспозицию «Ангелы и прялки» решено было показать именно здесь. Посетители выставки могут посмотреть и, например, воссозданные царские интерьеры, и половину царицы или пройти отдельным входом на крыльцо младших и средних царевен и увидеть залы «Сокровища русского искусства». Впрочем, Коломенское само по себе располагает к погружению в русскую историю – и выставка национального художественного наследия здесь особенно уместна.

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