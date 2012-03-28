Человек среди редких животных

В текущем году столичные власти планируют ужесточить правила в области приобретения и содержания экзотических животных. Вскоре жители Москвы должны будут не только регистрировать своих зверей, но и получать разрешение на их содержание.

Наводить порядок в сфере приобретения и содержания животных городские власти начнут с Постановления «О правилах добывания и коммерческого использования диких наземных животных», принятого ещё в 1997 году. Документ будет дополнен упомянутыми нормами до конца 2012 года. Отметим, что в стране сегодня нет ни одного федерального закона, который затрагивал бы этот вопрос. Власти руководствуются только международной конвенцией. «В правительстве Москвы готовится закон о содержании домашних животных в городе, – сообщает Иван Новицкий, депутат МГД. – Но о его новой редакции пока ничего не известно».

Пингвин для статуса

В Москве сегодня можно приобрести животное на любой вкус. И тигра, и пингвина. Так, на многочисленных интернет-сайтах предлагают купить бурого капуцина за сумму около 95 тыс. руб., лису фенек – за 75 тыс. рублей, детёнышей крупных хищных кошек – от 80 тыс. рублей за котёнка. При особом желании можно найти любого хищника: кабана или акулу. Панды, коалы, орангутаны, шимпанзе, гориллы, карликовые бегемоты, редкие виды попугаев – также не проблема для такого мегаполиса, как Москва. Основной аргумент продавцов – «экзотическое животное подчёркивает статус хозяина».

Сегодня владельцы экзотических животных своих питомцев ни в каких базах не фиксируют, что, по мнению экспертов, абсолютно неправильно. «Любое животное, должно быть каким-то образом зарегистрировано, – считает Дарья Хмельницкая, актриса и президент Благотворительного фонда помощи бездомным животным. – В первую очередь в этом заинтересованы сами владельцы. Необходимо чипирование. И если животное теряется, то всегда можно определить, кто его владелец. Это не зависит от того, экзотическое оно или нет».

Приобретая редкое для нашей страны животное, хозяин часто не задумывается и о том, что зверю необходимы особый уход и содержание. «В квартирах многим из них просто нельзя находиться, – комментирует Инна Валуева, кинолог-инструктор Московского общества защиты животных. – Диким кошкам, например, надо обязательно бегать. Сейчас некоторые москвичи заводят рысей, не зная, что они находиться в городских условиях вообще не могут. Поэтому не исключено, что некоторые виды экзотических зверей скоро должны будут содержаться только в частных домах».

По мнению специалистов, надо обязательно следить за тем, чтобы питомцы не могли оттуда выбраться. Мало того, для каждой группы животных необходимо выработать свои нормы содержания. Одно дело, если в доме живёт лемур или шиншилла, другое – если это крокодил или ядовитая змея. Соответственно хозяин должен будет предоставить властям подробную информацию об условиях жизни животного.

Как рассказала «АН» главный врач московской ветеринарной клиники Наталья Зуева, хозяева животных обращаются к специалистам довольно часто. «Бывает, что болезни таких питомцев связаны с неумением с ними обращаться, с неправильным содержанием или кормлением, – объясняет ветеринар. – Чаще всего мы сталкиваемся с пневмонией и простудными заболеваниями животных, которые были привезены из тёплых стран. Бывают патологические роды у диких кошек. Сталкиваемся с болезнями зубов».

Таким образом, на сегодняшний день у экзотических животных Москвы – не жизнь, а мучение. Создать, необходимые условия способен далеко не каждый заводчик. Кроме того, звери подвергаются постоянному риску заболеть.

Ценный груз

Как правило, необычные животные попадают в страну ещё в детском возрасте. «Чаще всего их привозят к нам водными путями. Так проще, – говорит Инна Валуева. – Потому что в аэропортах их часто отлавливают.

Если животных доставляют всё-таки воздушным транспортом, то часто бросают их прямо в аэропорту. Зверьки растаможиваются без участия владельцев за счёт государства, поступают в питомники, после чего их оттуда снова забирают те, кто привёз в страну. «Это полная безнаказанность и безответственность, – комментирует Дарья Хмельницкая. – Всем совершенно наплевать, умрёт животное в пути или нет».

Далее животные реализуются на нелегальном рынке. Звери предлагаются преимущественно через Интернет. На Птичьем же рынке в Москве нас заверили, что, кроме хомячков, кроликов, хорьков, енотов, птиц (то есть животных из нашей среды), ничего необычного они предложить не могут.

Вместе с тем, по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в 2011 г. у людей было изъято более 170 животных, занесённых в Красную книгу России. С нерадивых владельцев собрали более 1,5 млн. рублей штрафов, а животных отправили в специальные городские центры.

Очевидно, что необходимость закона, регулирующего эту ситуацию, назрела. Мало того, по мнению экспертов, нам нужен единый орган, который будет отвечать за всех зверей в городе (экзотических, домашних, бездомных). К слову, регистрация животных и тщательный уход за ними за рубежом давно являются нормой. Мы к подобным решениям только подходим.