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Москва не удержит цены на бензин

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Богдана ЛЕНСКАЯ, Надежда ЛАРИНА ]

Москва не удержит цены на бензин

Затишье на рынке горючего заканчивается. Уже в апреле столичные эксперты прогнозируют резкий рост цен на бензин. По их мнению, к лету на московских заправках за литр 95-го придётся заплатить 35 рублей.

В конце января 2012 г. министр энергетики Сергей Шматко заявил, что его ведомство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне декабря 2011 года. Слово чиновник сдержал: стоимость литра 95‑го бензина в Москве пока сохраняется на уровне 29 рублей.

Тем не менее долго держать столь низкую планку вряд ли получится – тем более что выборы позади и приманивать электорат уже не нужно. Причин – хоть отбавляй. Одновременно с заявлением министра акцизы на топливо поднялись в среднем на 30%. По сравнению с 2010 г. ставка выросла в 1,7 раза. Ситуация такова, что сейчас торговать отечественным бензином менее выгодно, чем экспортировать топливо из-за рубежа (кстати, мировые цены на нефть тоже заметно подросли).

Свою роль сыграет и начало сельскохозяйственного сезона. Желая поддержать аграриев, российское правительство приняло решение в марте-июне поставлять им бензин со скидкой 30%. С одной стороны, мера очень правильная. С другой стороны – нефтяные компании понесут немалые убытки, и возмещать их придётся владельцам автомобилей.

По мнению экспертов, одна из ключевых причин роста бензиновых цен – устаревшее оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас, когда вступил в силу новый Технический регламент о моторных топливах, нефтяные компании вынуждены обновлять оборудование и закладывать эти расходы в цены для потребителей. Кроме того, изношенность предприятий приводит к тому, что бензина в стране слишком мало – отсюда и дороговизна.

Аргументы водителей

«Как ездил, так и буду. Правда, повышение цен сильно скажется на семейном бюджете: вслед за стоимостью бензина полезут вверх цены на всё остальное, а зарплаты, как всегда, останутся прежними».                Олег М.

«В моей жизни ничего не изменится. Я и так использую машину только по выходным. В будни предпочитаю ездить на автобусе: не хочется стоять в пробках по 3–4 часа. Но не могу сказать, что езда на общественном транспорте помогает экономить – на проездной уходит 1,5 тысячи рублей в месяц». Сергей В.

«Всё равно придётся ездить. Выбора нет. Машина-то уже есть – не сдавать же в утиль!» Павел К.

«Власти всегда будут аргументировать рост цен то посевным сезоном, то подъёмом мировых цен на нефть, – комментирует Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. – А нужно сказать прямо: заводы не реконструируются, поэтому топливо в дефиците».

«Нефти в России достаточно! – парирует президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. – Все проблемы – из-за низкого качества продукта. В России ни на одном заводе нет оборудования для вторичных процессов обработки топлива. Мы до сих пор не можем производить бензин классом выше Евро-2. Поэтому не можем его экспортировать. Так что сейчас надо думать в первую очередь о качестве». 

И всё же, возможно ли как-то повлиять на ситуацию на государственном уровне? Если не уменьшить, то хотя бы сдержать рост цен на топливо? Да, говорит эксперт одной из нефтяных компаний. Это возможно за счёт снижения ставки вывозной таможенной пошлины на мазут. Но пойдут ли на это чиновники, пока неизвестно.

По поводу повышения цен на топливо неоднократно высказывалась хоть и циничная, но справедливая мысль. Мол, повышение цен на бензин поможет решить проблему с московскими пробками. Дороги перегружены, в заторах можно простоять полдня. А если топливо станет «золотым», водители станут пассажирами автобусов и электричек.

«Я этот аргумент всерьёз не принимаю, – говорит Сергей Канаев. – Большинство водителей в Москве, которых я спрашивал о повышении цен на бензин, говорят: «Ну и что? Поменьше машин будет на дорогах!» При этом сами из-за руля вылезать не собираются. Да и не правы они, честно говоря. Начнётся дачный сезон, все пересядут на личный автотранспорт: не повезёшь же диван на дачу на электричке!»

Говоря о возможности если не понизить цены, то хотя бы сдержать их рост, эксперты называют всего один способ. Это понижение вывозных пошлин на мазут. Мера была бы вполне разумной. Но решатся ли на неё чиновники?

Кстати

Цена автомобильного топлива складывается из нескольких показателей. Стоимость собственно нефти и процесса её переработки составляет 34%. Остальное – налоги (60%) и прибыль нефтяной компании (6%).

 

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