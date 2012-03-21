Сады особого назначения

Детские сады в Москве предполагается возводить по новому проекту. Городу они необходимы как воздух. По прогнозам, уже в сентябре 2012 г. столичным малышам будет не хватать 130 тыс. мест.

Проекты привычных нам типовых садиков были разработаны 27 лет назад. Их посещали, как минимум, два поколения москвичей. Однако на сегодняшний день эти постройки устарели и не соответствуют обновлённым нормам технического регламента пожарной безопасности и СанПиН. Так, Москва оказалась в ситуации, когда строить по старым проектам уже нельзя, а новые разработки не готовы. Именно поэтому в 2009–2011 гг. дошкольных учреждений было построено меньше, чем планировалось, – 67 вместо 300.

Власти Москвы хотят исправить ситуацию. По данным Департамента строительства, в 2012 г. планируется построить 76 новых учреждений. Одновременно на последней стадии согласования находятся и несколько новых проектов. Многие из них будут инклюзивными. Это означает, что в них смогут обучаться не только здоровые дети, но и малыши с самыми разными заболеваниями, в том числе инвалиды. За ближайшие два года будет возведено 120 таких садов.

Новые проекты

В 2008 г. наша страна подписала международную Конвенцию ООН о правах инвалидов. Согласно этому документу, «государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве». Новые постройки Москвы должны будут соответствовать этим требованиям. Их смогут посещать инвалиды-колясочники, дети с ДЦП, плоховидящие, плохослышащие, малыши с отставанием в развитии.

Итак, сегодня разработаны пять новых проектов инклюзивных дошкольных детских учреждений от двух архитектурных мастерских: на 90 мест (5 групп), 120 мест (5 групп), 168 мест (10 групп), 220 мест (12 групп), на 280 мест (12 групп).

«Наша основная задача сделать постройки мобильными и подходящими для размещения в различных градостроительных ситуациях, – рассказывает Кирилл Каптерев, руководитель архитектурной мастерской, заслуженный архитектор РФ. – Проекты компактные и созданы для стеснённых условий застройки. Все здания трёхэтажные».

«В строительстве и отделке будут использоваться современные, экологичные, противопожарные материалы, – продолжает Ольга Бумагина, руководитель другой архитектурной мастерской. – Это фиброцементные плиты разной фактуры и свойств, качественный слоистый пластик, лёгкие металлические конструкции. Все материалы – отечественного производства».

Согласно новым требованиям, дома будут иметь несколько входов. Практически для каждой группы или возрастной категории детей – свой узнаваемый подъезд, выкрашенный соответствующим цветом. Фасад здания также будет иметь яркие цветовые акценты, отличные от окружающей застройки.

Для удобства детей-инвалидов садовский участок будет иметь уклон не более 5 градусов. Специальные пандусы на входе также не будут превышать этой отметки, что позволит ребёнку на коляске преодолевать их самостоятельно, без помощи взрослых. Для безопасности каждый пандус будет покрыт нескользящим поликарбонатом.

Бордюрный камень не будет превышать 2 сантиметров. Для слабовидящих детей на участках также будут предусмотрены специальные знаки, помогающие им ориентироваться. Предусмотрены широкие дверные проёмы – не менее 90 сантиметров. Выходы для эвакуации – не менее 1,2 метра шириной. В каждом блоке будут располагаться специальные колясочные зоны. Ребёнок, въезжающий в помещение на грязной уличной коляске, сможет поменять её на чистую.

В случае пожара в зданиях предусмотрены специальные «зоны безопасности». Так называемый «подпор воздуха» не допускает проникновения на эти участки дыма. Здесь маломобильные дети вместе с воспитателями могут ожидать появления пожарных.

«Лестницы будут иметь особую конфигурацию. Для инвалидов создадут специальные ограждения. Ширина лестничного марша составит 1,35 метра. Кроме того, в детских садах впервые будут предусмотрены лифты. Таким образом, ребятишки будут иметь возможность появляться на всех этажах», – говорит Кирилл Каптерев.

Ещё одно нововведение – это неглубокие бассейны для оздоровительных процедур. В каждом детском саду они будут располагаться на первом этаже. Бассейны длиной 7 и шириной 3 метра для удобства и безопасности детей будут снабжены римскими лестницами и поручнями. Широкие обходные дорожки ярких цветов помогут лучше ориентироваться слабовидящим малышам.

Расширенные душевые и сан­узлы также предусматривают нужды маломобильных детей. Их оборудуют специальными поручнями. Кроме того, они будут отличаться большей площадью.

Внутренний интерьер будет создан для максимального развития воображения детей. Окна в таких детских садах предусматриваются как прямоугольные, так и круглые. Игровые будут снабжены яркой мебелью. На 20% поверхности стен преду­сматриваются яркие цветовые акценты.

Таким образом, новые проекты во многом интересны и инновационны. Основная задача на сегодняшний день – воплотить их в жизнь максимально быстро и качественно.

Совместное образование: «за» и «против»

Вопрос совместного обучения детей сегодня очень дискутируемый. «Часть преподавателей считают, что только в специализированных садах можно дать детям больший уровень коррекции, – комментирует Ольга Бумагина. – Остальные уверены, что главное – не коррекция, а социализация, подготовка детей к дальнейшей жизни».

Сторонников инклюзивного образования на данный момент много. «Дети-инвалиды должны с самого раннего детства понимать, что они абсолютно не ущербны для общества, – считает Кирилл Дружинин, активист общероссийского общественного движения «Российским детям – доступное дошкольное образование». – Соответственно те малыши, которых мы называем нормальными, должны тоже это осознавать. Другое дело – инвалиду необходим особый уход, предусмотренный по медицинским показателям». Будет ли этот уход обеспечен, пока непонятно.

К общению с непростым ребёнком должны быть подготовлены и воспитатели. Без сомнения, от специалистов потребуются дополнительные знания и владение методиками. «Не думаю, что такие сады будут повсеместным явлением, – считает Лариса Павлова, член общественной организации в защиту семьи «Родительский комитет». – Не каждый детский сад может иметь дополнительных педагогов. Такие «смешанные» сады скорее будут существовать у нас в качестве эксперимента. И скорее всего, здесь необходимо будет дополнительное финансирование».

Как отмечают специалисты, осложняет ситуацию неготовность и самих родителей к подобным экспериментам. Мамы и папы здоровых детей часто считают, что их ребёнок не получит полноценного развития в инклюзивной группе. А родители детей с особенностями в развитии опасаются, что другие дети будут их малышей обижать и травмировать.

Таким образом, необходим жёсткий отбор детей, которые смогут находиться в инклюзивной группе, не мешая при этом остальным. Однако никакой классификации и понимания того, как этот отбор проводить, пока нет.