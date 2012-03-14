ГИБДД не при делах

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора», депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков предложил исключить ГИБДД из процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий.

Упрощённый порядок оформления аварий, так называемый Европротокол, был введён в России в марте 2009 года. Согласно ему, ДТП без участия инспектора ГИБДД возможно оформить, если в аварии пострадало не более двух автомобилей, нет человеческих жертв, а сумма ущерба составляет не более 25 тыс. рублей. Сейчас готовятся поправки, в которых лимит будет увеличен до 50 тыс. рублей. Но Вячеслав Лысаков предложил пойти дальше и вообще отказаться от участия инспекторов ГИБДД в процедуре оформления ДТП. Законопроект сейчас в стадии, как выразился сам Лысаков, идеи. Идут консультации со страховщиками и органами ГИБДД. Если верить экспертам, то подобное нововведение должно значительно улучшить ситуацию на дорогах.

Из пробки в пробку

Идея отказаться от участия ГИБДД в оформлении аварий была высказана 13 февраля 2012 г. на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова. По словам Вячеслава Лысакова, Игорь Шувалов оперативно отреагировал на предложение. Было решено провести эксперимент в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Это должно показать актуальность окончательного упрощения процедуры оформления ДТП. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая вплотную займётся разработкой закона.

Жители крупных городов как никто знают, что такое пробки. Когда обычный путь, занимающий при свободной дороге 15 минут, лишь из-за мелкой аварии превращается в многочасовую пытку. Мысль о возможности самостоятельно оформить ДТП, без страха не попасть в закреплённый законодательно лимит, прельщает. Но стоит обговорить, что если при ДТП есть жертвы, то без сотрудников ГИБДД не обойтись никак. Так что данный закон будет касаться только тех аварий, где пострадали машины, а не люди. Идея, может быть, и благая, но механизм реализации пока непонятен. Вячеслав Лысаков предлагает использовать на местах аварий видеорегистраторы и камеры мобильных телефонов. Для этого нужно будет сфотографировать место ДТП, расположение автомобилей, разметки и знаки, а после отправить своему страховщику.

«Если в ДТП нет пострадавших, то этот вопрос касается гражданско-правовых отношений участников дорожного движения, и государство не должно иметь к этому никакого отношения. Авария – это проблема только её участников и их страховых компаний», – комментирует свою позицию Вячеслав Лысаков.

Крепче за страховку держись, шофёр

Автомобилисты восприняли затею по-разному. Марина Шахова поделилась своей историей. 2 января они с мужем возвращались из гостей. На 20-м километре Егорьевского шоссе колесо машины попало в выбоину на дороге, автомобиль развернуло и вынесло на встречку. Они ударились об отбойник полосы встречного движения и встали. Машина не на ходу, да ещё и печка сломалась, а на улице – мороз. Марина позвонила в ГИБДД, услышала в ответ традиционное: «Заявка принята, ожидайте». Хотели вызвать эвакуатор, но в большинстве случаев по КАСКО это возможно только после приезда ГИБДД и оформления бумаг. Таким образом, семейство Шаховых семь часов прождало патруль и ещё два – эвакуатор. «В случае если бы в России существовал закон, по которому автомобилистам не пришлось бы привлекать к оформлению ДТП ГИБДД, через час мы были бы уже дома», – сетует Марина.

Алёна Стахова, водитель с 20‑летним стажем, тоже целиком и полностью поддерживает инициативу Лысакова. «Это поможет в решении проблемы пробок, – считает она. – Не надо будет часами ждать приезда сотрудников ДПС. Из-за этого часто и сам теряешь время, и мешаешь другим участникам дорожного движения». Андрей Попов, водитель с 8-летним стажем, жалуется, что сотрудники дорожной инспекции не часто торопятся на место ДТП, из-за чего образуются громадные пробки, а иногда – происходят новые аварии. Но Николай Егоров, водитель с 30-летним стажем, ожидает худшего. Пробки – это плохо, но есть вещи и похуже, считает он. «Боюсь, что вырастет количество противоправных действий, направленных на фальсификацию последствий аварий. Появятся группы лиц, которые будут организовывать подставные аварии и заниматься банальным вымогательством».

Несмотря на заинтересованность в новом законе, многие водители даже сейчас, когда Европротокол действует в стране уже три года, не знают о возможности оформления аварии без привлечения сотрудников ГИБДД. А те граждане, кто следит за нововведениями, не стремятся к самостоятельному решению проблемы.

Неактуальные актуальные законы

Часто водителей останавливает страх остаться без страховых денег, стать жертвой мошенничества или же просто неправильно оформить ДТП. Тем более понять – уложился ли ты в лимит из 25 тыс. рублей, человеку неопытному сложно. «Часто случается, что ущерб транспортному средству кажется незначительным. Люди договариваются, пожимают руки и разъезжаются, но должным образом аварию не оформляют. После кто-то один связывается со страховой компанией, а там говорят, что без оформления ничего платить не будут. И этот водитель возвращается на место ДТП, начинает вводить в заблуждение органы, что якобы он не уезжал. Один оформляет, а второго привлекают к административной ответственности. Сейчас таких дел много», – рассказывает адвокат московской коллегии «Мосюрцентр» Сергей Михеев.

Ещё одной причиной, по которой водители отказываются от оформления аварии по Европротоколу, является невозможность определить виновного. И тут, как палочка-выручалочка, необходимо присутствие сотрудников ГИБДД. Хотя особых сложностей в правильном оформлении документов при аварии нет. «Главное – чётко следовать инструкции, которая прилагается ко всем бланкам извещений, и выполнять рекомендации страховщика, – советует начальник Отдела методологии и развития прямого возмещения убытков по ОСАГО ОАО СК «Альянс» Юлия Родионова. – Даже если была достигнута договорённость о виновности и принято решение оформлять аварию по Европротоколу, в любом случае следует позвонить на пульт полиции и зафиксировать факт аварии, указать участников, место и время». В дальнейшем это должно помочь избежать недоразумений после ДТП.