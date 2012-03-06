//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Порог бедности как порок власти

Доходы богатых людей в Москве выше, чем у бедных, в 40 раз

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Порог бедности как порок власти

К сожалению, Москва сегодня стала комфортным городом в основном для успешных и обеспеченных людей. Последние стараются даже не думать о нуждах тысяч простых москвичей, что еле сводят концы с концами в спальных районах на окраинах города. Не замечать тех, кто в холодные зимы замерзает на улице в самом центре мегаполиса. Беззащитны у нас по-прежнему также инвалиды, многодетные семьи и одинокие пенсионеры. Многие из вышеперечисленных категорий граждан, несмотря на обилие социальных программ, всё ещё находятся на грани выживания.

«Неудачниками» многих столичных граждан делают следующие причины: невысокая заработная плата в государственных учреждениях, низкие пенсии, скудные пособия для детей и инвалидов, а также завышенная стоимость жилья и его аренды.

На данный момент доходы самых богатых людей в Москве выше, чем у самых бедных, в 39,5 раза. Каждый год этот разрыв только увеличивается. «К категории бедных граждан сегодня относятся неполные и многодетные семьи, где два и более ребёнка; семьи, имеющие в своём составе инвалидов; одинокие пенсионеры, беженцы, вынужденные переселенцы и студенты», – рассказал Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме.

В Москве бедность имеет конкретные причины. Их нам обозначил депутат Госдумы Олег Смолин. Если говорить о здоровых, работоспособных людях, то в глаза сразу бросается вопиющая разница в оплате труда в московских и федеральных учреждениях столицы. Если верить официальной статистике, наш городской учитель получал в конце 2011 г. около 39 тыс. рублей. Для сравнения – доцент федерального вуза заработал в этот период около 13 тыс., а профессор – порядка 20 тыс. рублей.

Давайте взглянем, как обстоят дела в московских семьях, где есть дети. Уровень их поддержки в столице тоже значительно выше, чем по России, – 8001600 руб. в месяц. А в среднем по России – всего 200–300 рублей! Согласитесь, это еле-еле сопоставимо с прожиточным минимумом ребёнка!

Минимум жизни

Степень бедности у нас определяется по прожиточному минимуму. В Москве он составляет в месяц 9188 руб. на взрослого и 7866 руб. на ребёнка. Все, кто получает меньше, находятся за её чертой.

В прожиточный минимум кроме продуктов также включены 17 групп непродовольственных товаров и услуг. Это самая дешёвая одежда и обувь. Оплата жилья, коммунальные, транспортные и другие расходы.

Согласно закону, потребительская корзина должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Однако в последний раз прожиточный минимум был принят в марте 2006 года. Он действует до сих пор и не предусматривает целый ряд необходимых потребностей для современной жизни. К примеру, до сих пор не учитываются услуги связи.

«А для развивающихся стран Азии и Африки эта позиция считается нормой жизни, – отмечает Олег Смолин. – Вспомним при этом, что Россия, как ни крути член «Большой восьмёрки» и «двадцатки», претендующий на нечто большее». Вместе с тем существует и другой взгляд на проблему. «Бедными могут считаться две категории граждан: первая – люди, которые в силу своего возраста попали в эту ситуацию, – это старики и дети. Вторая – это люди, которые не умеют и не хотят работать, – уверен предприниматель Сергей Астахов. – Иллюзии о том, что человеку должны бесплатно что-то дать (квартиру, работу), – это логика безответственных граждан. В нашем обществе, к сожалению, до сих пор мало людей, умеющих, насколько это возможно, честно зарабатывать и сохранять деньги».

Не детский вопрос

Увы, пока бедных меньше не становится. И особо незащищёнными остаются несовершеннолетние. После рождения в семье второго ребёнка она запросто может обеднеть. О многодетных и говорить не приходится. «Так, например, для содержания семьи с тремя детьми отец сегодня должен зарабатывать как минимум 100 тысяч рублей в месяц, – говорит Марина Ожегова, координатор проекта «Горячая линия» в защиту семьи, родителей и детей. – Но даже в Москве такие доходы – это редкое исключение».

В ходе обсуждения проблемы участники круглого стола пришли к выводу, что любое детское пособие не должно быть ниже официального прожиточного минимума ребёнка. «Кто сказал, что 800 рублей – это нормально? – говорит Нина Останина, руководитель аппарата фракции КПРФ в ГД.  Даже если разделить 800 рублей на месяц, получится всего 26 рублей в день! Поэтому любые социальные выплаты должны быть приравнены к минимальному прожиточному минимуму (детские пособия, студенческие стипендии и т.д.)».

Вопреки всем традициям подобных обсуждений представители исполнительной власти согласились со многими тезисами выступающих. «Понятно, что население Москвы – это в основном люди семейные, – говорит Татьяна Кочетова, специалист аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве. – И ситуация бедности негативно отражается на потенциале развития человека как гражданина и члена социума. Над этой проблемой мы работали и пару лет назад проводили исследования. По их итогам, одним из главных предложений было повышение пособия на ребёнка до прожиточного минимума».

Однако, как мы видим, за два последних года ничего не изменилось.

Жилой фонд для малоимущих

Ещё одна важная тема – это цены на квартиры в Москве, которые с начала 2000-х выросли в разы, чего нельзя сказать о доходах граждан. Чаще всего люди сегодня не способны заработать на собственное жильё. Вследствие этого на одного человека приходится непозволительно малое количество квадратных метров. Нормальным явлением стало проживание под одной крышей людей сразу трёх поколений.

К слову, плохим принято считать жильё, где на одного проживающего приходится менее 7 кв. м и нет горячего водоснабжения. А удовлетворительными условиям считается ситуация, когда на одного человека приходится менее 18 кв. м, но есть горячая вода. Очевидно, что хорошими условиями в их формальном понимании сегодня могут похвастаться единицы.

«Мы полагаем, что в городе необходимо создать резервный социальный жилищный фонд, позволяющий разрешать экстремальные жилищные ситуации», – говорит Марина Ожегова.

Необходимость создания подобных организаций очевидна. «Поддерживаю это предложение, – соглашается Татьяна Кочетова.  Однако что касается лиц без определённого места жительства, то правительство уже ответило нам, что город не может предоставить им временное проживание. Вместе с регистрацией они утрачивают статус москвичей. Но такая проблема есть, и она нами прорабатывается».

Примечательно, что в настоящее время московские власти пытаются возродить в столице институт доходного дома. Подобный проект предусматривает аренду жилья по фиксированным низким ставкам. Однако, по словам экспертов, такие начинания невыгодны властям города. И сегодня подобные проекты реализуются исключительно в дорогом сегменте.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Для предотвращения высадки российского десанта Киеву необходимо разместить вдоль контролируемого им побережья ракетные комплексы. С таким заявлением выступил Владимир Гаврилов, украинский генерал-майор.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//В мире

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Великая цель Украины – помочь исчезновению России. С таким заявлением выступил киевский политик Дмитрий Корчинский, возглавляющий партию «Братство» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

В Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о Третьей мировой войне. К соответствующему заключению пришли специалисты, расшифровавшие эту книгу Нового Завета, говорится в заметке, появившейся в сети.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Авиа, ж/д транспорт

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.

//Новости СМИ2

//Экономика

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

//Экономика

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Общество

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с Чарльзом Дарвином и сумел переубедить его в вопросе теории эволюции.

//В мире

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

Взятка в 20 миллионов долларов Андрею Богдану главе офиса нового украинского президента стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его возбудило украинского национальное антикоррупционное бюро НАБУ.

//В мире

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Намек на обещанное Зеленским процветание завершился экономией бюджета. Команда нового президента не знает, что делать с государственным кошельком.

//Новости партнеров

//В мире

Турция вторгает в Сирию войска

Турция вторгает в Сирию войска

Турецкие войска начинают наступление на территорию Сирии. Об этом объявил лидер официальной Анкары Реджеп Эрдоган.

//Непознанное

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Людей, которые рождены под такими знаками зодиака, как Дева, Весы и Водолей, ждет везение и успех в последнем летнем месяце. С соответствующим прогнозом выступил российский астролог Павел Глоба.

//Общество

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Экс премьер Крыма Анатолий Могилев рассказал, какие настроения царили на территории полуострова незадолго до референдума 2014 года. Со слов Могилева, не было никаких предвестников скорого присоединения Крыма к России.

//Происшествия

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В понедельник, 5 августа, жителей поселка Каменка в Ачинском районе Красноярского края эвакуируют из-за пожара на складе артиллерийских снарядов. Уточняется, что местные жители слышали звуки взрывов и видели дым над одним из объектов воинской части.

//Шоу-бизнес

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Стало известно о новой привычке принца Гарри. Британские источники выяснили, что бывший военнослужащий превратился в настоящего метросексуала. Уточняется, что член королевской семьи посещает салоны красоты вместе с супругой Меган Маркл.

//Шоу-бизнес

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Известный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками дорогим подарком, который ему преподнесла его личный косметолог и подруга Этери Карапетян. Поп-король выложил видеоролик.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
3

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры