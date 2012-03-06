Порог бедности как порок власти

К сожалению, Москва сегодня стала комфортным городом в основном для успешных и обеспеченных людей. Последние стараются даже не думать о нуждах тысяч простых москвичей, что еле сводят концы с концами в спальных районах на окраинах города. Не замечать тех, кто в холодные зимы замерзает на улице в самом центре мегаполиса. Беззащитны у нас по-прежнему также инвалиды, многодетные семьи и одинокие пенсионеры. Многие из вышеперечисленных категорий граждан, несмотря на обилие социальных программ, всё ещё находятся на грани выживания.

«Неудачниками» многих столичных граждан делают следующие причины: невысокая заработная плата в государственных учреждениях, низкие пенсии, скудные пособия для детей и инвалидов, а также завышенная стоимость жилья и его аренды.

На данный момент доходы самых богатых людей в Москве выше, чем у самых бедных, в 39,5 раза. Каждый год этот разрыв только увеличивается. «К категории бедных граждан сегодня относятся неполные и многодетные семьи, где два и более ребёнка; семьи, имеющие в своём составе инвалидов; одинокие пенсионеры, беженцы, вынужденные переселенцы и студенты», – рассказал Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме.

В Москве бедность имеет конкретные причины. Их нам обозначил депутат Госдумы Олег Смолин. Если говорить о здоровых, работоспособных людях, то в глаза сразу бросается вопиющая разница в оплате труда в московских и федеральных учреждениях столицы. Если верить официальной статистике, наш городской учитель получал в конце 2011 г. около 39 тыс. рублей. Для сравнения – доцент федерального вуза заработал в этот период около 13 тыс., а профессор – порядка 20 тыс. рублей.

Давайте взглянем, как обстоят дела в московских семьях, где есть дети. Уровень их поддержки в столице тоже значительно выше, чем по России, – 800–1600 руб. в месяц. А в среднем по России – всего 200–300 рублей! Согласитесь, это еле-еле сопоставимо с прожиточным минимумом ребёнка!

Минимум жизни

Степень бедности у нас определяется по прожиточному минимуму. В Москве он составляет в месяц 9188 руб. на взрослого и 7866 руб. на ребёнка. Все, кто получает меньше, находятся за её чертой.

В прожиточный минимум кроме продуктов также включены 17 групп непродовольственных товаров и услуг. Это самая дешёвая одежда и обувь. Оплата жилья, коммунальные, транспортные и другие расходы.

Согласно закону, потребительская корзина должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Однако в последний раз прожиточный минимум был принят в марте 2006 года. Он действует до сих пор и не предусматривает целый ряд необходимых потребностей для современной жизни. К примеру, до сих пор не учитываются услуги связи.

«А для развивающихся стран Азии и Африки эта позиция считается нормой жизни, – отмечает Олег Смолин. – Вспомним при этом, что Россия, как ни крути член «Большой восьмёрки» и «двадцатки», претендующий на нечто большее». Вместе с тем существует и другой взгляд на проблему. «Бедными могут считаться две категории граждан: первая – люди, которые в силу своего возраста попали в эту ситуацию, – это старики и дети. Вторая – это люди, которые не умеют и не хотят работать, – уверен предприниматель Сергей Астахов. – Иллюзии о том, что человеку должны бесплатно что-то дать (квартиру, работу), – это логика безответственных граждан. В нашем обществе, к сожалению, до сих пор мало людей, умеющих, насколько это возможно, честно зарабатывать и сохранять деньги».

Не детский вопрос

Увы, пока бедных меньше не становится. И особо незащищёнными остаются несовершеннолетние. После рождения в семье второго ребёнка она запросто может обеднеть. О многодетных и говорить не приходится. «Так, например, для содержания семьи с тремя детьми отец сегодня должен зарабатывать как минимум 100 тысяч рублей в месяц, – говорит Марина Ожегова, координатор проекта «Горячая линия» в защиту семьи, родителей и детей. – Но даже в Москве такие доходы – это редкое исключение».

В ходе обсуждения проблемы участники круглого стола пришли к выводу, что любое детское пособие не должно быть ниже официального прожиточного минимума ребёнка. «Кто сказал, что 800 рублей – это нормально? – говорит Нина Останина, руководитель аппарата фракции КПРФ в ГД. – Даже если разделить 800 рублей на месяц, получится всего 26 рублей в день! Поэтому любые социальные выплаты должны быть приравнены к минимальному прожиточному минимуму (детские пособия, студенческие стипендии и т.д.)».

Вопреки всем традициям подобных обсуждений представители исполнительной власти согласились со многими тезисами выступающих. «Понятно, что население Москвы – это в основном люди семейные, – говорит Татьяна Кочетова, специалист аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве. – И ситуация бедности негативно отражается на потенциале развития человека как гражданина и члена социума. Над этой проблемой мы работали и пару лет назад проводили исследования. По их итогам, одним из главных предложений было повышение пособия на ребёнка до прожиточного минимума».

Однако, как мы видим, за два последних года ничего не изменилось.

Жилой фонд для малоимущих

Ещё одна важная тема – это цены на квартиры в Москве, которые с начала 2000-х выросли в разы, чего нельзя сказать о доходах граждан. Чаще всего люди сегодня не способны заработать на собственное жильё. Вследствие этого на одного человека приходится непозволительно малое количество квадратных метров. Нормальным явлением стало проживание под одной крышей людей сразу трёх поколений.

К слову, плохим принято считать жильё, где на одного проживающего приходится менее 7 кв. м и нет горячего водоснабжения. А удовлетворительными условиям считается ситуация, когда на одного человека приходится менее 18 кв. м, но есть горячая вода. Очевидно, что хорошими условиями в их формальном понимании сегодня могут похвастаться единицы.

«Мы полагаем, что в городе необходимо создать резервный социальный жилищный фонд, позволяющий разрешать экстремальные жилищные ситуации», – говорит Марина Ожегова.

Необходимость создания подобных организаций очевидна. «Поддерживаю это предложение, – соглашается Татьяна Кочетова. – Однако что касается лиц без определённого места жительства, то правительство уже ответило нам, что город не может предоставить им временное проживание. Вместе с регистрацией они утрачивают статус москвичей. Но такая проблема есть, и она нами прорабатывается».

Примечательно, что в настоящее время московские власти пытаются возродить в столице институт доходного дома. Подобный проект предусматривает аренду жилья по фиксированным низким ставкам. Однако, по словам экспертов, такие начинания невыгодны властям города. И сегодня подобные проекты реализуются исключительно в дорогом сегменте.