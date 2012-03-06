Соль земли московской

Подходит к концу сезон применения реагентов на дорогах столицы. Твёрдых противогололёдных материалов в этом году было разрешено применить 200 тыс. тонн. Жидких смесей на улицы столицы вылили 250 тыс. тонн.

этом году в городе были опробованы противогололёдные комбинированные средства «нового поколения», в составе которых – жидкие и твёрдые материалы. В народе их кратко называют аббревиатурой КР – «коррупционные реагенты». Ведь расходы на борьбу с гололёдом выросли по сравнению с прошлым годом почти на 70% и составили 2,5 млрд. рублей бюджетных средств.

Тонна противогололёдного реагента, который распределяется сегодня на тротуарах, стоит 18 тыс.600 рублей (или 18 руб. 60 коп за килограмм). Оправдываются такие затраты доводами о том, что инновационные продукты по определению стоят дорого. При этом серьёзных улучшений на дорогах москвичи так и не заметили. Обувь у людей по-прежнему портится, лапы у животных болят, а экологическая ситуация вызывает серьёзные опасения.

По жиже или по гуще

По словам Дмитрия Хомякова, заведующего кафедрой факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова, жидкие и твёрдые средства борьбы со льдом по своим свойствам существенно отличаются. В состав нынешних твёрдых реагентов входят мраморная крошка, техническая соль, формиат натрия, хлористый калий. Последний является минеральным удобрением и не разрешён к использованию на городских территориях. При всём этом сегодня таких материалов применяется в 11 раз больше, чем до их отмены Лужковым в 90-е годы. Причём происходит это то время, как европейские страны от твёрдых солей давно отказались.

Жидкие реагенты – более эффективный и современный метод борьбы с гололёдом. В отличие от твёрдых материалов такой реагент не попадает на придорожные объекты и успешно используется в Москве на протяжении более чем 10 лет. Однако доля жидких реагентов ежегодно снижается. «К сожалению, заводы-производители, которые активно пролоббировали эту программу, не выпускают жидкие продукты», – сетует Дмитрий Хомяков.

Нынешняя технология борьбы с гололёдом согласована Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, Департаментом природопользования, главным управлением Росприроднадзора по Москве и Комитетом ветеринарии.

Одобрение этих организаций сильно удивляет экспертов. «Проблемами животных, так же как и проблемами улиц, занимается один и тот же департамент – жилищно-коммунального хозяйства, которому абсолютно плевать на животных и людей, – комментирует Дарья Хмельницкая, директор фонда помощи животным «Вирта». – Для этой организации собаки входят в разряд биологического мусора. Поэтому на улицы сыпят реагенты, которые разъедают обувь людям и лапы собакам. Договариваться бесполезно. Единственный способ борьбы с этим – профилактические средства: воски и кремы для лап собак, а также специальные ботинки».

Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» также высказывает опасения: «Считаю, что надо в корне менять технологию обработки улиц. Кроме того, смесь должна использоваться перед снегопадами, а не во время них, как это часто происходит. Затем снег должен убираться. У нас же люди дышат ингаляцией из убийственной смеси. Ею же пропитывается металл, лапы животных. Всё это крайне опасно».

История вопроса

До 1992 г. власти Москвы особо не задумывались над системой зимнего содержания дорог. Автомобилей было мало, а трафик оставался незначительным. Для борьбы с гололёдом применялась песко-соляная смесь, которая, кстати, забивалась в трубы ливневой канализации.

Четыре следующих года город переходил на техническую соль, расход которой составлял 350 тыс. тонн в год. Применение этого средства привело к ухудшению состояния почв, опасному состоянию инженерных коммуникаций города, разрушению фундаментов домов. Половина новых зелёных насаждений не приживалась.

К 2000 г. была разработана новая система зимнего содержания дорог. Благодаря ей солевая нагрузка была уменьшена на территории города более чем в два раза – до 148 тыс.тонн в год. Стали применяться жидкие противогололёдные реагенты. Твёрдые продукты использовались в объёме всего лишь 82 тыс. тонн.

В 2006 г. система снова подверглась модернизации. Было запрещено использование растворимых солей на тротуарах и объектах пешеходных зон, а также на дворовых территориях.

Получается, что из года в год власти города перетасовывают жидкие и твёрдые виды реагентов, сокращая закупки одних и увеличивая объёмы других. Несмотря на активное стремление к инновациям, новые способы очистки в столице пока не придумали. По уровню солевой нагрузки мы, к сожалению, вернулись к уровню 1996 года.

На сегодняшний день площадь объектов дорожного хозяйства Москвы составляет 88 млн. кв. метров. Площадь проезжей части дорог равна 66 млн. кв. метрам, и автомобильный трафик на территории огромен. Одновременно на одном квадратом километре в Москве проживают как минимум 12–14 тыс. человек. Таков уровень нагрузки и тех высоких требований к состоянию объектов дорожного хозяйства, которые должны быть и зимой и летом. Очевидно, что без пересмотра политики борьбы с гололёдом здоровье москвичей будет находиться под угрозой.