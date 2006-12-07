Пасынки Третьяковки

Для начала залезаю в Интернет, чтобы решить, куда пойти. Оказывается, в столице 438 музеев! Правда, когда я начала обзванивать понравившиеся, радостное настроение улетучилось. Суровая рыночная реальность стерла с «лица Москвы» многие из них. Лишь в памяти москвичей живут Музей Крупской, Музей кошки на Рублевском шоссе, Музей почтовой службы, Музей хлебного дела в Москве... Их телефоны либо молчат, либо переданы другим организациям. Живы лишь «последние из могикан». Например, Музей уникальных кукол недавно переехал из комнатушки на Малой Дмитровке в более просторное помещение на Покровке.

Не таким везучим оказался музей «Подпольная типография 1905-1906 годов». Здесь всего 2 сотрудника - директор и смотритель. Да, немногие согласятся работать за 3000 рублей в месяц. Спасается музей экскурсиями для школьников, которых приводят сюда учителя истории. Дальнейшая судьба музея - больная тема. Вопрос о том, что будет с выставочными площадями, когда последние сотрудники, уже немолодые, оставят свой пост, остается открытым.

Крутится как может «младший брат» Музея истории Моск­вы - Музей истории Лефортово. Он небольшой - 4 зала, где можно познакомиться с историей бывшей Немецкой слободы. Посетителей немного, ведь расположен он вдали от известных туристических объектов. Сотрудники ищут иные пути заработка: организовывают автобусные экскурсии по району и театрализованные экскурсии для школьников. Приходится отдавать помещения под временные выставки. Сейчас, например, можно увидеть экспозицию, посвященную юбилею госпиталя им. Бурденко.

По интересному пути пошел Московский музей мебели (ул. Таганская, 13). Его соучредитель - реставрационная фирма, которая принимает заказы на изготовление эксклюзивной мебели по старинным образцам. Небольшой, но приработок. Кроме того, приходится заниматься и не совсем благородным делом: при музее открыт ресторан, где в соответствующей обстановке проводятся корпоративные вечеринки, банкеты и свадьбы.

Несмотря на то что цены в маленьких музеях очень демократичные (от 10 до 40 рублей), москвичи заглядывают туда нечасто. Поэтому «дорогими» во всех смыслах гостями оказываются зарубежные туристы. А чем можно заманить иностранца? Конечно, национальным колоритом! На этом поприще маленькие музеи стараются вовсю. Так, в Москве есть Музей гармоники, Музей матрешки, Музей валенок и даже... Музей русской водки. В каждом для иностранцев предлагаются специальные программы. В Музее русской гармоники, что на 2-й Тверской-Ямской, прямо в ходе экскурсии можно выпить чаю с блинами и станцевать под гармонь. Сотрудница музея Инна Барашкова с улыбкой вспоминает, как недавно в музее «зажигали» бразильские экс­курсанты, пустившиеся в пляс под «Камаринскую».

Все это мило. Но не хотелось бы, чтобы прокручивание дешевых национальных представлений для иностранцев стало единственным занятием маленьких музеев. В Европе они стали огромной частью музейной культуры. У маленькой выставочной площади свои прелести: посетитель не успевает утомиться, восприятие получается целостным, создается особое настроение... Да и тема для маленького музея может быть сколь угодно оригинальной. Обидно, что такие культурные объекты в столице загибаются. По логике, именно на них и стоило бы направлять финансирование: большие музеи сами отлично развиваются за счет средств, полученных от продажи входных билетов и сувениров. У нас же деньги льют туда, где и без того денежно.