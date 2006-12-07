//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Гаражный рок

Московские чиновники «несут» идею о «народном» гараже

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Гаражный рок
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 

Напомним, что заявленная цель программы масштабного гаражного строительства на 2005-2007 годы - дать возможность автолюбителям выкупить гараж по доступной цене. Горожанам предложили организоваться в гаражные кооперативы по месту жительства и писать в управы коллективные заявки. На их основании местные власти обязали разрабатывать проектную документацию. Выбор подрядчиков строительства, с которыми кооперативы должны заключать договоры, тоже оставили на откуп чиновникам.

Быстро выяснилось, что «доступная цена» - понятие растяжимое. Цифры, которые в большинстве случаев исходят из чиновных кабинетов, оказались отнюдь не «народными». Поэтому автовладельцы кооперироваться для совместного строительства гаражей не торопились, пользуясь более доступными «ракушками». Которым чиновники тут же объявили тотальную войну.

Между тем автомобилей в Москве с каждым днем становится больше. До завершения программы «Народный гараж» остался год, а уже сейчас очевидно, что дефицит стал только острее и, как следст­вие, цены на любые машино-места несоразмерно выросли. Например, место в неотапливаемом многоэтажном паркинге запросто может стоить 30 тысяч долларов, а цена площадки под машину в подземном гараже элитного дома доходит до уровня 200 тысяч долларов.

Константин Королевский, заместитель главы Департамента градостроительной политики, развития и реконст­рукции города, Управления гаражного строительства приводит такие цифры: «В 2005 году по программе «Народный гараж» в Москве было построено новых гаражей на 87 тысяч 800 машино-мест. В нынешнем году планируется построить на 111 тысяч, а в 2007 - на 134 тысячи». Этого явно недостаточно. О чем Лужков честно заявил, отправляя программу «на доработку»: «Нам надо абсолютно по-другому спланировать работу. Мы наращиваем темпы, но отстаем от роста числа автомобилей, а это главный критерий. Мы не можем планировать подобные программы лишь до 2007 года. Нам нужно иметь более длительную программу».

В проекте «Народный гараж» роль управляющей и координирующей компании отводилась Управлению гаражного строительства, от которого сегодня в московское правительство поступили более чем странные предложения.

Оказалось, что вся прежняя схема - с регистрацией юридических лиц из числа автовладельцев - уже не актуальна. В самое ближайшее время будет создано акционерное общество «Народный гараж». Аккурат после того, как Лужков объявил, что город должен отказаться от прибыли. Логично - прибыль будет получать специально созданная для этого коммерческая организация. У любого АО в уставе записано: цель деятельности - извлечение прибыли.

Еще более странным выглядит намерение чиновников привлечь к реализации программы «Народный гараж» ОАО «Российские железные дороги». Как это будет выглядеть - непонятно. Причем в первую очередь самому РЖД. Разве что строить паркинги из старых шпал на территории столичных вокзалов.

Но оба эти предложения Управления гаражного строительства фактически уже приняты московским правительст­вом. К «отказу города от прибыли» и формированию «доступной цены» они не имеют никакого отношения. Зато последовательность продемонстрировал Юрий Михайлович, пообещав и далее беспощадно сносить демократичные «ракушки». А взамен обязать застройщиков возводить больше домов с подземными гаражами. Тысяч по сто долларов за штуку.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков в минувший понедельник обвинил руководство США в лицемерии из-за попыток привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Ученые считают, что человечеству грозит новая эпидемия

Ученые считают, что человечеству грозит новая эпидемия

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что уже в ближайшее время человечество может столкнуться с новой эпидемией. Речь идет о распространении тяжелого инфекционного заболевания.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывший солист "Отпетых мошенников" задолжал 280 тысяч рублей алиментов

СМИ: бывший солист "Отпетых мошенников" задолжал 280 тысяч рублей алиментов

В СМИ на днях появилась информация о том, что бывший участник популярной музыкальной группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов задолжал экс-супруге Юлии 280 тысяч рублей в качестве алиментов.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

В РПЦ высказались о грубом крещении младенца в Гатчине

В РПЦ высказались о грубом крещении младенца в Гатчине

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался об инциденте с грубым крещением ребенка в Мариенбургской церкви в Гатчине.

//Новости СМИ2

//Общество

Эксперт рекомендует не подкармливать голубей в Москве

Эксперт рекомендует не подкармливать голубей в Москве

Специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев заявил, что голубей в Москве лучше не подкармливать. По словам эксперта, птицы из-за этого сильно плодятся, а затем пачкают памятники и архитектурные строения.

//В мире

Трамп заявил, что США сделали вывод после взрыва в Архангельской области

Трамп заявил, что США сделали вывод после взрыва в Архангельской области

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что власти США сделали свои выводы после взрыва, который произошел в Архангельской области. В результате случившегося погибли пять человек.

//Происшествия

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Новости партнеров

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
2

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
3

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

Камчатка: грозные опасности "дикого туризма"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры