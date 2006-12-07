Гаражный рок

Напомним, что заявленная цель программы масштабного гаражного строительства на 2005-2007 годы - дать возможность автолюбителям выкупить гараж по доступной цене. Горожанам предложили организоваться в гаражные кооперативы по месту жительства и писать в управы коллективные заявки. На их основании местные власти обязали разрабатывать проектную документацию. Выбор подрядчиков строительства, с которыми кооперативы должны заключать договоры, тоже оставили на откуп чиновникам.

Быстро выяснилось, что «доступная цена» - понятие растяжимое. Цифры, которые в большинстве случаев исходят из чиновных кабинетов, оказались отнюдь не «народными». Поэтому автовладельцы кооперироваться для совместного строительства гаражей не торопились, пользуясь более доступными «ракушками». Которым чиновники тут же объявили тотальную войну.

Между тем автомобилей в Москве с каждым днем становится больше. До завершения программы «Народный гараж» остался год, а уже сейчас очевидно, что дефицит стал только острее и, как следст­вие, цены на любые машино-места несоразмерно выросли. Например, место в неотапливаемом многоэтажном паркинге запросто может стоить 30 тысяч долларов, а цена площадки под машину в подземном гараже элитного дома доходит до уровня 200 тысяч долларов.

Константин Королевский, заместитель главы Департамента градостроительной политики, развития и реконст­рукции города, Управления гаражного строительства приводит такие цифры: «В 2005 году по программе «Народный гараж» в Москве было построено новых гаражей на 87 тысяч 800 машино-мест. В нынешнем году планируется построить на 111 тысяч, а в 2007 - на 134 тысячи». Этого явно недостаточно. О чем Лужков честно заявил, отправляя программу «на доработку»: «Нам надо абсолютно по-другому спланировать работу. Мы наращиваем темпы, но отстаем от роста числа автомобилей, а это главный критерий. Мы не можем планировать подобные программы лишь до 2007 года. Нам нужно иметь более длительную программу».

В проекте «Народный гараж» роль управляющей и координирующей компании отводилась Управлению гаражного строительства, от которого сегодня в московское правительство поступили более чем странные предложения.

Оказалось, что вся прежняя схема - с регистрацией юридических лиц из числа автовладельцев - уже не актуальна. В самое ближайшее время будет создано акционерное общество «Народный гараж». Аккурат после того, как Лужков объявил, что город должен отказаться от прибыли. Логично - прибыль будет получать специально созданная для этого коммерческая организация. У любого АО в уставе записано: цель деятельности - извлечение прибыли.

Еще более странным выглядит намерение чиновников привлечь к реализации программы «Народный гараж» ОАО «Российские железные дороги». Как это будет выглядеть - непонятно. Причем в первую очередь самому РЖД. Разве что строить паркинги из старых шпал на территории столичных вокзалов.

Но оба эти предложения Управления гаражного строительства фактически уже приняты московским правительст­вом. К «отказу города от прибыли» и формированию «доступной цены» они не имеют никакого отношения. Зато последовательность продемонстрировал Юрий Михайлович, пообещав и далее беспощадно сносить демократичные «ракушки». А взамен обязать застройщиков возводить больше домов с подземными гаражами. Тысяч по сто долларов за штуку.