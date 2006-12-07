Киев – Москва в миниатюре

- Я ездила в столицу, когда еще жив был Советский Cоюз. В 1990 году приехала на известный конкурс Гостелерадио СССР «Новые имена», победительницей которого и стала. Удивительно, но даже сейчас, когда приезжаешь в Москву, чувствуется, что она некогда была столицей огромного государства. Да и сейчас во всем видна эта грандиозность, величественность и грациозность одновременно: архитектура, улицы... Даже пробки здесь гигантского размера!

Москва похожа на пышнотелую царственную особу в летах, которая может вдруг закапризничать или выкинуть что-нибудь непредсказуемое. Этот город почему-то ассоциируется у меня с императрицей Екатериной Великой. Не Петербург, в котором она прожила большую часть жизни, а именно Москва. Это неповторимое барство и чисто русский размах! Здесь же все на широкую ногу!

В Киеве вы такого не увидите. Киев - более интимный город, более скромный: маленькие улочки, автомобильное движение всего на двух полосах. Да что и говорить, Киев можно целиком проехать за сорок минут, а Москву - за весь день не объедешь!

А люди везде одинаковые - есть хорошие, есть не очень. Это и в Москве, и в Киеве, и в Катманду так. Только в российской столице людей больше, поэтому и город шумнее. Здесь всегда чувствуется так называемое движение жизни: люди торопятся на работу или, наоборот, отдыхать, машины снуют туда-сюда.

А в Киеве бывают такие периоды, когда в городе почти никого нет, особенно летом, когда многие уезжают за город или в отпуск. В столицах Украины и России люди особенно похожи. Думаю, Киев можно назвать Москвой в миниатюре.