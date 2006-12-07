Основы домостроя

Образец брака дает нам чета Лужковых. Хочется равняться и где-то завидовать. Ведь истина, завещанная нам предками: «Муж -

голова, жена - шея». Тем паче, когда городской голова.

Вот, например, посетовал Юрий Михайлович: «Существующих в настоящее время в Москве отелей недостаточно». И то правда: в городе всего 180 гостиниц на 70 тысяч мест. «В основном это дорогие отели!» - подчеркнул мэр социальную дискриминацию. Но ободрил: «По городской программе предстоит строительст­во 240 объектов. Количество мест в гостиницах Москвы доведем до 200 тысяч. В основном это будут 2-, 3-, 4-звездочные гостиницы и мотели. И это как раз для среднего туриста. В итоге мы выйдем на уровень не хуже, чем в таких городах, как Лондон, Париж и Нью-Йорк».

В общем, гой еси, господа инвесторы! А в ответ - тишина. Не хотят расчетливые бурж... люди бизнеса вкладывать деньги в московский гостиничный бизнес!

В сказке народной главному герою помогла бы правильно, по «Домострою» воспитанная Василиса Премудрая. У Юрия Михайловича еще лучше - жена. Елена Батурина о домострое знает все или около того.

Женина компания «Интеко» уже заканчивает строительство четырех гостиниц в столице: на Проспекте мира, Ленинградском шоссе, в Нагатинском затоне и на Ильинке. Подавая пример.

Но пример подавай, а себя не забывай! Думаете, не хочется Елене Николаевне заграничные инвестиции делать? И делает ведь! До 400 млн. долларов вложено в строительство сети гостиниц в Китае! В Шанхае, Пекине, Шенджене, на острове Хайнань... Китайцев ведь больше, чем москвичей.

А еще 100 млн. долларов - на бизнес-центр в Астане. Есть проекты в Карловых Варах. В перспективе - инвестиции в гостиничный бизнес в Австрии. Хорошему человеку должно быть много!

И вообще пора задуматься и послать в зарубеж жадных до сроков окупаемости инвесторов с нерадивыми чиновниками заодно. Еще хорошо было бы, если б следующий московский градоначальник женился по мусульманскому обряду. Можно даже обязать законодательно. Мосгордума нам поможет! Одна жена - в строительной сфере, другая - в банковском секторе, третью - бросить на «социалку». И никаких «замов» не надо. А любимая Гюльчатай - в контролирующих органах...