Родная сестра МКАДа

Уже в конце 90-х специалистам стало очевидно, что Москве вскоре понадобится областное «кольцо». Но по свежереконструированной МКАД тогда еще можно было проехать достаточно свободно, и казалось, что о следующей кольцевой автодороге придется задуматься году эдак в 2015-м. Однако рост числа автомобилей обогнал все прогнозы, транзитный грузопоток вышел на расчетный уровень 2015-го уже в 2002-2003 годах, пробки на МКАДе и примыкающих участках магистралей стали хроническим явлением. Строительство ЦКАД должно было бы стать одной из первоочередных задач региона несколько лет назад. Но пугал, видимо, масштаб проекта: тогда прокладка трассы длиной 420 км оценивалась в 265 млрд. рублей.

Сейчас цифры эти кажутся сравнительно небольшими по сравнению с нынешними расчетами. В одобренном недавно Минтрансом проекте общая протяженность дороги составит 520 км, а стоимость ее - 528 млрд. рублей. «Видимо, половину денег даст Инвестфонд, остальное добавит из своих средств Московская область и частные инвесторы», - пояснил один из главных инициаторов проекта, депутат Московской областной думы Иван Жук.

ЦКАД планируется проложить в основном по уже существующей «бетонке». Предполагается строительство 31 развязки с примыкающими автодорогами и с железнодорожными переездами. Количество полос - от четырех до восьми в каждую сторону. Дорога эта, скорее всего, будет платной.

Новая дорога должна будет «перехватывать» транзитный поток, прежде всего большегрузный транспорт. Центральное «кольцо» позволит людям добираться из одного района в другой, не заезжая в Москву. ЦКАД станет частью «панъ­европейских» транспортных коридоров №2 (Лондон - Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород) и №9 (Хельсинки - Санкт-Петербург - Москва - Киев - Юго-Восточная Европа), а также международного транспортного коридора «Север - Юг», проходящего через Московскую область. Вдоль ЦКАД преж­де всего на пересечении с основными магистралями будут строиться складские терминалы, промышленные объекты, бизнес-центры. В окрестностях центральной кольцевой станет выгодно и удобно размещать выводимые из Москвы предприятия. По приблизительным подсчетам, инфраструктура новой автодороги создаст до 200 тыс. новых рабочих мест.

Как заявил недавно областной губернатор Громов, Минтранс в целом одобрил проект новой трассы. Официальный срок начала строительства - 2007 год. Но, как говорят эксперты, если реально смотреть на вещи, то ЦКАД начнут строить только в 2009 году. Слишком много денег оттягивает строительство трассы Москва - Питер.

Аргумент против

Конечно, позитива в строительстве ЦКАД много. Но нерешенных вопросов не меньше. Так, очевидно, что проблемы будут с владельцами участков земли, по которым должно пройти новое «кольцо». Примерно треть дороги пройдет по частным владениям. На недавнем совещании у губернатора Громова заместитель председателя правительства области Александр Горностаев сообщил, что пока согласован «маршрут» трассы по территории 13 муниципальных образований. И то предварительно. Всего же ЦКАД затронет 52 таких образования. Попадут «под нож» и природоохранные зоны. Правда, проект старались составить так, чтобы зелень пришлось вырезать по минимуму.