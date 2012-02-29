Вокзалы тронулись в светлое будущее

Руководство ОАО «Российские железные дороги» заявило о намерении провести масштабную реконструкцию столичных вокзалов. На эти цели железнодорожники потратят 10 млрд. руб. (отметим, что на реконструкцию остальных 340 вокзалов России РЖД собирается истратить на 2 млрд. меньше). Горожанам обещают, что через три года московские вокзалы наконец-то станут современными и комфортными.

Наполеоновские планы

Идея модернизации московских вокзалов витает в воздухе ещё с 2008 года. Тогда руководители ОАО «РЖД» торжественно объявили о старте масштабной программы реконструкции всех вокзальных комплексов России. Намерение начать со столицы представлялось вполне логичным. Таким началом стали масштабные работы на Курском вокзале. В результате пассажирский комплекс, по уверению инвесторов и руководства ОАО «РЖД», стал едва ли не самым «продвинутым» в стране в плане инфраструктуры и организации внутреннего пространства.

Окрылённые успехом железнодорожники на радостях пообещали такие же «реформы» и на всех остальных вокзалах Москвы. Речь шла о внятной организации пассажиропотоков, наведении порядка с парковками, установке автоматических камер хранения, грамотном размещении торговых площадей и предприятий общественного питания. Говорилось и о совсем уж наполеоновских планах – например, о постройке ресторана с верандой на крыше Павелецкого вокзала, возведении часовни у Ленинградского и появлении вертолётных площадок.

Воплотить теорию в практику компания собиралась уже к концу 2011 года. Однако на данный момент красивые слова так словами и остались. Москвичи и гости столицы пока что увидели лишь малую часть обещанных благ – например, облагороженный сквер близ площади трёх вокзалов, где теперь есть скамейки, скульптуры и даже фонтан. При этом площади по-прежнему представляют собой одну большую пробку, а найти место для парковки автомобиля у вокзала под силу далеко не каждому.

О ком заботимся?

Если повнимательнее вчитаться в проект реконструкции, в глаза бросается любопытная деталь. Акцент в нём сделан на развитии торгово-развлекательной инфраструктуры. Если верить программе, количество торговых точек и предприятий общепита резко вырастет. Как сообщали СМИ, на Ленинградском вокзале, возможно, появится огромный супермаркет, на Рижском торговые площади расширятся за счёт сокращения подъездных путей. Казанский вокзал и вовсе могут полностью сделать торгово-развлекательной зоной, «прилепив» огромный коммерческий комплекс прямо к платформам. (Кстати, его строительство уже началось, создав определённые сложности для пассажиров электричек).

Очевидно, что без перераспределения «сфер влияния» столь масштабному процессу не обойтись. И, как выяснили «АН», без столкновения интересов – тоже. По мнению представителей московского отделения Всероссийской общественной организации «ОПОРА России», сейчас ОАО «РЖД» взяло курс на постепенное вытеснение мелких предпринимателей со «своей» территории. Ставка делается на крупных операторов, которые сосредоточат весь вокзальный бизнес (как торговый, так и развлекательный) в одних руках. Этими «руками», как предполагают общественники, скорее всего станут дочерние компании того же ОАО «РЖД».

«О создании специальной управляющей компании речи не идет, – опровергает эту версию представитель Дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко. – Мы планируем привлекать к работе крупные сетевые компании, которые возьмут на себя примерно 70% работы в этой сфере. В оставшемся сегменте мы продолжим сотрудничество с малым и средним бизнесом – кстати, преимущественно через общественные организации, по рекомендации которых и будем заключать договоры. С организацией «ОПОРА России», к слову, у нас заключено специальное соглашение на этот счёт».

«…Которое во многом так и осталось красивой декларацией, – вздыхает Татьяна Артёмова, заместитель руководителя московского отделения. – Зато неприязненная политика по отношению к малому бизнесу налицо. Сейчас договоры аренды с предпринимателями не продлевают, а в некоторых случаях стремятся разорвать их через суд. Например, в данный момент с Павелецкого вокзала прогоняют продавцов печатной продукции. Они торговали там 15 лет и никому не мешали, а теперь оказались лишними».

Вагончик тронется – затор останется

К планам реконструкции скептически относятся и транспортники. По мнению опрошенных «АН» экспертов, возможность грамотно организовать движение и парковку автомобилей у вокзалов столичные власти полностью «убили» примерно 10 лет назад, когда на привокзальных площадях выросли огромные торговые центры. «Атриум» возле Курского вокзала и «Европейский» около Киевского уже давно стали притчей во языцех: из-за них к вокзальным комплексам подойти и подъехать очень сложно. Несколько месяцев назад в Дирекции железнодорожных вокзалов заговорили даже о том, чтобы переориентировать фасад Курского вокзала в противоположную сторону, так как нынешний полностью заблокирован огромным зданием «Атриума».

«В принципе я не против строительства на привокзальных территориях, – рассуждает Михаил Блинкин, директор Научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства. – Однако всё, что строится у вокзалов, должно быть рассчитано именно на пассажиров. Наивно думать, что они пойдут в бутики «Европейского». Зато эти самые бутики притащат туда массу лишней публики на автомобилях, которые надо где-то парковать. В итоге получаем изуродованную площадь и транспортный коллапс. К сожалению, «Атриум» уже не снести. Но надо учесть те уроки, которые он нам преподнёс, и не допустить таких же ошибок в будущем – например, возле Павелецкого и Белорусского вокзалов, где сейчас уже вырыты котлованы».

Есть и более радикальные варианты. По словам руководителя Центрального института градостроительства Александра Стрельникова, торговые центры нужно переоборудовать в многоэтажные парковки. Только в этом случае транспортная проблема худо-бедно решится (как говорится, его бы устами да мёд пить…). Кроме того, нельзя зацикливаться исключительно на привокзальных площадях: без комплексного осмысления проблемы все попытки её решить окажутся бессмысленными.

«Реконструкция площадей будет иметь смысл только в том случае, если пройдёт в сочетании с другими мерами, – рассуждает Стрельников. – Например, нужно запускать движение по Малому кольцу железной дороги и развивать внутригородские электрички. Это позволит разгрузить вокзалы, сделать пассажиропоток более организованным. Да и площади от лишнего транспорта избавятся. Но мыслить комплексно, к сожалению, никто не хочет».