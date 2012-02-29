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От диксиленда до джаз-рока

№ 8(300) от 01.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

От диксиленда до джаз-рока

ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ (www.yauza-palace.ru) давно уже стал одной из любимых площадок для знатоков джаза. Здесь проходят замечательные джазовые проекты и фестивали. 14 марта во Дворце выступит «ТРОМБОН-ШОУ» Максима Пиганова.

Это один из самых оригинальных и востребованных ансамблей в российском джазе. Мощное оркестровое звучание четырех тромбонов и первоклассной ритм-секции ошеломляет своим напором и драйвом. В программе «От диксиленда до джаз-рока» прозвучат самые известные джазовые стандарты и хиты из золотой коллекции мирового джаза. В программе принимает участие солистка Оркестра им. Лундстрема, лауреат международных конкурсов Елена ЦОЙ – яркая и самобытная джазовая певица. «Тромбон-шоу» Максима Пиганова и Елена Цой подарят вам вечер общения с первоклассным джазом!

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