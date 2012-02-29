Медные «крошки» вместо пособий

Казалось бы, система прав и льгот, прописанная в законодательстве, должна создавать идеальные условия для женщины, готовящейся стать матерью. Это касается не только материальной стороны вопроса, но и моральной. Беременную нельзя уволить или перевести на другое предприятие. Она имеет право на индивидуальный график работы и сохранение за ней рабочего места на время декретного отпуска. Картина была бы непогрешимой, если не недовольство беременных женщин, требующих пересчитать сумму положенных им пособий.

По закону, если на момент ликвидации предприятия женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, то право на пособие в размере 40% от средней заработной платы по месту работы сохраняется. Но матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, полагается лишь минимальное государственное пособие по уходу за ребёнком – 2194,34 руб. для первенца и 4388,67 руб. для второго и последующих детей.

Конституционный суд РФ в январе 2011 г. признал разницу в пособиях несправедливой. Беременные, уволенные до родов, и матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, находятся в одинаковых ситуациях и должны обеспечиваться государственной поддержкой на равных условиях. Прошёл год. Дело не сдвинулось с мёртвой точки.

Мария из Москвы незадолго до родов ушла в отпуск по беременности. Вскоре она получила заказное письмо с уведомлением о ликвидации компании и справки, которые ей понадобятся для получения минимального государственного пособия. Девушка не стала пытаться отсудить своё право на полноценные выплаты. Как и большинство женщин, ставших жертвами обстоятельств, она старается не ввязываться в судебные дела. Оно и понятно, у молодых матерей свои хлопоты, им не до юридических тонкостей. Хотя адвокат из Коллегии «Московский юридический центр» Виктория Соколова считает, что обращаться в суды непременно нужно. Чем больше обращений, тем больше вероятность, что закон будет изменён.

Две стороны одной медали

В настоящее время сложилась двойственная ситуация. Казалось бы, суды больше не вправе применять нарушающие Конституцию РФ дискриминационные нормы в отношении матерей. Это значит, что аналогичные дела, проигранные в судах, могут быть пересмотрены. А женщины, которые недовольны разницей в выплатах, имеют право оспорить несоответствующие Конституции РФ размеры пособий. «Но с другой стороны, – продолжает Виктория Соколова, – в связи с отсутствием изменений в законодательстве, а также правовой неопределённостью юридической силы Определений Конституционного суда РФ, результаты рассмотрения споров предсказать довольно проблематично».

В любом случае большинство экспертов к таким судебным искам относятся скептично. Закон есть закон, говорят они. Судьи должны ему следовать. Мария Ожёгова, координатор проекта «Горячая линия» в защиту семьи, родителей и детей, считает, что судиться здесь можно не один год. И ребёнок уже вырастет, и пособия будут не нужны. Тем более наши граждане не слишком хорошо знают свои права. А любые суды воспринимаются муторной, длительной, а главное – дорогостоящей процедурой. Больше потратишь, чем приобретёшь. Действовать нужно иными путями и начинать всё-таки с законодательства.

Выбор есть?

Несмотря на то что государственная политика сейчас направлена на повышение рождаемости и укрепление института семьи, вопросы о пособиях матерям остаются без должного внимания. Всё сводится к «пошумели и забыли». «Наше законодательство не защищает женщин. Куда они, будучи беременными, пойдут устраиваться, чтобы получать своё пособие? Их никуда не возьмут. Профсоюзы слишком слабы. От них нет реальной помощи», – говорит Марина Ожёгова. Когда в прошлом году шли разговоры об изменении схемы исчисления выплат за декретный отпуск, беременным женщинам пришлось выйти на митинг. Только тогда чиновники начали шевелиться. Повезло, недовольные были услышаны. Но раз на раз не приходится.

Одним из путей решения проблемы Марина Ожёгова считает обязательное страхование по безработице. Но оно тоже вызывает множество вопросов. На кого, например, будут накладываться обязательства по выплате страховых взносов? Если на работника, то неизбежно недовольство, ведь процент за взносы будет вычитаться из зарплаты. Следовательно, нужно увеличивать заработную плату, что вызовет недовольство уже у работодателя. «Вся система – шаткая. Где-то поправляем, в другом ломается. Нужно продумывать сразу в комплексе», – подытоживает она.

Но председатель Совета сообщества многодетных и приёмных детей России Татьяна Боровикова уверена, что наше чиновничество не ориентировано на решение проблем многодетных семей и матерей. «Это проблема не приносит им выгоды. Мы часто обращаемся от имени своей организации, но государство нас слышать не хочет. Мы никого не интересуем».

Однако в Фонде социального страхования нас уверили, что работы по устранению разницы в пособиях ведутся. «Необходимый законопроект уже лежит в Минздраве на рассмотрении. Поэтому корректно было бы говорить о том, чего пока ещё нет», – сказали в пресс-службе ФСС.

Хочется верить, что проблема решится в ближайшее время. И государство найдёт компромисс, который позволит матерям заниматься детьми, а не судебными исками.