Инвесторы с большой дороги

Слух о том, что в ходе реконст­рукции уберут с привычного места памятник Пушкину, не подтвердился. Во втором квартале 2007 года здесь начнутся работы по строительству тоннеля, в который будет «уходить» Бульварное кольцо. Будет несколько расширен сквер со стороны Тверского бульвара. В остальном архитектурный облик площади не изменится. Но такие меры позволят избавиться от светофоров на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы. Как отметил Сергей Байдаков, префект ЦАО Москвы, «жителей домов вдоль «Большой Ленинградки» мы никуда переселять не собираемся. Снос и расселение домов на Пушкинской площади проектом не предусмотрены».

Под Пушкинской площадью планируется создать единое пешеходное пространство, объединяющее транзитный транспортный узел (станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чехов­ская»), торгово-досуговый центр и подземный паркинг.

Завершение работ по реконструкции планируется на конец 2009 года, хотя отдельные участки будут сданы в эксплуатацию раньше.