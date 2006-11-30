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Инвесторы с большой дороги

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Инвесторы с большой дороги

 

Слух о том, что в ходе реконст­рукции уберут с привычного места памятник Пушкину, не подтвердился. Во втором квартале 2007 года здесь начнутся работы по строительству тоннеля, в который будет «уходить» Бульварное кольцо. Будет несколько расширен сквер со стороны Тверского бульвара. В остальном архитектурный облик площади не изменится. Но такие меры позволят избавиться от светофоров на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы. Как отметил Сергей Байдаков, префект ЦАО Москвы, «жителей домов вдоль «Большой Ленинградки» мы никуда переселять не собираемся. Снос и расселение домов на Пушкинской площади проектом не предусмотрены».

Под Пушкинской площадью планируется создать единое пешеходное пространство, объединяющее транзитный транспортный узел (станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чехов­ская»), торгово-досуговый центр и подземный паркинг.

Завершение работ по реконструкции планируется на конец 2009 года, хотя отдельные участки будут сданы в эксплуатацию раньше.

 

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