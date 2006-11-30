Инвесторы с большой дороги
№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]
Слух о том, что в ходе реконструкции уберут с привычного места памятник Пушкину, не подтвердился. Во втором квартале 2007 года здесь начнутся работы по строительству тоннеля, в который будет «уходить» Бульварное кольцо. Будет несколько расширен сквер со стороны Тверского бульвара. В остальном архитектурный облик площади не изменится. Но такие меры позволят избавиться от светофоров на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы. Как отметил Сергей Байдаков, префект ЦАО Москвы, «жителей домов вдоль «Большой Ленинградки» мы никуда переселять не собираемся. Снос и расселение домов на Пушкинской площади проектом не предусмотрены».
Под Пушкинской площадью планируется создать единое пешеходное пространство, объединяющее транзитный транспортный узел (станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская»), торгово-досуговый центр и подземный паркинг.
Завершение работ по реконструкции планируется на конец 2009 года, хотя отдельные участки будут сданы в эксплуатацию раньше.
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