Дать гаишнику на варежку

Инспекторы ГИБДД «обожают» автолюбителей без документов на машину. Они сразу понимают: сейчас водитель положит им в варежку (самый удобный зимний «аксессуар» для взяток) как минимум 2 тысячи рублей. Забыли бумаги дома? Не спешите подкармливать гаишника! Если вас поймали на стационарном посту ДПС, в течение 2 часов имеете право подвезти документы. Заплатить придется только штраф 100 рублей. Вам меньше повезло, если машину «тормознули» на трассе. Транспорт­ное средство могут временно конфисковать и отправить на эвакуаторе на штрафстоянку (1700 рублей), там авто простоит 3 часа бесплатно, а затем за каждый час будет списываться по 100 рублей.

Отсутствие ОСАГО - это, пожалуй, самое любимое правонарушение гаишников. Они с удовольствием штрафуют (конечно, «в свою пользу») автолюбителей, которые не знают, что полис «автогражданки» действует еще в течение месяца после того, как истечет указанный на нем срок. Недавно сама столкнулась с такой проблемой. За «решение вопроса на месте» инспектор потребовал 800 рублей. Начальник отдела окружного ГИБДД, к которому я обратилась, был рад, что ему помогли поймать очередного постового-вымогателя.

Сотрудники ГАИ, чтобы выманить у автолюбителей взятку побольше, охотно «склоняют» любые разночтения в законах в сторону более жесткого наказания для водителя. Например, прошлым летом увеличились штрафы за вождение без номеров (за это теперь штрафуют на 2,5 тыс. руб. или лишают прав на полгода). Поэтому гаишники стали трактовать нарушение под названием «вождение с просроченными транзитными номерами» (штраф - 50 руб.) как «езду без номеров». Таким образом, взятка за это пропорционально возросла с 200 руб. до 2 тыс. руб.

Согласно КоАП, штраф за движение на запрещающий сигнал светофора составляет 100 руб. Но об этом знают далеко не все автолюбители. И гаишники пытаются содрать с них до 500 руб. наличными. А водители верят и дают!

За отсутствие техосмотра (ТО) инспекторы выписывают штраф 2,5 тыс. рублей и сразу же скручивают номера. И что самое удивительное: сами тут же требуют заплатить за отсутст­вие номерных знаков! Однажды взятку за просроченый тех­осмотр (1 тыс. руб.) вытребовали и у меня, как я ни старалась объяснить гаишникам, что за­втра все бумаги будут в порядке. Сейчас взяточниками занимаются следственные органы.

Поймав пьяного водителя, гаишник не будет мелочиться и сразу потребует у него от 500 до 1000 долларов. «Все зависит от машины, - рассказал сотрудник ДПС, не пожелавший назвать свое имя. - Если это какой-нибудь пенсионер, едущий на «копейке», - что с него возьмешь! А с депутата или бизнесмена на крутой тачке можно много слупить. По Ярославскому шоссе часто гоняет в пьяном виде один помощник депутата. Так чуть ли не раз в неделю мы его «лишаем» прав за 1000 долларов наличными».

Аргумент суда

Недавно житель Санкт-Петербурга Виктор М. через суд отстоял право платить штраф 50 руб. за просроченные транзитные номера. Началось все с того, что Виктор затянул с продажей машины, которую уже снял с учета. Пришлось перегонять ее покупателю на просроченных «транзитах». По дороге его остановили постовые, забрали права и отправили дело в суд. Ему грозил штраф 2,5 тыс. руб. или лишение прав на полгода. Адвокат водителя сумел доказать в суде, что срок, указанный на «транзитах», - всего лишь срок, в течение которого нужно провести регистрационные действия, но никак не срок, после которого транзит перестает быть номером. В результате Виктора оштрафовали на положенные 50 рублей за просроченные «транзиты».