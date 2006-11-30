//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Дать гаишнику на варежку

Настоящие и липовые штрафы, которые приходится платить инспекторам

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Дать гаишнику на варежку
Если инспектор предлагает «решить вопрос на месте», он вас просто «разводит»

 

Инспекторы ГИБДД «обожают» автолюбителей без документов на машину. Они сразу понимают: сейчас водитель положит им в варежку (самый удобный зимний «аксессуар» для взяток) как минимум 2 тысячи рублей. Забыли бумаги дома? Не спешите подкармливать гаишника! Если вас поймали на стационарном посту ДПС, в течение 2 часов имеете право подвезти документы. Заплатить придется только штраф 100 рублей. Вам меньше повезло, если машину «тормознули» на трассе. Транспорт­ное средство могут временно конфисковать и отправить на эвакуаторе на штрафстоянку (1700 рублей), там авто простоит 3 часа бесплатно, а затем за каждый час будет списываться по 100 рублей.

Отсутствие ОСАГО - это, пожалуй, самое любимое правонарушение гаишников. Они с удовольствием штрафуют (конечно, «в свою пользу») автолюбителей, которые не знают, что полис «автогражданки» действует еще в течение месяца после того, как истечет указанный на нем срок. Недавно сама столкнулась с такой проблемой. За «решение вопроса на месте» инспектор потребовал 800 рублей. Начальник отдела окружного ГИБДД, к которому я обратилась, был рад, что ему помогли поймать очередного постового-вымогателя.

Сотрудники ГАИ, чтобы выманить у автолюбителей взятку побольше, охотно «склоняют» любые разночтения в законах в сторону более жесткого наказания для водителя. Например, прошлым летом увеличились штрафы за вождение без номеров (за это теперь штрафуют на 2,5 тыс. руб. или лишают прав на полгода). Поэтому гаишники стали трактовать нарушение под названием «вождение с просроченными транзитными номерами» (штраф - 50 руб.) как «езду без номеров». Таким образом, взятка за это пропорционально возросла с 200 руб. до 2 тыс. руб.

Согласно КоАП, штраф за движение на запрещающий сигнал светофора составляет 100 руб. Но об этом знают далеко не все автолюбители. И гаишники пытаются содрать с них до 500 руб. наличными. А водители верят и дают!

За отсутствие техосмотра (ТО) инспекторы выписывают штраф 2,5 тыс. рублей и сразу же скручивают номера. И что самое удивительное: сами тут же требуют заплатить за отсутст­вие номерных знаков! Однажды взятку за просроченый тех­осмотр (1 тыс. руб.) вытребовали и у меня, как я ни старалась объяснить гаишникам, что за­втра все бумаги будут в порядке. Сейчас взяточниками занимаются следственные органы.

Поймав пьяного водителя, гаишник не будет мелочиться и сразу потребует у него от 500 до 1000 долларов. «Все зависит от машины, - рассказал сотрудник ДПС, не пожелавший назвать свое имя. - Если это какой-нибудь пенсионер, едущий на «копейке», - что с него возьмешь! А с депутата или бизнесмена на крутой тачке можно много слупить. По Ярославскому шоссе часто гоняет в пьяном виде один помощник депутата. Так чуть ли не раз в неделю мы его «лишаем» прав за 1000 долларов наличными».

Аргумент суда

Недавно житель Санкт-Петербурга Виктор М. через суд отстоял право платить штраф 50 руб. за просроченные транзитные номера. Началось все с того, что Виктор затянул с продажей машины, которую уже снял с учета. Пришлось перегонять ее покупателю на просроченных «транзитах». По дороге его остановили постовые, забрали права и отправили дело в суд. Ему грозил штраф 2,5 тыс. руб. или лишение прав на полгода. Адвокат водителя сумел доказать в суде, что срок, указанный на «транзитах», - всего лишь срок, в течение которого нужно провести регистрационные действия, но никак не срок, после которого транзит перестает быть номером. В результате Виктора оштрафовали на положенные 50 рублей за просроченные «транзиты».

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//В мире

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Эксперт раскритиковал новые боевые самолёты Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретённые Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano. По его словам, покупка подобного вида техники станет ошибкой, потому что будет бесполезна в боевых действиях.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Грузии оценили ущерб от "потери" российских туристов

Власти Грузии оценили ущерб от "потери" российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристического сектора Грузии от "потери" российских путешественников. Политик убежден, что динамика роста турпотока скоро будет восстановлена.

//Непознанное

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

Донецкая и Луганская народные республики в 2020 году присоединятся к Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в сети прогнозе, который, как утверждается, сделал астролог Павел Глоба.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция

Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция

Морские пехотинцы из 36-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удар по югу ДНР. Видео с места обстрела появилось некоторое время назад на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной республики.

//Здоровье

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какими видами спорта необходимо заниматься, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. Об этом говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Политика

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 августа, оценил работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. В Кремле сообщили, что президент РФ провел встречу с руководством полуострова.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина

Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина

Конфронтация между Америкой и Китаем продолжает нарастать. Трамп предупредил, что если Китай не прекратит манипулирование валютой, он откажется от переговоров по разрешению конфликта. Такие действия будут иметь серьёзные последствия для многих государств. Мировая экономика может погрузиться в рецессию, а рубль заметно ослабнет.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Сотрудник ДПС остановил девушку в одном плаще за нарушение

Сотрудник ДПС остановил девушку в одном плаще за нарушение

В Сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции проверяет документы у обнажённой автомобилистки. По словам очевидцев, инцидент произошёл в субботу, 10 августа, в центре Питера.

//В мире

У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

На днях Белоруссия расторгла контракт с китайской компанией, которая строила завод белёной целлюлозы в Светлогорске. Китайцев подозревают в умышленном причинении вреда производству. На фоне этого в Минске заговорили о негативных последствиях в общем при сотрудничестве с Китаем.

//В мире

В аэропорту Гонконга отменены все рейсы

В аэропорту Гонконга отменены все рейсы

Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэрогавань, сообщает South China Morning Post.

//В мире

Партия Зеленского снова отказалась от любого союза

Партия Зеленского снова отказалась от любого союза

«Слуга народа» не будет формировать коалицию с другими новичками украинской политики, партией «Голос». Об этом сообщают украинские СМИ. По сути, на Украине сформировалась российская политическая модель.

//Общество

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Вы знаете, почему процентная ставка «Сбербанка» на развитие малого бизнеса для россиян 13%, а например, в Чехии для местных предпринимателей всего -7? Вот и мы не знаем.

//В мире

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

К зданию Государственного бюро расследований, где прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, пришли дети политика с плакатами в поддержку отца. Отмечается, что допрос прошёл в понедельник утром

//Новости партнеров

//В мире

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко днем в понедельник, 12 августа, сделал важное заявление. По его словам, Москва намерена продолжать работать с Лондоном на прагматичной основе.

//Культура

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появилась фотография с празднования 90-летия российского актера Олега Стриженова. Снимок опубликовала на своей страничке в Instagram невестка артиста – телеведущая Екатерина Стриженова.

//Общество

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

За первые дни августа в Воронежской области шесть человек насмерть отравились грибами. Согласно последней информации, еще несколько граждан находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

//Наука

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отреагировал на заявление экспертов NASA о приближении опасного астероида 2019 OU1 к Земле диаметром 160 м.

//Общество

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что пик лесных пожаров в Сибири уже пройден. Он отметил, что в Иркутской области и Красноярском крае начались дожди.

//В мире

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Распад Украины пошел бы по другому пути в 2014-м, если бы тогдашний президент страны Виктор Янукович проявил решительность при подавлении Евромайдана. Такую точку зрения высказал немецкий эксперт Александр Рар.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
2

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
5

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры