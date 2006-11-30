Московские власти послали «дорогих» инвесторов…
...строить дома в другие регионы. А в столице жилье будет доступным
№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
«Чтобы сделать жилье доступным москвичам, правительство города обяжет инвесторов до 80% построенных квартир продавать горожанам, прожившим в столице не менее десяти лет, - заявил руководитель столичного Департамента жилищной политики и жилищного фонда Петр Сапрыкин. - Из этой доли 30% инвестор обязан реализовать москвичам по фиксированным ценам, закрепленным в контракте, а 50% продать на своих условиях, но опять-таки именно москвичам». По сути, инвесторам делают предложение, от которого они не могут отказаться: конкурсы на застройку будут выигрывать те из них, кто предложит минимальную цену для «льготных» 30%. Тех, кто с этими условиями не согласен, московские власти посылают строить жилье в другие регионы, потому что в столице мест для них нет.
Также в программе предусмотрено создание специальных жилищных кооперативов, контролируемых правительством города. Через участие в них льготные категории населения смогут получить квартиру по себестоимости. Также будут строиться специальные доходные дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду только москвичами. Причем очередники смогут снять в них жилье по супернизкой цене - всего 15% от рыночной арендной ставки. Планируется по-прежнему продавать этим категориям населения квартиры по заниженным ценам. Только теперь снижение будет зависеть от того, сколько лет человек простоял в очереди. Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми будут вообще освобождены от оплаты части положенных по нормативу квадратных метров. Участниками программы «Молодой семье - доступное жилье» теперь смогут стать супруги в возрасте до 35 лет (раньше им должно было быть не более 30 лет).
«Идея хорошая. Но реализовать ее на практике будет очень непросто, - говорит депутат Мосгордумы Андрей Ковалев. - Я опасаюсь, что появятся фиктивные сделки. Даже возникнут специальные фирмы, которые будут работать с «коренными» жителями столицы. Помните, были льготы героям России и СССР при растаможивании автомобилей? Тогда на одного героя покупалось несколько десятков «мерседесов».
С другой стороны, новая программа дает широкий простор для чиновничьих поборов. Застройщики открыто говорят о том, что взятки, которые придется платить, в связи с изменением условий конкурса значительно вырастут. А чиновники в свою очередь подозревают москвичей в том, что они попытаются нажиться на дешевых квартирах, перепродавая их.
Впрочем, все эти обсуждения преждевременны, пока свое веское слово не сказал Конституционный суд. Невооруженным глазом видно, что программа носит дискриминационный характер по отношению к немосквичам.
Аргумент риэлтеров
Константин АПРЕЛЕВ, вице-президент Российской гильдии риелторов:
- Непонятно, почему у властей эта инициатива возникла именно в тот момент, когда цены на жилье начали потихоньку снижаться. Ожидаемые ограничения для иногородних на покупку недвижимости в столице обязательно подогреют покупательский интерес в регионах. И то, что еще не продано, уйдет по высоким ценам. Лучше бы стали давать дотации из бюджета на покупку квартир, а не накладывать незаконные ограничения на инвестора.
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