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Московские власти послали «дорогих» инвесторов…

...строить дома в другие регионы. А в столице жилье будет доступным

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Московские власти послали «дорогих» инвесторов…

 

«Чтобы сделать жилье доступным москвичам, правительство города обяжет инвесторов до 80% построенных квартир продавать горожанам, прожившим в столице не менее десяти лет, - заявил руководитель столичного Департамента жилищной политики и жилищного фонда Петр Сапрыкин. - Из этой доли 30% инвестор обязан реализовать москвичам по фиксированным ценам, закрепленным в контракте, а 50% продать на своих условиях, но опять-таки именно москвичам». По сути, инвесторам делают предложение, от которого они не могут отказаться: конкурсы на застройку будут выигрывать те из них, кто предложит минимальную цену для «льготных» 30%. Тех, кто с этими условиями не согласен, московские власти посылают строить жилье в другие регионы, потому что в столице мест для них нет.

Также в программе предусмотрено создание специальных жилищных кооперативов, контролируемых правительством города. Через участие в них льготные категории населения смогут получить квартиру по себестоимости. Также будут строиться специальные доходные дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду только москвичами. Причем очередники смогут снять в них жилье по супернизкой цене - всего 15% от рыночной арендной ставки. Планируется по-прежнему продавать этим категориям населения квартиры по заниженным ценам. Только теперь снижение будет зависеть от того, сколько лет человек простоял в очереди. Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми будут вообще освобождены от оплаты части положенных по нормативу квадратных метров. Участниками программы «Молодой семье - доступное жилье» теперь смогут стать супруги в возрасте до 35 лет (раньше им должно было быть не более 30 лет).

«Идея хорошая. Но реализовать ее на практике будет очень непросто, - говорит депутат Мосгордумы Андрей Ковалев. - Я опасаюсь, что появятся фиктивные сделки. Даже возникнут специальные фирмы, которые будут работать с «коренными» жителями столицы. Помните, были льготы героям России и СССР при растаможивании автомобилей? Тогда на одного героя покупалось несколько десятков «мерседесов».

С другой стороны, новая программа дает широкий простор для чиновничьих поборов. Застройщики открыто говорят о том, что взятки, которые придется платить, в связи с изменением условий конкурса значительно вырастут. А чиновники в свою очередь подозревают москвичей в том, что они попытаются нажиться на дешевых квартирах, перепродавая их.

Впрочем, все эти обсуждения прежде­временны, пока свое веское слово не сказал Конституционный суд. Невооружен­ным глазом видно, что программа носит дискриминационный характер по отношению к немосквичам.

Аргумент риэлтеров

Константин АПРЕЛЕВ, вице-президент Российской гильдии риелторов:
- Непонятно, почему у властей эта инициатива возникла именно в тот момент, когда цены на жилье начали потихоньку снижаться. Ожидаемые ограничения для иногородних на покупку недвижимости в столице обязательно подогреют покупательский интерес в регионах. И то, что еще не продано, уйдет по высоким ценам. Лучше бы стали давать дотации из бюджета на покупку квартир, а не накладывать незаконные ограничения на инвестора. 

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