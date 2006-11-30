Медленная «скорая»

Руководитель столичного Департамента здравоохранения А.П. Сельцовский признал сакраментальный факт: действительно, «автомобильные пробки мешают оперативному оказанию скорой медицинской помощи». При этом оговорился: «лишь в 20% случаев». Как доказательство были приведены цифры: из 6435 вызовов, поступивших 31 октября от москвичей, около 80% были удовлетворены в течение получаса. Получается, что каждая пятая скорая помощь опаздывает из-за пробок. Но это еще «мягко говоря». Разве полчаса на ожидание «скорой» - это мало? Бригады на вызовы первой сложности (сердечно-сосудистые кризы, травмы в результате ДТП и на производ­стве, отравления) должны по нормативу приезжать через 20 минут. На практике же каждая следующая минута значительно уменьшает шансы больного на выживание. Так что московская «скорая» едва ли соответствует своему названию.

Понятно, что ситуация на дорогах лучше не станет. Поэтому столичным медикам придется приспосабливаться к условиям затрудненного автомобильного движения, более рационально распределяя силы и возможности. Наблюдения показывают, что в масштабах своих районов машины, как правило, приезжают на вызовы вовремя. Опаздывают они, когда их направляют «перекрыть» нехватку бригад у «соседей». Например, бригады с подстанции, расположенной в Мневниках, часто направляют в Тушино. Из Северного Бутово «скорые» могут переслать в Южное. Значит, нужно больше подстанций, которые позволят равномерно «закрыть» всю Москву. Кроме того, важно, чтобы экипажи экст­ренных служб передвигались по городу с учетом текущей дорожной ситуации. На каждой «скорой» установлен радиотелефон с «маячком», с помощью которого машину контролирует центральная диспетчерская служба. Она еще в пути дает бригаде очередное задание. Но трафик, информация о пробках и возможность объезда при такой системе, видимо, слабо учитываются. Иначе почему «скорые» можно увидеть в глухих пробках на Третьем транспортном кольце?

Вторая причина, объясняющая, почему «скорая» такая медленная, - «непрофильные» (то есть не относящиеся к компетенции «скорой») обращения. По данным городского Департамента здравоохранения, таких поступает на пульт до 40%. Часто «скорые» разбираются с ерундой, опаздывая к тяжелым больным. Поэтому для сортировки вызовов на город­ской станции скорой помощи создан врачебно-консультативный пункт. Хорошо, когда доктор по телефону успокоит больного, даст дельный совет, позволяющий обойтись без врачебного участия. Но всякий ли человек без медицинских знаний способен объективно оценить свое состояние? Нам известен случай, когда 38-летний мужчина с инфарктом скончался, потому что не подозревал о том, что с ним происходит.