Новый орган во "Дворце на Яузе"
№ 46(287) от 24.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В прекрасно сохранившемся с 1947 года Концертном фойе «Дворца на Яузе» (м. «Электрозаводская»), обладающем идеальной для органа акустикой, установлен новый орган. Это инструмент итальянской фирмы Viscount – мирового лидера в производстве цифровых классических органов. Откроется цикл «Органные сезоны во «Дворце на Яузе» 26 ноября в 16.00 концертом художественного руководителя проекта – лауреата международных конкурсов Константина Волостнова. Прозвучат самые известные и всеми любимые произведения для органа Баха, Вивальди, Альбинони, Франка. Информация: тел. (495) 645-22-45, www.yauza-palace.ru
Следующий органный концерт состоится 11 декабря.
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