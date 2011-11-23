В прекрасно сохранившемся с 1947 года Концертном фойе «Дворца на Яузе» (м. «Электрозаводская»), обладающем идеальной для органа акустикой, установлен новый орган. Это инструмент итальянской фирмы Viscount – мирового лидера в производстве цифровых классических органов. Откроется цикл «Органные сезоны во «Дворце на Яузе» 26 ноября в 16.00 концертом художественного руководителя проекта – лауреата международных конкурсов Константина Волостнова. Прозвучат самые известные и всеми любимые произведения для органа Баха, Вивальди, Альбинони, Франка. Информация: тел. (495) 645-22-45, www.yauza-palace.ru

Следующий органный концерт состоится 11 декабря.