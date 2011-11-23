Кино: ждём перемен

Городское учреждение «Москино», включающее 22 кинотеатра, выступило с предложением: переделать 12 из них (огромные, нерентабельные и потому закрытые) в многозальные и востребованные. И не корысти ради, а совсем наоборот – чтобы москвичи могли ходить в кино по приемлемым ценам, которые будут вдвое ниже коммерческих.

Кинозавры

Эти кинотеатры до сих пор значатся в каталогах, хоть и с пометкой «закрыто». Притом что не функционируют уже давно – по 10–15 лет. Построенные в советскую эпоху, они идеально символизируют её, будучи образцами экономической бессмыслицы.

Кинотеатр «Таджикистан» в спальном районе Строгино занимает более шести тыс. квадратных метров. В нём два зала – на 800 и на 296 мест. В своё время жители района дали кинотеатру из-за названия соответствующее прозвище – Кишлак (точно так же прозвали кинотеатр «Киргизия» жители Новогиреево). Ныне это имя звучит ещё актуальнее: учреждение культуры превратили в огромный вещевой рынок. Здесь же – универмаг эконом-класса и магазин ношеной одежды. С 2007 по 2009 г. власти регулярно заявляли, что на месте Кишлака появится муниципальный культурно-досуговый центр площадью 11 тыс. квадратных метров: с залом на 120 мест, библиотекой, множеством помещений для детских кружков, театром песни «Русская душа» и тремя кинозалами. Сказано – не сделано.

Обещания о реконструкции также звучали по поводу другого «динозавра» – кинотеатра «Марс» в спальном районе Алтуфьевский. Ещё в 2005 г. было озвучено намерение превратить его в многофункциональный развлекательный комплекс. Вместо этого год назад там разместился Московский дом землячеств.

VIP-романтика

Можно ли считать новые планы по реконструкции более серьёзными? Хотелось бы. Необходимость повлиять на ценовую политику московских кинотеатров назрела давно. Стоимость билета на вечерний сеанс кое-где доходит до пятисот рублей, а в так называемых VIP-залах – до тысячи, независимо от времени суток. Причём условия в этих VIP-залах ненамного лучше обычных. Всё их преимущество в том, что кресла оборудованы кнопкой вызова официанта, которой почти никто не пользуется (напитки и попкорн посетители приобретают сами перед сеансом). И иногда – подставкой под ноги. Таким образом, VIP-залы попросту служат для кинотеатра поводом поднять и без того завышенную цену. Кстати, о напитках и попкорне: наценки на них тоже никто не отменял. Они обходятся в четыре раза дороже обычного – как известно, ложка дорога к обеду. Со своими вкусностями, разумеется, вход запрещён.

Поход в кино до сих пор считается наиболее бюджетным вариантом свидания для молодой пары – тогда как на деле он давно не является таковым. В конечном счёте эта романтика стоит юному ухажёру «каких-то» 1500–3000 рублей. Утренние сеансы стоимостью 150 рублей способствуют прогулам: в такое время кинотеатры посещают в основном именно студенты и старшеклассники, и лишь изредка – мамы с маленькими детьми.

Справка «АН» ГУП «Московское кино» создано в 2002 году с целью возродить прокат отечественных фильмов. Флагманом учреждения считается кинотеатр «Художественный» на Арбате, где проходят фестивали разного профиля. Репертуар действующих кинотеатров «Москино» отличается от коммерческих сетей в пользу высокого киноискусства. Цены – гораздо ниже (максимум – 220 рублей на вечерний сеанс). Однако коммерческие кинотеатры выигрывают по части комфорта, изображения и звука. Процесс вливания городских кинотеатров в структуру «Москино» протекал крайне болезненно. Директора не хотели никакого контроля за своей деятельностью по нецелевому использованию помещений кинотеатров. Некоторые кинотеатры «Москино» брало штурмом – с помощью ЧОПов. В 2007 г. на директора «Москино» Анну Пендраковскую было совершено нападение: её ударили по голове и порезали ножом в лифте собственного дома. Согласно основной версии следствия, нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавшей. Выйдя из больницы, А. Пендраковская заявила, что запугать её не получится. Она по-прежнему возглавляет «Москино».

Социалка или госбизнес?

При всей своей привлекательности идея «Москино» вызвала ряд замечаний.

«Надо понять, ради чего это задумано, – комментирует депутат Мосгордумы Антон Палеев. – Если речь идёт о том, чтобы показывать хорошие фильмы, которых нет в прокате (картины российского производства или другое авторское кино), то было бы замечательно. А если эти госкинотеатры станут показывать то же самое, что и другие, – голливудские комедии, ужасы, боевики, – то участие города совершенно непонятно».

«Замысел звучит туманно: то ли город потратит деньги, то ли заработает, – говорит эксперт Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. – В первом случае возникает вопрос: на что именно тратятся средства? Поддерживать за счёт бюджетных денег прокат голливудского кинематографа – затея сомнительная. Правильнее – поддержать прокат старых советских фильмов, чтобы на эти сеансы ходили пожилые люди. Они составляют 29% населения Москвы и при этом полностью лишены социализации, общения. Есть ещё одна полезная функция государства в отношении кинотеатров – она реализуется, например, во Франции: там обозначена пропорция национального и зарубежного кино, которую все прокатчики обязаны соблюдать. Между тем государственных кинотеатров там нет. Государство не должно лезть на рынок услуг, если они предоставляются частниками. Получив возможность зарабатывать, московские госкинотеатры в погоне за прибылью будут осуществлять показ всё тех же коммерческих фильмов. Российская практика говорит о том, что государственный бизнес либо разоряется, либо проворовывается».

Однако при условии низких цен он может оказаться чрезвычайно полезным, составив конкуренцию частным кинотеатрам и вынудив их также снижать цены. Можно как угодно относиться к голливудским боевикам, но некоторые из них входят в золотой фонд мирового кино. К тому же кинотеатр в любом случае полезнее или безвреднее для молодёжи, чем подъезд. Намерение «Москино» москвичи встретят с огромной благодарностью, если только оно будет реализовано.