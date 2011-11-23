Овощи за голоса

В Подмосковье разгорается очередной скандал на тему подкупа избирателей и с обвинениями в провокациях. На этот раз в историю попали коммунисты и их кандидат в Московскую областную думу Павел Грудинин.

Вчера на одном сайте, который, как утверждается на нём, принадлежит гигантскому подмосковному сельскохозяйственному предприятию «Совхоз им. Ленина», появилось объявление, призывающее голосовать за владельца совхоза миллиардера Павла Грудинина и КПРФ, от которой Грудинин баллотируется в Московскую областную думу. Взамен избирателям обещается скидка на сельхозпродукцию «Совхоза им. Ленина». Избирателям нужно всего лишь сделать фото бюллетеня с галочкой напротив КПРФ и послать его по указанной электронной почте.

В Интернете, на форумах районов, где избирается Грудинин, поднялось очень бурное общественное возмущение. Жители Видного, Лытаркино, Троицка и Щербинки активно обсуждают всевозможные версии происходящего. Мнения разделились. Одни пишут, что это провокация конкурирующих партий. Дело для выборов обычное. Другие заявляют, что это сделал сам Грудинин, и просто он ничего не боится. Третьи уверены в том, что это провокация самого же Грудинина, который будет утверждать, что это провокация конкурентов. Четвёртые указывают на то, что это сайт-двойник, который зарегистрирован буквально на днях, и правильной может быть любая из версий.

Надо понимать, что ЗАО «Совхоз им. Ленина» – это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Центральной России и крупный работодатель в Ленинском районе Подмосковья и прилегающих к нему территориях. А Грудинин является заметной личностью не только на уровне района, но и на уровне всего Подмосковья. Поэтому скандал, безусловно, станет одним из самых ярких событий на нынешних выборах в Подмосковье.

Но более интересно другое. Этот скандал может сойти с рук его организаторам, кем бы они ни были, из-за переменчивых политических пристрастий самого Грудинина. За последние 1,5 года он успел побыть членом двух партий и примериться к ещё одной.

В 2010 г. он был членом «Единой России». Разойдясь со своими партийными соратниками, он начал искать новую партию. В ЛДПР его то ли не приняли, то ли сам вступать передумал, хотя после публичного визита Жириновского на поля совхоза все были уверены, что членство Грудинина в ЛДПР – дело уже решённое. В итоге Павел Грудинин примкнул к рядам КПРФ, от которых и избирается. При этом на сайте Московской областной думы Грудинин – единственный депутат, у которого вместо партийной принадлежности стоит прочерк.

То есть получается, если менять партии как перчатки и присягать на верность то «Единой России», то ЛДПР, то КПРФ, любые скандалы тебе будут как с гуся вода: можно оказаться жертвой, можно самому устроить провокацию, выставив себя жертвой, а на следующий сезон идти на выборы с новой партией (если, конечно, после таких скандалов останутся ещё партии).

Выходит, кто бы ни стоял за этой не очень приглядной историей, Павел Грудинин точно в накладе не останется. Электорат, в конце концов, получит если и не хлеба в виде настоящей скидки на продукцию, то уж зрелищ в виде политического шоу точно. В любом случае – не в убытке!

Однако в этой истории важно даже не то, подкупал ли на самом деле избирателей кандидат Грудинин (поверить в такое, честно говоря, сложно), а то, что за 20 лет для некоторых бизнесменов и партий политика стала тем же бизнесом, в котором все средства хороши. А избиратель ко всему привык и не обращает на это внимания.