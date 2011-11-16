Соизволение не понадобится

Редкий случай: инициатива московского мэра вызвала единодушные отклики, причём положительные. С 1 декабря вступает в силу новый – упрощённый – порядок согласования перепланировок в квартирах.

До сих пор было так: на всё – воля чиновничья. Собрался расширить дверной проём – согласуй. Решил поменять старый унитаз на новый – спроси позволения. Как правило, люди игнорировали такой порядок, благо инспекторы пока не ходят по квартирам в поисках нарушений. Но многим это впоследствии аукнулось: при заключении какой-либо сделки, связанной с квартирой (продажа, дарение, оформление в наследство), необходимы бумажки из Бюро технической инвентаризации (БТИ). И вот тут-то без согласования перепланировки не обойтись. Затормозили огромное количество сделок – возник коллапс. Чтобы ликвидировать его, объявлена амнистия для перепланировок в домах, построенных в советское время.

«Несмотря на то что порядок согласования был чётко прописан в нормативно-правовых актах, чиновники всегда находили возможность отказать людям: этот документ неправильно составлен, на том документе – слишком старая дата и так далее, – рассказывает председатель Московской жилищной ассоциации Владимир Кузнецов. – Инстанций – множество: БТИ, Архитектурно-планировочное управление, Жилищная инспекция, межведомственные комиссии трёх уровней – района, префектуры и города. Процедура отнимала много нервов, времени и рублей. Все знали: бесплатно согласовать ничего не получится. Более того, вряд ли получится самостоятельно дать чиновнику взятку – за это лучше заплатить посредникам, аффилированным фирмам. Сумма, которую граждане платят этим фирмам, зависит от многих факторов: от степени готовности документов, от масштабов реконструкции, от качества квартиры и местоположения дома. Согласовать дверной проём в несущей стене дорогой квартиры стоит 50 тыс. рублей. К чести фирм стоит отметить: они не только дают взятки чиновникам, но и разрабатывают проекты перепланировки. Если, например, дверной проём в несущей стене угрожает её сохранности, специалисты подсказывают, как её укрепить. Всё же какую-никакую ответственность эти фирмы несут».

Обрушения из-за перепланировки редко, но происходят. В мае рухнула стена в квартире дома №3 по Рублёвскому шоссе, причём не несущая, а перегородка. «Перепланировщик» получил ушибы и госпитализирован. А в Ярославле история похуже: там в январе обрушился целый подъезд – 18 квартир, где проживал 31 житель. Под обломками погибла 85-летняя женщина.

«Конечно, согласование таких перепланировок необходимо, – говорит депутат Госдумы Галина Хованская. – Но это оставит возможность для вытягивания денег из людей (такие возможности нельзя ликвидировать полностью – например, всегда можно потребовать денег за срочность согласования). Зато перепланировки, в утверждении которых нет смысла (а они составляют 70%), – теперь в согласовании не нуждаются. К тому же мэр лишил кормушки многих чиновников, утвердив для этой процедуры режим «одного окна»: поборы если не прекратятся, то станут меньше».

И ещё один плюс нововведения. Из-за перепланировок бывает много судов между соседями. Одним тяжело слушать в спальне урчание коммуникаций из квартиры сверху, где ванная и спальня поменялись местами. Другие просто используют соседскую перепланировку как повод отомстить человеку за любовь к музыке или за каждодневный шум от ремонта. Теперь основная часть таких исков судами приниматься не будет, поскольку львиная доля перепланировок легализуется.