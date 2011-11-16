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А судьи... где?

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

А судьи... где?

С начала этого года из московских судов уволились 77 судей. Это ещё не массовый исход, но тенденция обозначена чётко. Невыносимые физические и психические нагрузки – огромное количество дел и «позвоночное право» – в основном подталкивают служителей Фемиды к уходу из системы «по собственному желанию». Некоторые чиновники, однако, предпочитают считать, что виновато давление прессы.

Рекорды правосудия

Почти восемь десятков уволившихся судей – для Москвы это рекорд нынешнего века. Нечто подобное наблюдалось лет пятнадцать назад, но «нулевые» такой текучки ещё не знали. Она наметилась в прошлом году, но в 2011-м заявлений «по собственному желанию» подано уже на четверть больше.

«Судьям трудно выносить растущую нагрузку, – считает адвокат Алексей Сердюк.  Особенно тяжело приходится тем, кто специализируется на рассмотрении гражданско-правовых споров. Люди у нас становятся всё более грамотными в области права. Поэтому всё чаще обращаются в суд для урегулирования разного рода вопросов. При этом количество судей пропорционально не увеличивается».

Соответствующие нормы разрабатывались три десятка лет назад. На одного судью должно приходиться в месяц 7 уголовных дел, 12 гражданских и 20 административных. По нынешним временам эти цифры выглядят нелепыми. В Москве у судьи обычного районного суда за год только гражданских дел набирается до 1200.

Дотянуть до семидесяти

По действующему законодательству, предельный возраст пребывания судьи в должности составляет 70 лет. Но редко кто выдерживает растущие нагрузки, постоянные переработки в будни и в выходные до этого возраста. Право ежемесячного содержания предоставляется только после 20 лет пребывания в должности. Многие вырабатывают стаж уже к 55 годам. И, так как закон запрещает совмещать судейство с адвокатской практикой, большинство предпочитают гораздо более спокойную и денежную работу адвоката.

Пенсия у бывшего судьи в Москве – порядка 40 тыс. рублей. Зарплата у действующего – около 100 тысяч. Доход юриста в серьёзной компании может в несколько раз превышать эту сумму. Так что профессионалам есть куда уходить. К тому же для них предусмотрено выходное пособие, примерно 2 млн. рублей. Со следующего года оно будет облагаться 13%-ным подоходным налогом. Некоторые считают, что и это соображение торопит некоторых судей подать заявление об уходе именно сейчас.

Но вряд ли экономические причины имели бы такое значение, если бы не нагрузки психологические, прежде всего «позвоночное право». Адвокат Владимир Жеребёнков рассказывает: «Одна моя знакомая судья работала в Таганском суде. Она говорила мне: «Когда у меня своя точка зрения появилась, мне стали давать больше дел. За день реально рассмотреть до 15–20 дел. А у меня по 200 дел, это просто физически невозможно. Месяц-другой такого титанического труда – и выгонят, обязательно найдут какое-то нарушение. Как без них, если решения приходится фактически штамповать!» Сложившаяся вертикаль власти выдавливает принципиальных и независимых судей. Им увеличивают нагрузку так, что человек ломается. Поэтому, к сожалению, у нас нет независимого правосудия. Остаются люди, которые готовы выполнить любое указание вышестоящих инстанций, чиновников».

Договорились...

О своих проблемах судьи, даже бывшие, говорят неохотно. Это закрытая система, где не принято выносить сор из избы. К тому же бывали случаи, когда за чрезмерную общительность, особенно с журналистами, людей задним числом лишали пенсий и льгот!

«Позвоночное право»

Некоторые чиновники считают, что именно пресса и её давление на судей виноваты в том, что последние уходят. И ещё общественное мнение. «Много говорят о взятках, которые берут судьи. О «позвоночном праве», которому они якобы подчиняются. Но без доказательств – это всё пустые разговоры, которые я бы не стала поддерживать. Но из-за них судья – одна из самых сложных в психологическом плане должностей, – считает депутат МГД Инна Святенко. – И, конечно, из-за огромного, ненормированного объёма работы. Но, с другой стороны, человек с самого начала знает, на что он идёт, к чему стремится. Знает о количестве дел, о качестве, с которым их нужно рассматривать. Он учится, сдаёт серьёзные экзамены, потом получает должность, а с ней очень хорошую зарплату. Нет, люди крайне редко уходят с такого места по собственному желанию. То, что сейчас происходит в Москве, – это естественная ротация из-за того, что многие судьи достигли пенсионного возраста. Им на смену приходят молодые. Это как династии лётчиков, сталеваров. Знаю много семей, где и родители были судьями, и дети пошли по их стопам. Ещё будучи студентами, начинают работать в судах помощниками судей и уходить никуда не собираются, хотя прекрасно знают, какие нагрузки их ждут».

Однако в последние годы, особенно в нынешнем, ситуация стала меняться. Молодые юристы разочаровываются в системе. Они уже не надеются на какую бы то ни было независимость. Не хотят рисковать и участвовать в коррупционных схемах – предпочитают получать законные деньги в должности юрисконсультов в солидных фирмах. Самые профессиональные, самые талантливые и способные принимать решения уходят в бизнес. Старые опытные кадры увольняются, едва заработав стаж. Вал уголовных и гражданских дел растёт и будет расти. Останется лишь задать вопрос: а судьи кто?

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