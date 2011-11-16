Многодетных выселяют из Москвы

Сегодня более 6 тыс. московских многодетных семей стоят в очереди на получение социального жилья. Материальное положение большинства родителей не позволяет самостоятельно обеспечить своих детей жизненным пространством для полноценного развития. Временным проблеском надежды для них стало Послание президента в ноябре 2010 года. В нём глава страны поставил перед Правительством РФ задачу – совместно с регионами проработать вопрос предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи. Прошёл почти год, а в Москве никаких значимых изменений не произошло.

Согласно статистике, в столице сегодня проживают 64,5 тыс. многодетных семей. На жилищном учёте города состоят 5042 – с тремя детьми, 1043 семей с четырьмя и 388 – с пятью и более детишками. Из них 1181 проживают в коммунальных квартирах, а 345 – в общежитиях. На фоне этой ситуации настоящей насмешкой выглядят более чем триллионный московский бюджет и многочисленные государственные городские проекты. Среди них, к сожалению, нет ни одной подпрограммы, направленной на поддержку многодетных семей.

Президента не услышали

К 1 мая 2011 г. Правительство Москвы должно было разработать проект закона о наделении многодетных семей бесплатными земельными участками. Однако этого сделано не было. Лишь в апреле столичные власти издали распоряжение «О создании Рабочей группы по реализации Послания Президента Российской Федерации в части предоставления многодетным семьям земельных участков».

Очевидно, что процесс регионального законотворчества в нашем городе сильно затянулся. «Понятно, почему так ведут себя чиновники, – комментирует Олег Шеин, депутат Государственной думы РФ. – Земля – это главный материальный ресурс. Делиться им аппарат ни с кем не хочет».

Это нежелание заметно и в подготовленной Департаментом жилищной политики города Москвы редакции проекта закона о наделении многодетных семей бесплатными земельными участками. Документ содержит множество ограничений и фактически направлен на отселение многодетных семей за пределы города.

Представители общественных инициативных групп отмечают также противоречия в самом определении понятия «многодетная семья». «Непонятно, почему на земельный участок имеют право родители именно с несовершеннолетними детьми, – рассуждает Марина Ожегова, координатор проекта «Горячая линия» в защиту семьи, родителей и детей. – Согласно Закону №60 города Москвы, многодетная семья соответствует своему статусу, когда имеет трёх и более детей, где младший ребёнок не достиг 16 лет. Для тех, кто обучается в учреждении, реализующем общеобразовательные программы, этот срок отодвигается до 18 лет». Действительно, все льготы в Москве многодетным семьям положены по младшему ребёнку, и это правило пока никто не отменял.

Прямая речь Евгений Фёдоров, председатель комиссии Государственной думы по экономической политике и предпринимательству: – В Москве велик объём разного рода социальных программ и финансовой поддержки на высоком уровне. Это касается и помощи многодетным семьям. При этом 50 тысяч семей, не стоящих в очереди на муниципальное жильё, – нормальная ситуация. Люди не делают это по разным соображениям. Жизнь у всех складывается индивидуально, и если кто-то не стоит в очереди, значит, семья так или иначе данную проблему решила. Что касается альтернативы (земельный участок или квартира), то преденденты сами принимают решение. В этом случае или им нужна квартира, или у них имеется достаточно денег, чтобы построить дом, либо взять соответствующий кредит. Для кредита существует залоговый фонд. Есть вариант, когда семья берёт земельный участок, продаёт свою небольшую квартиру и на эти деньги строит дом. Так что вопрос с жильём решается по-разному. Важно, что социальные программы гибкие и учитывают региональные нюансы и механизмы. На федеральном уровне эту систему отладить так чётко нельзя.

Земля или квартира

В случае получения семьёй земельного участка она автоматически снимается с очереди на квартиру в Москве. Очевидно, что надел земли без каких-либо коммуникаций – это абсолютно неадекватная замена городским апартаментам. «Семья не решает свои жилищные вопросы, если ей не на что строить дом, – комментирует Татьяна Боровикова, председатель Всероссийской общественной организации «Много деток – хорошо!». – Тем не менее их хотят снимать с очереди».

Необходимость выделения субсидий на строительство жилья в отведённых участках не вызывает никаких сомнений. «Но многодетные малоимущие родители не смогут взять себе землю, – говорит Галина Хованская, депутат Госдумы. – Им хватит сил лишь на постройку сарая на данном участке. Поэтому я считаю, нельзя снимать семьи с очереди, не выплатив 100%‑ную субсидию на строительство жилья. В противном случае толку от этого участка не будет».

Третий момент – это чрезмерно жёсткий имущественный ценз. Сегодня наличие даже небольшого участка земли в другом регионе России лишает людей права на улучшение жилищных условий. «Выходит, потенциальный хозяин земли должен быть гол как сокол и сидеть без хорошей работы, – рассуждает Марина Ожегова. – Но президентом не было оговорено, что это подарок для самых малообеспеченных. Идёт постоянное расхождение с первичной инициативой».

«Когда речь заходит об уже имеющихся у семьи участках в других регионах, надо прежде всего смотреть, что это за земля и что на ней построено, – говорит Галина Хованская. – Одно дело, если это хорошая благоустроенная дача со всеми удобствами, и совсем другое – если на шести сотках стоит «скворечник», в котором нельзя жить». Так или иначе, но сегодня с уверенностью можно сказать, что многодетные семьи не получат участки в пределах Москвы.

Так происходит выдавливание из Москвы многодетных семей. Их готовы выселить в Подольск, Чехов. Чиновники под разными предлогами избегают встреч с инициативными группами.Недавно во время круглого стола по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям города Москвы Дмитрий Краснов, заместитель начальника управления жилищной политики Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, не сказав ни слова, вдруг спешно покинул зал, сославшись на плохое самочувствие. Так, пренебрегая волей президента, некоторые столичные чиновники в условиях сложной демографической ситуации мешают молодым рожать больше двух детей и толкают нас к вымиранию.