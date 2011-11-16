Как попасть в Едропарламент

Можно с уверенностью предсказать: на выборах 4 декабря «Единая Россия» наберёт в Москве 65%. На эту цифру ориентируется руководство партии. А значит, и её члены – префекты, директора заводов и школ, начальники ЖКХ. При этом мэр города, являющийся по совместительству главой столичного отделения «ЕдРа», отрицает существование каких бы то ни было разнарядок.

Чиновники столичных префектур неофициально говорят о том, что им спущен норматив: обеспечить «Единой России» на предстоящих выборах не менее 65% голосов, и за невыполнение плана префектов будут увольнять. Сергей Собянин факт подобной разнарядки отрицает. Но при этом даёт понять, что ему далеко не всё равно, каков будет результат у «ЕдРа», и работу префектов он будет оценивать в зависимости от того, как население отнесётся к партии власти. «Для них это экзамен», – добавил мэр. Что будет с несдавшими, он в своём заявлении не уточнил.

Партийная заточка

«Ясно, что если руководитель опустится ниже минимального уровня голосов, поданных за «ЕдРо», он будет просто уволен, – уверен адвокат Владимир Жеребенков. – Поймите, вся вертикаль власти заточена на результат. Руководители подбираются и направляются на места именно ради него. Это сущность и главный показатель их работы. Особенно сейчас, когда «Единая Россия», отдалившись от народа, теряет рейтинг и может получить нужный процент только путём давления. Тут руководители должны показать всё, на что способны. Вот Громов: ему многое могут простить в его хозяйстве, но отсутствие высокого результата у «ЕдРа» на выборах не простят. Поэтому держат до сих пор, смотрят, чего он сможет добиться».

В Москве на местах за результат отвечают персонально префекты, и задача перед ними поставлена сложная. Столица всегда была непростым для единороссов регионом. Даже Лужков на пике своего административного влияния мог выдать «на гора» лишь 55% за «Единую Россию» на общенациональных выборах. Заданные в нынешнем году 65% кажутся чистой фантастикой. Говорят, однако, что оптимизм власти связан с последними выборами в Мосгордуму, где «ЕдРо» получило примерно 66% голосов.

«Я считаю, что даже без административного ресурса партия власти в Москве получит высокий результат, – говорит депутат МГД Сергей Гончаров. – Она реально может набрать около 50%, в этом я не сомневаюсь. Поэтому не вижу причин, зачем Собянину портить свой имидж, использовать силовое давление, чтобы получить какой-то необыкновенный процент. Для этого хватит и Северного Кавказа. Другое дело, что недавно назначенные префекты могут показать свою прыть. Как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт...»

Результат любой ценой

Жалобы на административное давление в Москве уже начались. Депутатам оппозиционных партий сообщают о том, как партия власти собирается обеспечить себе нужный результат. От работников бюджетной сферы требуют фото бюллетеня с галочкой напротив правящей партии. В школах созывают родителей на собрания, на которые неожиданно приходят кандидаты от «Единой России».

«Учителей заставляют собирать подписи родителей, готовых голосовать за партию власти. Рабочих некоторых предприятий принуждают поголовно брать открепительные талоны, – рассказывает депутат Госдумы Валерий Рашкин. – В день выборов во второй половине дня, когда примерно ясен будет расклад, этих людей отправят голосовать на «провальные» участки. ДЕЗам предписано собирать и выбрасывать все агитационные материалы оппозиционных партий. Чаще всего всё это делается под угрозой увольнения. Зато в случае победы «Единой России» людям обещают премии, а предприятию – дополнительное финансирование.

Молодёжь подкупают по-другому: например, предлагают за фото бюллетеня с галочкой в нужном месте билет в кино. Полиция тоже «заряжена» на определённый результат. В столице постоянно без каких-либо оснований задерживают наших кандидатов в депутаты и агитаторов, отбирают у них газеты и листовки. При этом никаких протоколов не составляется – стражи порядка прекрасно знают, что действуют вопреки закону. Они ссылаются на устные распоряжения руководителей, которые требуют всячески затруднять работу оппозиции. Неделю назад полицейские в штатском без знаков различия попытались арестовать даже Геннадия Зюганова, приписав ему организацию несанкционированного митинга. Выпускаются поддельные листовки и газеты, дискредитирующие нашу партию. Применение административного ресурса можно перечислять очень долго. Те же самые президент и премьер с экранов телевизоров свободно агитируют за партию власти, нарушая предвыборное законодательство».

Всё для «Фронта»

Верить нельзя ни одной букве – не то что слову – чиновников, заявляет Эдуард Лимонов: «Создали «Народный фронт» – не верьте, никакого народного фронта, фронт чиновников. Это видно хотя бы по тому, что девять политических партий не допущены к выборам и вообще не зарегистрированы. «Другая Россия», ПАРНАС, «Рот Фронт», «Партия дела»...

В нормальной стране – даже если одна политическая партия по какой-то причине не допущена к выборам, то выборы отменяются. Вообще надо иметь какую-то сверхъестественную причину, чтобы это случилось. А у нас система абсолютно дикого насилия над обществом. И выборы предстоят – как на зоне...»

Небылицами считает информацию оппозиции депутат МГД Андрей Метельский: «Каждый раз, когда наступает пора избирательной кампании, оппоненты «Единой России» придумывают что-нибудь такое. За столько лет можно было и что-нибудь новенькое сочинить! На самом деле избирательные кампании идут в соответствии с действующим законодательством. Если у префектур и есть какие-то инструкции, то только по организации и проведению самой процедуры выборов».

Если же не замечать факты не удаётся, их объясняют перегибами на местах. Участвующие в выборах единороссы утверждают, что сверху не получают абсолютно никаких установок, кроме одной – работать честно, чтобы спать спокойно и не получать потом судебных исков.

«Нам говорят: встречайтесь с людьми, беседуйте с ними, улучшайте их жизнь и таким образом притягивайте голоса. А не с помощью административного ресурса! – уверяет Вячеслав Лысаков, лидер движения «Свобода выбора». – Но многое зависит от конкретных людей, которые участвуют в выборном процессе. Например, по спискам «Единой России» в московскую областную Думу идёт директор коксового газового завода в Видном. У него на предприятии зарплата одна из самых высоких в отрасли, и к пенсиям он доплачивает. Само собой, люди будут ставить за него галочки без всякого давления!»

Многие не понимают, почему Собянин вообще отрицает, что задал некую планку по количеству отданных за «ЕдРо» голосов. В конце концов, он руководит столичным отделением партии, и для него было бы вполне естественно ставить определённые цели. Было бы странно, если б он этого не делал. Вопрос прежде всего о методах, которыми можно добиваться результата.

Собянин прямо говорит, что в оставшееся до выборов недолгое время префектам надо максимально угодить москвичам, решить копившиеся годами проблемы: от перегоревшей в подъезде лампочки до хамства чиновников. Видимо, предполагается, что благодарный народ сразу позабудет все обиды и пойдёт голосовать за «Единую Россию»...

«Громов, например, прямо сказал, что желательный результат для партии власти – 70%, – напоминает Александр Закандырин, лидер движения «Наша столица». – Но одно дело, когда это говорит гражданин, член партии, которая избирается в Госдуму. И другое дело, когда заявление делает должностное лицо такого ранга. Многие главы районов могут воспринять его слова как прямое указание к действию: любой ценой получить 70%. И тогда пожелание становится нормативом, а это уже использование служебного положения, которое запрещено законом».

Представителям оппозиции кажется сомнительной с точки зрения закона и наглядная агитация «Единой России». Слишком уж она совпадает – по стилистике, цветовой гамме, образам – с социальной рекламой Мосгоризбиркома, приглашающей горожан приходить на выборы. Так формируется ассоциативная связь: приходишь на избирательный участок – голосуешь за «Единую Россию». Тонкого психологического давления на граждан Центризбирком предпочитает не замечать – чтобы убедить москвичей проголосовать за «ЕдРо», похоже, пригодятся все средства.