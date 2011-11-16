Пробки лечим – покой калечим

Генеральная линия московских властей – борьба с пробками – рискует перечеркнуть прочие интересы горожан. В частности, ночной покой. В Мосгордуме обсуждается возможность запрета на ремонт дорог в дневное время.

«Вопрос очевидный и в обсуждении не нуждается, – уверен Владимир Носов, проректор Московского автомобильно-дорожного института. – В Москве и без ремонтов хватает коллапсов на дорогах. Мало-мальское ДТП – и возникает пробка длиной от 300 метров до нескольких километров. Конечно, лучше ремонтировать дороги тогда, когда интенсивность движения гораздо ниже. Ночные работы дороже и опаснее, но это вынужденная мера. Увы, ночной покой жителей близлежащих домов может пострадать, но мы вынуждены выбрать меньшее из двух зол».

Действительно, культура ремонта дорог в России оставляет желать лучшего. На Западе стараются проводить работы только в ночное или вечернее время, а в Москве трафик порой вообще не принимают во внимание и перекрывают пути даже в часы пик. Притом что огороженный участок может простаивать без дела. Но так ли сильно это способствует пробкам?

«На 50–60% пробки обусловлены мелкими авариями. И лишь на 10% – ремонтными работами, – комментирует лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, член экспертного совета при комитете Госдумы по транспорту. – Ночной сон важнее этих 10% пробок. Тем более автомобилисту предоставлена альтернатива в виде метро, а для ночёвки альтернативы нет, переночевать вне своей квартиры – гораздо труднее. Лучше бы наши власти наконец ввели штрафные санкции против срыва сроков работ и тем самым подстегнули бы дорожников к освоению новых, быстрых технологий. На Западе за каждый лишний час работы подрядчик штрафуется на крупную сумму. Может быть, именно по этой причине у них давно практикуется специальная укладка асфальта, благодаря которой дорога готова к обычным нагрузкам уже через несколько часов, а у нас такой метод только начинают применять. Мэрия озвучивала множество других мер для борьбы с пробками, более эффективных, чем запрет дневного ремонта: перехватывающие парковки, парковки в центре, развитие общественного транспорта. Правильнее сосредоточиться на этом».

Кстати Параллельно обсуждаемой затее заместитель мэра и руководитель Департамента транспорта Николай Лямов сделал неординарное заявление. По его мнению, главные виновники пробок – сами водители, их менталитет. «Николай Сергеевич преувеличивает, – комментирует В. Лысаков. – Культура вождения отсутствует, спору нет. Но даже если все мы будем идеальными, то при таком транспортном потоке, при таком недостатке дорожной сети, при неправильном регулировании, при лишних ограничительных знаках – пробки объективно неизбежны. С другой стороны, недисциплинированность водителей сильно усугубляет ситуацию, особенно при резких изменениях погоды. Обилие мелких аварий парализует город. 20% аварий случаются из-за некачественной дороги, 80% – из-за человеческого фактора, в том числе из-за нарушений правил. Если исходить из того, что 50–60% пробок вызваны авариями, то получается, человеческий фактор лежит в основе 30–40% пробок. Плюс неуважительное отношение водителей друг к другу, которое невозможно посчитать, но которое сильно замедляет движение. Однако сваливать всю вину на водителей нельзя. Властям есть над чем потрудиться. Например, повышение комфортности общественного транспорта – это задача государства, поскольку он убыточен. Бизнес использует маршрутки вместо автобусов, из-за этого дорожная сеть нагружается сильнее. От маршруток надо избавляться – нигде в мире такие автомобили не используются как общественный транспорт».

Цифру 10% надо поделить ещё надвое, поскольку многие работы проводятся в течение суток и более. В этих случаях нет смысла запрещать дневной ремонт: дорога всё равно огорожена. За дневной простой, напротив, необходимо штрафовать – и гораздо суровее, чем за обычный срыв срока. Кроме того, ремонтные работы надо обеспечивать соответствующими дорожными знаками и разметкой. Знаков должно быть много, и они должны быть заметны. Если на большой скорости автомобиль попадает на вырезанный участок асфальта, вероятность аварии колоссальна.

«Как правило, даже благие идеи у нас реализуются так, что становится только хуже, – говорит депутат Мосгордумы Андрей Клычков, член Комиссии по городскому хозяйству. – Учитывая нашу транспортную ситуацию, дневное перекрытие дорог не мешало бы минимизировать. Но надо подходить к этому разумно. В законопроекте должны быть чётко прописаны шумовые пределы и соответствующие характеристики ремонтной техники, которые позволили бы эти пределы соблюсти. Современная техника вполне позволяет проводить ремонт бесшумно, но подрядчик не захочет тратиться на неё. Поэтому надо его обязать – не указом мэра, который может и не последовать, а местным законом, не оставляющим выбора. Тем более что проблема ночного шума стоит очень остро. В прошлом году пришлось запретить ночную работу снегоплавильной техники. Также поступает много жалоб на строительство и вывоз мусора».