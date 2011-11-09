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Резервации для студентов

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Резервации для студентов

Не успели стихнуть споры о переселении пенсионеров за город, как московские власти выступили с очередной странной инициативой. Теперь учащихся столичных вузов хотят отправить жить на территории бывших промышленных зон. На этих площадях планируется создавать студенческие общежития с развитой инфраструктурой. И если в ситуации с пенсионерами пожилым людям предлагался хотя бы свежий загородный воздух, то в данном случае мотивация московских властей не понятна. Возведение студенческих городков на загрязнённых отходами производства землях специалисты считают худшим, что могли придумать в Департаменте градостроительной политики для ликвидации дефицита мест в общежитиях.

Идея строительства университетских городков для студентов витает в воздухе давно. Но найти для этих целей свободные площади в Москве – большая проблема. Поэтому в Департаменте градостроительной политики неожиданно обратили внимание на пустующие площади предприятий. В частности, земли Завода имени Лихачёва уже хотят закрепить под общежитие для студентов Высшей школы экономики. «Прежде чем говорить о переселении студентов, хорошо бы поинтересоваться проблемами санации этой территории, – говорит Алексей Клеменко, член президиума консультационного совета при главном архитекторе г. Москвы. – Конечно, дело начальников – указывать, но необходимо думать и о последствиях. На промзонах жить нельзя! А территория ЗИЛа и вовсе загрязнялась горюче-смазочными материалами около 100 лет. Конечно же, студенческие городки надо строить за городом. Дети и без соседства с заводами нездоровы, а они – будущее страны!»

Представители молодёжи также относятся к новой идее без энтузиазма. «С точки зрения экологии заводы – это не самые подходящие места для того чтобы туда кого-либо заселять, а уж тем более молодых ребят, – считает Кирилл Гончаров, лидер молодёжного движения одной из оппозиционных партий. – На мой взгляд, инициатива переселения студентов в промышленные зоны не выдерживает никакой критики. Она выглядит смешно и очень незрело. После нашумевшей плитки это предложение может стать вторым по обсуждаемости».

Резко против решения вопросов образования за счёт предприятий выступает Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме: «Пора оставить эти территории в покое и озаботиться развитием на них производств. Сегодня экономика Москвы находится в депрессивном состоянии. 41% налога на прибыль – это деньги «Газпрома», нефтяных компаний и финансовых учреждений. Они только формально находятся в Москве, реальную деятельность ведут в других регионах. Поэтому при любом политическом решении завтра все они могут оказаться зарегистрированы там, где ведут реальный бизнес, и Москва потеряет сразу 41% доходов. Тем не менее правительство ничего не делает для того, чтобы нарастить собственную доходную базу. Она может вырасти только за счёт собственного производства в Москве».

Сегодня территория ЗИЛа составляет 275 га. Стоимость квадратного метра этой площади – 1 тыс. долларов. Выпуск автомобилей на предприятии убыточен, а планы по его переоснащению пока туманны. Сейчас здесь идёт только конвейерная сборка. Будущее завода прояснится только после утверждения проекта его реконструкции. Пока же планируется, что на ЗИЛе разместится высокотехнологичное производство, которое займёт значительно меньше места, чем сейчас, – порядка 30–40 га.

Как считает Руслан Гатаров, член Совета Федерации, инициативу создания студгородка на территории ЗИЛа можно поприветствовать: «Проблема с общежитиями стоит достаточно остро, ко мне постоянно обращаются студенты с просьбой помочь. Это всеобщая проблема. Очень хорошо, что первый университетский городок сделают не на окраине, а практически в центре города. Ребятам будет удобно добираться до места учёбы. Что касается экологии, то современные технологии позволяют полностью рекультивировать почву (снять верхние слои и засыпать свежую землю). В основном всё упирается в стоимость, а так, в принципе, это не проблема».

Однако проект строительства студгородка в районе ЗИЛа – полностью коммерческий, и бюджетные средства привлекать в него не планируется. Учебные, жилые и спортивные корпуса должны быть построены за счёт частного бизнеса. Застройщик, в свою очередь, получит освободившиеся помещения старых общежитий, которые сможет использовать в своих целях. Ни о каких дополнительных вложениях в санацию территории ЗИЛа речь пока не идёт.

«На данный момент мы в Думе рассматриваем бюджет, и расходов на строительство студенческих городков на следующий год в нём не заложено», – сообщила «АН» Инна Святенко, депутат МГД. Переселение молодёжи на территории бывших заводов – сегодня предмет для серьёзных споров. Проект пока очень «сырой» и до конца не проработанный. Сказать точно, какие ещё вузы и на каких площадях будут строить свою инфраструктуру, тем более нельзя. Получается, что ближайшие пару лет переезжать в промзоны студентам не придётся. Много времени уйдёт на обсуждение деталей, принятие соответствующих документов и непосредственно строительство. Одно остаётся очевидным – от идеи решить проблемы студентов малой для себя кровью столичные власти вряд ли откажутся.

Аргумент депутата

Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме:

«Надо отдать должное московским чиновникам, экзотическими проектами они удивить умеют. То предлагали выселить предприятия из города и построить в промзонах жильё, то предлагали создать загородную резервацию пенсионеров, теперь вот новая идея – резервация для студентов в промзонах. И СМИ дружно сообщают, как активно это предложение поддерживают сами студенты. Ещё бы не поддерживать, если теперь у них появилась надежда на то, что построят новые корпуса и мест будет хватать для всех.

У меня эта идея восторга не вызывает. По всей видимости, в очередной раз лоббируются интересы инвесторов, которые получат в распоряжение нынешние здания общежитий.

Идея строительства в России кампусов очень нравится и нашему президенту. Но что такое кампус? Это университетский городок, который включает в себя учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые. Это не общежития, расположенные отдельно от вуза. Получается, сегодня чиновники переселят в промзоны студентов, а завтра и вузы туда перемесят? И в итоге мы получим вместо модернизации мутацию. Отличное отношение к молодёжи, слов нет!»

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