Обучайтесь, гости дорогие!

По информации Департамента образования г. Москвы, в городских школах сегодня обучаются дети более чем пятидесяти национальностей. Но если выходцев из Европы и США можно перечесть по пальцам, то в отношении «гостей из СНГ» счёт придётся вести на тысячи.

Моя твоя не понимает

Сегодня за одну парту вместе с Сашами и Машами садятся отпрыски бесчисленных «выходцев из ближнего зарубежья» – столичных дворников, строителей и рыночных торговцев. Таких учеников в столичных учебных заведениях, по неофициальным данным, сотни тысяч, и с каждым годом их число увеличивается.

Самая острая проблема, связанная с обучением детей-иностранцев, – низкий уровень владения русским языком. Департамент образования по мере сил пытается её решать. Во-первых, при школах открываются группы по изучению русского языка как иностранного. Во-вторых, специальные структурные подразделения – школы русского языка, в которых юные «гости столицы» проходят годичные интенсивные курсы (таких школ сейчас 13). Кроме того, в Москве работает несколько общественных организаций, где с детьми-иностранцами занимаются волонтёры.

Тем не менее, по оценкам экспертов, прилагаемые усилия – капля в море. В группах по изучению русского как иностранного занимается 3 тыс. человек, школы русского языка посещают всего 500. Причём, как показывает практика, учить таких детей нужно не чистописанию и счёту на русском языке, а куда более элементарным вещам.

«Зачастую главная беда у детей-иностранцев – не плохой русский, а крайне низкий общекультурный уровень, – рассказывает Ирина Егорова, директор школы №282 в Центральном округе, где две трети учеников – выходцы из семей мигрантов. – Мне вспоминается случай, который произошёл на занятиях в нашей школе русского языка. Педагог спросила шестиклассника-киргиза, почему он не пришёл на занятия в понедельник. Ребёнок молчит – слово «понедельник» не понял. Тогда учительница перевела вопрос на киргизский – опять не понял! Как выяснилось, этого слова он вообще не знает, а дни недели считает по пальцам: первый, второй, третий... Вот и думайте, можно ли работать с такими детьми по общим стандартам?»

Головной боли добавляет обязательный ЕГЭ по русскому языку. Выпускники-иностранцы обязаны сдавать его наравне со всеми. Очень часто хотя бы один ученик испытание проваливает. По нынешним правилам, каждая двойка по ЕГЭ – показатель низкого качества работы школы вне зависимости от того, по каким причинам эта оценка получена. По словам педагогов, сейчас обсуждается вариант, когда такие выпускники будут вместо ЕГЭ сдавать экзамен по русскому как иностранному. Но до реализации этого проекта пока ещё очень далеко.

Тем не менее в столичных школах понемногу приспосабливаются к особым ученикам. Например, по словам Светланы Цаларунга, учителя русского языка и литературы в школе №282, пришлось привыкнуть к тому, что новый материал приходится давать… в картинках. Иностранцам гораздо проще запомнить визуальный образ, чем на слух воспринимать информацию о незнакомых писателях и литературных героях.

«Только с помощью зрительных образов можно преподать, например, литературу Древней Руси детям, не видевшим православных храмов или рукописных книг, – рассуждает Цаларунга. – Впрочем, сейчас все дети похожи тем, что мало читают, и большинству нравится, когда картинок много, а текста мало».

Активно решать проблемы адаптации иностранцев столичным школам, увы, мешает банальная проблема – нехватка средств. «У нашей школы – огромный опыт по преподаванию русского языка как иностранного, – говорит Ирина Егорова. – При условии дополнительного финансирования мы могли бы стать стажировочной площадкой для отработки этих технологий, а также создавали бы группы для детей из соседних школ. Да и своими учениками занимались бы больше. Но сегодня лишних средств у школы нет и не предвидится».

Дополнительный аргумент По действующим в Москве правилам, не принять в школу ребёнка-иностранца не могут. По информации Департамента образования г. Москвы, детей мигрантов сегодня берут в учебные заведения наравне с остальными, независимо от наличия регистрации по месту жительства или пребывания. Доступность образования для таких детей гарантируется целым рядом нормативных документов.

Во всём виноваты… взрослые?

Проблемы с обучением детей-иностранцев связаны не только с уроками. Среди обывателей широко распространены опасения, что многонациональные классы – «бомба замедленного действия», итогом «взрыва» которой будут конфликты на национальной почве. Впрочем, эксперты эти убеждения не разделяют. По словам директора центра «Этносфера» Елены Омельченко, национальные проблемы в школах – скорее плод воображения перепуганных взрослых, которые готовы назвать межэтническим конфликтом банальную драку между двумя одноклассниками разной национальности. Да и сами дети, общаясь между собой, напрочь опровергают такие стереотипы.

«Мне вспоминается случай, когда новенький русский мальчик в классе не поладил с вьетнамцем, – рассказывает педагог Светлана Цаларунга. – Поддержки у одноклассников он не нашёл: все как один заступились за обиженного однокашника. Зачинщик конфликта, по-моему, так и не понял, почему русские не встали на его сторону».

«У детей крайне редко возникают проблемы из-за национальности, – рассуждает Григорий Прутцков, преподаватель МГУ, отец двоих детей. – Мои сыновья всегда нормально играют с приезжими, и если кто-то из детей не очень хорошо говорит по-русски, это вызывает не неприязнь, а интерес и желание помочь. И у моего ребёнка в детском саду такие ситуации бывали довольно часто».