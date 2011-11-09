//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Апгрейд хрущёвок

Снос пятиэтажек завершат в 2014 году?

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Cергей РЯЗАНОВ ]

Апгрейд хрущёвок

Количество сносимых (вернее – подлежащих сносу) пятиэтажек резко сократилось. И не за счёт сноса, а, наоборот, за счёт пересмотра их «сносимости». Часть пятиэтажек решено превратить в семиэтажки – с лифтом и мусоропроводом.

Вариант надстройки рассматривался ещё в 2007 г., однако тогда не удалось найти инвесторов. В экспериментальном порядке сценарий был реализован в Северо-Западном округе, после чего бизнес сделал вывод о низкой окупаемости проекта. На фоне больших и прибыльных строек заниматься этим никто не захотел. Но теперь, в условиях кризиса, строительный бизнес находится в упадке. Следовательно, надстройка пятиэтажек может привлечь его, так как потребует не очень больших вложений.

Раньше снос преподносился как улучшение жилищных условий горожан. Сейчас, когда нет желающих сносить пятиэтажки и строить на их месте башни, задача формулируется более откровенно: самые старые серии домов снесём, а те, которые ещё можно отремонтировать, пусть постоят. Рассуждения, что пятиэтажки являются нерациональным использованием дорогущей московской земли, также канули в Лету. «Это и к лучшему, – уверен Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов. – Во-первых, не будет уплотнения заселённости районов. Во-вторых, пятиэтажки выполняют функцию относительно дешёвого жилья, которое так необходимо на рынке, особенно молодым семьям. Если пятиэтажек не останется, данную функцию будут выполнять только «гостинки» – квартиры до 18 метров с кухнями в полтора метра (обычно это приватизированные апартаменты в бывших общежитиях)».

Многие жители пятиэтажек тоже обрадуются новости, поскольку далеко не всех прельщает переезд. «Пятиэтажки хотят снести, и вместе с ними уйдёт часть чьей-то жизни», – поёт со сцены известный московский автор. Действительно, жильцы привязаны к окружающей среде: дети – к школам, пенсионеры – к поликлиникам. Наконец, имеет место обычная привычка. К тому же пятиэтажные микрорайоны очень привлекательны: мало людей и машин, много зелени и покоя.

Однако ради покоя придётся помучиться. Надстройка и реконструкция будут проводиться без временного выселения жителей. Шум гарантирован. И хорошо, если обойдётся шумом, – возможны куда более серьёзные проблемы. Промашки строителей могут обернуться порчей имущества. Например, после разборки крыши необходимо сразу же накрыть дом водозащитными плёнками и «поднимать» их в соответствии с ходом надстройки. Для выполнения работы потребуются особенно квалифицированные и добросовестные подрядчики – она гораздо более ответственная, чем обычное строительство. Понятно, что «недостройка» в данном случае вовсе неприемлема.

«Немецкий опыт надстройки пятиэтажек – очень удачный, – отмечает депутат Госдумы Галина Хованская. – Но в Германии совсем другая, высокая культура строительства. Чтобы заменить коммуникации, жителей просят покинуть квартиры на двое суток, и жильцы уверены, что работы будут выполнены в срок и что их вещи не пропадут. В Москве же таких гарантий никто не даст. Вообще, реконструкция может быть проведена только с согласия 2/3 собственников жилплощади. Поэтому заставить жильцов никто не имеет права. Впрочем, цена квартир после реконструкции и установки лифта вырастет, поэтому жильцы могут согласиться. В ночное время и по выходным строительство запрещено, а в остальное время будет шум – домохозяйкам и пенсионерам не позавидуешь. Ещё можно посочувствовать жителям неприватизированных квартир, которые рассчитывали в результате сноса дома расширить свою жилплощадь. Но им и так ничего не светило – с недавних пор Москва предоставляет им жильё не по социальным нормам, а «метр в метр». В Госдуме предпринимаются попытки изменить эту ситуацию хотя бы для очередников – посредством поправок в Жилищный кодекс».

Двухэтажки в пятиэтажках

Как утверждает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов, существует особенно выгодный жильцам вариант реконструкции. Речь идёт о том, чтобы увеличить высоту дома, но сохранить прежнее число квартир, сделав их двухъярусными. Жители смогут увеличить свою жилплощадь на 20 метров. «Конечно, жильцам придётся заплатить за это, но по себестоимости. Такую сумму «потянуть» несложно», – уверен депутат. Однако не факт, что все жители дома (или хотя бы подъезда) «потянут» эту трату. К тому же столь щедрый жест мэрии – жилплощадь по себестоимости – представляется маловероятным. Недаром в Москве ставятся всяческие препоны для жилищного кооперативного строительства.

К слову, и в этой истории кооперативам нет места. «Я не верю в способность жителей самостоятельно организовать такой процесс, – говорит М. Москвин-Тарханов. – Налицо полная беспомощность общественных объединений в коммерческой деятельности. Жители даже не могут договориться насчёт коммунальных услуг, управляющей компании, а уж со строительством будет полнейший кошмар. Есть опыт самостоятельного проведения капремонта: все подобные попытки обернулись неудачами, причём жильцы обвиняют подрядчиков, а подрядчики – жильцов. Так и в этом случае: предвижу как возможный обман, так и недовольство отдельных жильцов, которое может сорвать весь проект».

Такие опасения вполне справедливы. В обычный кооператив люди объединяются добровольно, а в данном случае речь идёт о создании кооператива на базе конкретных людей – в том числе и тех, которым это не нужно. Получается, одни будут навязывать другим свою волю, и противоречий не избежать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//Политика

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Президент Украины отправил в отставку главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и отправил его заместителем в Службу безопасности Украины. В контрразведке он будет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского лидера.

//Новости партнеров

//Непознанное

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, американский масон и генерал армии Конфедерации. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Общество

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Гарик Харламов призывает своих подписчиков заходить на социальные страницы знаменитостей и оставлять там различные неприличные комментарии. Иногда обращения к мировым звёздам сопровождаются применением нецензурной брани. Что за это грозит телеведущему?

//Новости СМИ2

//В мире

iPhone 11 может стать причиной фобий

iPhone 11 может стать причиной фобий

Учёный Джефф Коул из Университета Эссекса предположил, что новые смартфоны iPhone 11 могут вызвать у людей приступы фобии. Причина кроется в тройной камере гаджета.

//Шоу-бизнес

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги. В этом певица призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом.

//Бокс/MMA

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Дастина Пурье более крепким противником, чем Макгрегор. Накануне тот пообещал короткий бой и легкую расправу над Пурье, но от поединка с Дастином отказался.

//Криминал

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области пьяный мужчина топором изуродовал лицо 11-летнего ребёнка. Сообщается, что таким образом 40-летний мужчина пытался добиться от мальчика признания в краже автомобиля.

//Общество

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Вот уже два года дело «Седьмой студии» – самый обсуждаемый судебный и следственный процесс в России. Кирилл Серебренников, худрук «Седьмой студии», и еще пять человек обвиняются в хищениях 133 млн. рублей.

//Общество

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

В Росконтроле проверили несколько марок филе трески в ледяной глазури и выяснили, что продукт состоит из чего угодно, но только не из заявленной рыбы. В одном из образцов даже обнаружили мышьяк.

//Новости партнеров

//Культура

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

На страничке американской студии появился ролик, на котором гримируют исполнительницу главной роли продолжения «Малефисенты», Анджелину Джоли. Видео вызвало большой ажиотаж. В короткое время оно набрало 1,7 млн просмотров.

//Здоровье

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Доктора рассказали о способах победы над гипертонической болезнью, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Наука

Ученые нашли воду в Космосе

Ученые нашли воду в Космосе

Учёные обнаружили воду на одной из ранее открытых экзопланет. По словам экспертов, она находится в так называемой "обитаемой зоне", где условия близки к земным.

//Общество

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

Административное дело и штраф. Таким стало наказание председателю колхоза «Свобода» в Чувашии. Ему вменили противозаконное «возделывание земли». Об этом сообщают местные СМИ.

//Общество

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Кто хорошо работает, тот должен уметь и отдыхать. С этим выражением согласны многие работодатели. Редакция АН подготовила обзор способов релакса, которые устраивают работодатели своим сотрудникам.

//Происшествия

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

В четверг, 12 сентября, на серой ветке столичного метрополитена произошло ЧП. Отмечается, что утром около 7.15 мужчина упал под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Истерика вокруг российского газа.

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры