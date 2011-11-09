Апгрейд хрущёвок

Количество сносимых (вернее – подлежащих сносу) пятиэтажек резко сократилось. И не за счёт сноса, а, наоборот, за счёт пересмотра их «сносимости». Часть пятиэтажек решено превратить в семиэтажки – с лифтом и мусоропроводом.

Вариант надстройки рассматривался ещё в 2007 г., однако тогда не удалось найти инвесторов. В экспериментальном порядке сценарий был реализован в Северо-Западном округе, после чего бизнес сделал вывод о низкой окупаемости проекта. На фоне больших и прибыльных строек заниматься этим никто не захотел. Но теперь, в условиях кризиса, строительный бизнес находится в упадке. Следовательно, надстройка пятиэтажек может привлечь его, так как потребует не очень больших вложений.

Раньше снос преподносился как улучшение жилищных условий горожан. Сейчас, когда нет желающих сносить пятиэтажки и строить на их месте башни, задача формулируется более откровенно: самые старые серии домов снесём, а те, которые ещё можно отремонтировать, пусть постоят. Рассуждения, что пятиэтажки являются нерациональным использованием дорогущей московской земли, также канули в Лету. «Это и к лучшему, – уверен Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов. – Во-первых, не будет уплотнения заселённости районов. Во-вторых, пятиэтажки выполняют функцию относительно дешёвого жилья, которое так необходимо на рынке, особенно молодым семьям. Если пятиэтажек не останется, данную функцию будут выполнять только «гостинки» – квартиры до 18 метров с кухнями в полтора метра (обычно это приватизированные апартаменты в бывших общежитиях)».

Многие жители пятиэтажек тоже обрадуются новости, поскольку далеко не всех прельщает переезд. «Пятиэтажки хотят снести, и вместе с ними уйдёт часть чьей-то жизни», – поёт со сцены известный московский автор. Действительно, жильцы привязаны к окружающей среде: дети – к школам, пенсионеры – к поликлиникам. Наконец, имеет место обычная привычка. К тому же пятиэтажные микрорайоны очень привлекательны: мало людей и машин, много зелени и покоя.

Однако ради покоя придётся помучиться. Надстройка и реконструкция будут проводиться без временного выселения жителей. Шум гарантирован. И хорошо, если обойдётся шумом, – возможны куда более серьёзные проблемы. Промашки строителей могут обернуться порчей имущества. Например, после разборки крыши необходимо сразу же накрыть дом водозащитными плёнками и «поднимать» их в соответствии с ходом надстройки. Для выполнения работы потребуются особенно квалифицированные и добросовестные подрядчики – она гораздо более ответственная, чем обычное строительство. Понятно, что «недостройка» в данном случае вовсе неприемлема.

«Немецкий опыт надстройки пятиэтажек – очень удачный, – отмечает депутат Госдумы Галина Хованская. – Но в Германии совсем другая, высокая культура строительства. Чтобы заменить коммуникации, жителей просят покинуть квартиры на двое суток, и жильцы уверены, что работы будут выполнены в срок и что их вещи не пропадут. В Москве же таких гарантий никто не даст. Вообще, реконструкция может быть проведена только с согласия 2/3 собственников жилплощади. Поэтому заставить жильцов никто не имеет права. Впрочем, цена квартир после реконструкции и установки лифта вырастет, поэтому жильцы могут согласиться. В ночное время и по выходным строительство запрещено, а в остальное время будет шум – домохозяйкам и пенсионерам не позавидуешь. Ещё можно посочувствовать жителям неприватизированных квартир, которые рассчитывали в результате сноса дома расширить свою жилплощадь. Но им и так ничего не светило – с недавних пор Москва предоставляет им жильё не по социальным нормам, а «метр в метр». В Госдуме предпринимаются попытки изменить эту ситуацию хотя бы для очередников – посредством поправок в Жилищный кодекс».