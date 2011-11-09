Апгрейд хрущёвок
Снос пятиэтажек завершат в 2014 году?
№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Cергей РЯЗАНОВ ]
Количество сносимых (вернее – подлежащих сносу) пятиэтажек резко сократилось. И не за счёт сноса, а, наоборот, за счёт пересмотра их «сносимости». Часть пятиэтажек решено превратить в семиэтажки – с лифтом и мусоропроводом.
Вариант надстройки рассматривался ещё в 2007 г., однако тогда не удалось найти инвесторов. В экспериментальном порядке сценарий был реализован в Северо-Западном округе, после чего бизнес сделал вывод о низкой окупаемости проекта. На фоне больших и прибыльных строек заниматься этим никто не захотел. Но теперь, в условиях кризиса, строительный бизнес находится в упадке. Следовательно, надстройка пятиэтажек может привлечь его, так как потребует не очень больших вложений.
Раньше снос преподносился как улучшение жилищных условий горожан. Сейчас, когда нет желающих сносить пятиэтажки и строить на их месте башни, задача формулируется более откровенно: самые старые серии домов снесём, а те, которые ещё можно отремонтировать, пусть постоят. Рассуждения, что пятиэтажки являются нерациональным использованием дорогущей московской земли, также канули в Лету. «Это и к лучшему, – уверен Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов. – Во-первых, не будет уплотнения заселённости районов. Во-вторых, пятиэтажки выполняют функцию относительно дешёвого жилья, которое так необходимо на рынке, особенно молодым семьям. Если пятиэтажек не останется, данную функцию будут выполнять только «гостинки» – квартиры до 18 метров с кухнями в полтора метра (обычно это приватизированные апартаменты в бывших общежитиях)».
Многие жители пятиэтажек тоже обрадуются новости, поскольку далеко не всех прельщает переезд. «Пятиэтажки хотят снести, и вместе с ними уйдёт часть чьей-то жизни», – поёт со сцены известный московский автор. Действительно, жильцы привязаны к окружающей среде: дети – к школам, пенсионеры – к поликлиникам. Наконец, имеет место обычная привычка. К тому же пятиэтажные микрорайоны очень привлекательны: мало людей и машин, много зелени и покоя.
Однако ради покоя придётся помучиться. Надстройка и реконструкция будут проводиться без временного выселения жителей. Шум гарантирован. И хорошо, если обойдётся шумом, – возможны куда более серьёзные проблемы. Промашки строителей могут обернуться порчей имущества. Например, после разборки крыши необходимо сразу же накрыть дом водозащитными плёнками и «поднимать» их в соответствии с ходом надстройки. Для выполнения работы потребуются особенно квалифицированные и добросовестные подрядчики – она гораздо более ответственная, чем обычное строительство. Понятно, что «недостройка» в данном случае вовсе неприемлема.
«Немецкий опыт надстройки пятиэтажек – очень удачный, – отмечает депутат Госдумы Галина Хованская. – Но в Германии совсем другая, высокая культура строительства. Чтобы заменить коммуникации, жителей просят покинуть квартиры на двое суток, и жильцы уверены, что работы будут выполнены в срок и что их вещи не пропадут. В Москве же таких гарантий никто не даст. Вообще, реконструкция может быть проведена только с согласия 2/3 собственников жилплощади. Поэтому заставить жильцов никто не имеет права. Впрочем, цена квартир после реконструкции и установки лифта вырастет, поэтому жильцы могут согласиться. В ночное время и по выходным строительство запрещено, а в остальное время будет шум – домохозяйкам и пенсионерам не позавидуешь. Ещё можно посочувствовать жителям неприватизированных квартир, которые рассчитывали в результате сноса дома расширить свою жилплощадь. Но им и так ничего не светило – с недавних пор Москва предоставляет им жильё не по социальным нормам, а «метр в метр». В Госдуме предпринимаются попытки изменить эту ситуацию хотя бы для очередников – посредством поправок в Жилищный кодекс».
Двухэтажки в пятиэтажках
Как утверждает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов, существует особенно выгодный жильцам вариант реконструкции. Речь идёт о том, чтобы увеличить высоту дома, но сохранить прежнее число квартир, сделав их двухъярусными. Жители смогут увеличить свою жилплощадь на 20 метров. «Конечно, жильцам придётся заплатить за это, но по себестоимости. Такую сумму «потянуть» несложно», – уверен депутат. Однако не факт, что все жители дома (или хотя бы подъезда) «потянут» эту трату. К тому же столь щедрый жест мэрии – жилплощадь по себестоимости – представляется маловероятным. Недаром в Москве ставятся всяческие препоны для жилищного кооперативного строительства.
К слову, и в этой истории кооперативам нет места. «Я не верю в способность жителей самостоятельно организовать такой процесс, – говорит М. Москвин-Тарханов. – Налицо полная беспомощность общественных объединений в коммерческой деятельности. Жители даже не могут договориться насчёт коммунальных услуг, управляющей компании, а уж со строительством будет полнейший кошмар. Есть опыт самостоятельного проведения капремонта: все подобные попытки обернулись неудачами, причём жильцы обвиняют подрядчиков, а подрядчики – жильцов. Так и в этом случае: предвижу как возможный обман, так и недовольство отдельных жильцов, которое может сорвать весь проект».
Такие опасения вполне справедливы. В обычный кооператив люди объединяются добровольно, а в данном случае речь идёт о создании кооператива на базе конкретных людей – в том числе и тех, которым это не нужно. Получается, одни будут навязывать другим свою волю, и противоречий не избежать.
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