Московскому кинотеатру «Ударник» – 80 лет

Ах, как сладко в детстве замирало сердце, когда мама говорила: «Сегодня мы идём смотреть кино в «Ударник». Ведь «Ударник» был для нас не просто кинотеатром, он был дворцом, храмом искусств.

П еред сеансом зрители успевали полакомиться в буфете, послушать музыку в исполнении «живого» оркестра, посмотреть в фойе первого этажа хроникальные фильмы. И только после этого начиналось главное – все поднимались на второй этаж, в огромный, на полторы тысячи мест кинозал.

Вообще-то «Ударник» – лишь часть громадного комплекса под названием «Дом правительства», переименованного впоследствии с лёгкой руки писателя Юрия Трифонова в «Дом на набережной». Помимо собственно 12-этажного жилого дома, квартиры в котором выделялись членам ЦК ВКП(б), наркомам и их заместителям, в комплекс входили клуб (ныне Театр эстрады), спортзал, универмаг, прачечная, сберкасса, детский сад и ясли. Но для москвичей «Ударник» всегда был как бы самостоятельным кинотеатром, долгие годы он служил главной премьерной площадкой страны. Все кинофестивали, включая самый первый московский, проходили здесь.

В 1972-м «Ударник» подвергся первой основательной реконструкции: были перестроены кассы, в зале убрали балкон, заменили и переставили кресла. В результате число мест сократилось до 1200, зато проходы стали более удобными.

С появлением новой техники «Ударник» пережил вторую реконструкцию. Зал оборудовали английским платиновым полусферическим экраном, установили немецкую киноаппаратуру и звуковую систему Dolby Digital с 56 динамиками. Число мест сократилось до 850, но при этом бережно и тактично была сохранена эстетика раннего социализма, даже VIP-ложа с кожаными «сталинскими» диванами осталась.

Как и прежде, кинотеатр принадлежит Москве, находится в хозяйственном ведении «Объединённой дирекции по управлению имущественным комплексом киносетей», у которой его арендует компания «КАРО Фильм».

Время диктует новые требования, и опять «Ударник» закрылся на реконструкцию. После открытия в нём будут демонстрироваться фильмы с учётом последних достижений кинопромышленности и, в первую очередь, в формате 3D.

Но очень приятно сознавать, что в этой коловерти нашей жизни есть что-то, что, кажется, было всегда и, хочется верить, будет всегда – наш старый, добрый дедушка «Ударник», которому 7 ноября стукнет 80 лет.

Поздравляем тебя, дорогой! Живи и здравствуй на радость новым поколениям!