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Кому поднять налоги

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Кому поднять налоги

Хотите узнать, в чьих интересах действует правительство той или иной страны? Это просто. Посмотрите на шкалу подоходного налога – оцените, как зависит налог от величины дохода гражданина. В тех экономиках, которые считаются у нас чрезвычайно либеральными, ставка налога для самых богатых несравнима со ставкой для самых бедных (показательнее всех Австрия, где это соотношение – 50% к 0%). Даже республиканцы, которых называют защитниками богачей в США (там соотношение – 39% к 15%), никогда не покушаются на сам принцип различия налоговых ставок. В России же ставка для всех одна. Такую ситуацию можно наблюдать лишь в некоторых и, прямо скажем, не самых развитых странах: в Грузии, Эстонии, Латвии, Украине, Словакии, Румынии и Чехии.

Единая для всех налоговая шкала (её называют плоской) – 13% – была введена Владимиром Путиным ещё на первом президентском сроке. В пользу такой шкалы он произнёс: «Весь мир нам завидует!» По-видимому, он имел в виду не весь мир, а наиболее обеспеченные слои всего мира.

С тех пор не умолкают предложения экономистов-учёных и оппозиции: необходимо вернуться к прогрессивной налоговой шкале. К слову, она так называется не потому, что более передовая (хотя и такое толкование уместно), а потому, что она растёт (прогрессирует) от бедных к богатым. В Госдуму наконец внесён соответствующий законопроект.

«В данном вопросе социальная направленность напрямую связана с экономическим ростом, – комментирует автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Улас (фракция КПРФ). – Во-первых, увеличатся доходы и покупательные способности населения – соответственно, вырастет производство. Во-вторых, снижение налогов для граждан неизбежно ведёт к повышению налогов для организаций. Из-за этого организации лишаются оборотных средств: их владельцы предпочитают оформить доходы как свои собственные и потратить их на себя – вместо того, чтобы заниматься производственными накоплениями и реинвестировать в развитие своей фирмы».

Кроме того, без прогрессивного налогообложения маловероятно появление среднего класса. Социальное расслоение в России все последние годы стремительно нарастает и достигло катастрофических размеров, соответствующие данные представлены в таблице 1 (для Москвы этот показатель – коэффициент дифференциации доходов – даже по официальным данным превысил цифру 40). По данным Федеральной налоговой службы за 2009 г., общий доход граждан России составил около 31,5 трлн. руб., при этом более 15,5 трлн. пришлись на долю 276 тыс. налогоплательщиков, что составляет менее 0,5% от их общей численности. Тем временем в США 80% федерального бюджета формируется за счёт налогов, взимаемых с 20% самых состоятельных граждан. Во Франции, Японии и Швеции максимальный уровень налогообложения доходов физических лиц с учётом страховых взносов, местных и социальных налогов достигает 70%. Для полноты картины см. таблицу 2.

Но это ещё не всё. В России существует норма, которой нет нигде. В других странах такое сочли бы коррупцией, но у нас это – закон. Речь идёт о налоговых вычетах, связанных с убытками при продаже ценных бумаг. Налоговым вычетом называют часть дохода, не облагаемую налогом. Вычеты практикуются во всех странах, но, как правило, они носят ярко выраженный социальный характер (например, родитель платит меньше налогов, если оплачивает образование ребёнка). И только в России налоговые вычеты распространяются на операции с ценными бумагами, то есть государство оплачивает крупному бизнесу, сросшемуся с высшим чиновничеством, ошибки в играх на бирже. По данным Федеральной налоговой службы за 2009 год, при общих доходах населения в 31,5 трлн. руб. налоговые вычеты превысили 18 трлн. руб., из них более 15 трлн. были связаны с биржевыми спекуляциями.

Разумеется, «Единая Россия» в лице парламентского большинства не обрадовалась законопроекту о прогрессивном налогообложении. На данный момент она избегает его рассматривать – в текущую парламентскую сессию документ не включили.

Таблица 1

Отношение денежных доходов 10% самых богатых граждан России к доходам 10% самых бедных

Годы

 

1992

 

...

 

2002

 

2004

 

2006

 

2008

 

2010

 

Коэффициент дифференциации доходов

 

8

 

...

 

14

 

15,2

 

16

 

16,8

 

15,8*

 

 

*Данные за первые девять месяцев 2010 г.

Таблица 2

 

Страна

Минимальная-максимальная ставка налога в %

 

 

Страна

Минимальная-максимальная ставка налога в %

 

 

Австралия

 

 

0-47

 

Канада

 

15-29

 

Австрия

 

0-50

 

Китай

 

5-45

 

Бразилия

 

15-27

 

Норвегия

 

28-51

 

Великобритания

 

0-40

 

Польша

 

19-40

 

Венгрия

 

18-36

 

Португалия

 

0-42

 

 

Вьетнам

 

0-40

 

США

 

15-39

 

Германия

 

 

0-45

 

Турция

 

15-35

 

Греция

 

0-40

 

Финляндия

 

8-31

 

Израиль

 

10-47

 

Франция

 

7-48

 

Индия

 

10-30

 

Швеция

 

 

0-56

 

Испания

 

0-45

 

ЮАР

 

24-43

 

Италия

 

10-43

 

Япония

 

0-40

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