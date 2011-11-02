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Трёхлетний непрозрачный финансовый закон

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Трёхлетний непрозрачный финансовый закон

На днях Мосгордума превосходящими силами «Единой России», как и в прежние времена, оперативно приняла в первом чтении, довольно спорный и непрозрачный проект бюджета на 2012 год и в плановом порядке – на 2013 и 2014 годы. Представители фракции КПРФ, соответственно, проголосовали против такой спешки, но это, к сожалению, не повлияло на общий итог.

В 2012 году расходы бюджета составят один триллион 704 миллиарда. Из них триллион 500 миллиардов – средства на реализацию государственных программ. В Мосгордуме Сергей Собянин назвал 16 самых важных, направленных на социально-экономическое развитие города.

Сегодня для многих остаётся загадкой, во-первых, почему в этот раз был рассмотрен бюджет сразу на 3 года, а не на год, как это было прежде. И во-вторых, почему статьи расходов на освоение новых столичных территорий вообще не были вписаны в этот основополагающий финансовый документ. А объединение не за горами.

«Революции не произошло, – считает Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. В бюджетной политике сохраняются застойные тенденции развития «от достигнутого». Проект на 2012 г. перетекает на 2013–2014 гг. путём механического умножения его цифр. Но главная беда заключается в том, что бюджет по-прежнему остаётся непрозрачным».

Целевые программы, и в том числе программа приватизации, по-прежнему не утверждаются Московской городской думой. Получается, проконтролировать расходы по этим статьям невозможно. Значит, главное наследие Лужкова – бесконтрольность гигантских финансовых вложений – живёт и побеждает уже сегодня в новых решениях Собянина.

Без промышленности и науки

В новом бюджете на экономическую поддержку малого предпринимательства, на развитие науки и промышленности предусмотрено только 6 млрд. рублей! «Это 0,2% от доходной части бюджета. Иначе как «похоронами» промышленности и науки это назвать нельзя»,  говорит Вадим Кумин, депутат МГД.

 

Другого мнения придерживается Андрей Шаронов, заместитель мэра по экономической политике: «С 2005 по 2010 год на статью «наука и промышленность» тратилось примерно от 1,5 до 3 млрд. рублей в год. Однако мы не нашли следов этих денег»… Значит, надо искать и наказывать воров, а не урезать средства.

В правительстве Москвы неоднократно упоминают, что по конституции финансирование науки – это федеральное обязательство. Действительно, федеральные деньги, которые идут на науку и промышленность, несопоставимы с московскими возможностями. Так, Академия наук получает 62 млрд. в год именно из федерального бюджета. Однако половина институтов находятся именно в Москве, и сокращать их финансирование из бюджета Москвы – это преступная идея.

Аргументы соцподдержки

В проекте бюджета на 2012 год расходы (один триллион 700,2 млрд. руб.) традиционно превышают доходы (один триллион 450 млрд. руб.). Дефицит бюджета составляет 250 млрд. рублей. Однако в данном документе практически отсутствуют заимствования. А дефицит покрывается внутренними ресурсами.

 

В 2012 году расходы бюджета составят один триллион 704 миллиарда. Из них триллион 500 миллиардов – средства, отпущенные на  реализацию государственных программ. Самыми значимыми в новом проекте бюджета являются следующие программы: «Социальная поддержка жителей города Москвы» – 338 млрд. руб. (20% бюджета), «Развитие транспортной системы Москвы» – 328 млрд. руб. (19%  бюджета), «Столичное образование» – 260 млрд. (15% бюджета), «Столичное здравоохранение» – 202 млрд. руб. (12% бюджета), «Жилище» – 180 млрд. руб. (10,5% бюджетных расходов).

Поддержка подконтрольных СМИ

Зато радует помощь СМИ. Так, 10154,9 млн. рублей будут направлены в 2012 г. на прямую поддержку печатных изданий и ТВ-каналов в рамках государственной программы «Информационный город». В 2013 году объём финансирования составит 10 557,8 млн. рублей, в 2014 году – уже 11 039,2 млн. рублей. За счёт бюджета Москвы будут финансироваться федеральные и московские периодические печатные издания, состоящие с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях, а также ряд московских телеканалов и радиостанций. В документе упоминаются каналы «ТВ Центр», «ТВ Столица», телеканал «Доверие», радиостанция «Говорит Москва».

«Тратить деньги на создание качественного телеканала, который будет хорошим источником информации, может и имеет смысл. У города сегодня нет хорошего рупора, который может донести до большинства москвичей информацию или создать интересную дискуссию по проблемам мегаполиса,  – комментирует Александр Закондырин, председатель общественного движения «Наша столица».  Но на все эти районные газеты при управах, которые никто не читает, тратится слишком много денег. Мне это кажется бессмысленным и с точки зрения информационной политики, и с точки зрения финансовых затрат».

Значимые упущения

По мнению экспертов, многие аспекты социальной политики в бюджете также оставлены без внимания. «Сохраняются вопиющие вещи, которые можно было бы поправить одним росчерком пера, но никто об этом не думает, – отмечает Вадим Кумин. – Так, например, пособие на ребёнка старше трёх лет в Москве составляет около тысячи рублей при официально подтверждённом прожиточном минимуме в 9 тысяч. Вместе с тем, реальными делами подкрепляется финансирование чиновничьего аппарата и расходов на госуправление. Здесь мы постоянно видим устойчивый рост. И это притом что было декларировано, что количество чиновников будет сокращаться».

Обещание «сохранить и приумножить достигнутый уровень социальной защиты» при реальной инфляции в 25–30% не даёт надежды на улучшение уровня жизни москвичей. Стремление «переломить тенденцию к ухудшению ситуации в транспортной системе» противоречит тем действиям, которые предпринимаются. Обещание «сохранить масштабы капитального ремонта жилых домов» совершенно не соотносится с задолженностью города перед москвичами по капремонту в 1 триллион рублей.

Темпы строительства бюджетного жилья снижаются. Если до кризиса в 2007 году строили почти два миллиона квадратных метров жилья, то в 2011 году запланировано в три раза меньше – 671 тыс. кв. метров. Но даже этот план к концу года будет выполнен лишь на 85%.

Флот пока на плаву

С начала 90-х финансовая и гуманитарная поддержка Российского флота и Севастополя всегда была задачей столицы и её мэра. Однако в сентябре 2011 года Московская городская Дума приняла решение об исключении из бюджетного финансирования черноморской эскадры. Якобы для устранения нецелевого и неэффективного расходования средств.

Данный шаг, как и прежде, вызвал много споров. Есть мнение, что решать вопросы внешней политики – это функция государственной власти РФ. «А у нашего города много своих проблем, – говорит Александр Закондырин, – Строить жильё и поддерживать какие-либо объекты за пределами РФ – непозволительная роскошь. Сегодня затраты Москвы на подобные мероприятия значительно снижены, но тем не менее определённые элементы имперского наследия Лужкова остались. Думаю, что постепенно мэр сведёт на нет эти традиции».

«Действительно, Черноморский флот должен финансировать федеральный бюджет, – соглашается Николай Безбородов, генерал-майор авиации, депутат Государственной думы РФ четырёх созывов. – Однако он пока не в состоянии обеспечить все потребности военного ведомства, в том числе и командования Военно-морского флота РФ. Вот и хорошо, что за многие годы уже сложились тесные связи московского правительства и черноморских моряков. Помощь русским морякам – наш долг, который при всех трудностях нельзя ни в коем случае забывать».

Что делать, если Министерство обороны из нашего защитника превращается в главного риелтора в погонах. «Вот поэтому правительство города и взяло на себя быт военнослужащих. А также ремонт и содержание кораблей, – продолжает Андрей Клычков.  Разговоры о том, что это была «кривая схема финансирования», неуместны, так как есть реальные плоды нашей помощи».

Замечательно, что спустя несколько недель после обсуждения этой проблемы Москва снова возобновила шефство над Черноморским флотом на 2010–2012 годы. По словам Веры Чистовой, руководителя Департамента финансов, теперь «средства по Черноморскому флоту учтены в непрограммной части в размере не ниже уровня предшествующего года». В эту же часть вошли средства на реализацию соглашений в рамках международного сотрудничества, расходы на обслуживание государственного долга – 27,3 млрд. рублей и на осуществление переданных полномочий муниципальному образованию – 3,3 млрд. рублей.

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