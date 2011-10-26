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Карету им, карету

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Карету им, карету

С приближением зимы стражи порядка и Минздрав вспомнили о пьяных на улицах. Куда доставлять этих граждан, если медвытрезвителей больше нет: в полицейские дежурные части или городские больницы? А может, оставить их замерзать под забором?

А везти куда?

Медвытрезвителей в Москве уже нет, а пьяные будут всегда. Одни буянят, сквернословят, переходят улицу где попало, норовят свалиться под колёса машин. Другие мирно спят на остановках. В любом случае с ними надо что-то делать.

Раньше всё было понятно. Трезвые граждане вызывали, по обстоятельствам, милицию или «скорую». Приезжали обе машины, и начинались дебаты. Медики говорили: он пьяный, забирайте в вытрезвитель. Постовые: он больной, везите в больницу. Правда, если пьяных в тот день набиралось мало, а милицейское начальство требовало показателей, тогда в вытрезвитель годились и больные, и здоровые…

«Я в своё время по партийной линии дежурил в вытрезвителе как представитель общественности. С вечера и до утра следил за порядком, – вспоминает Юрий Иншаков, хирург высшей категории, организатор здравоохранения. – Конечно, грубая мужская сила там применялась на стадии раздевания и оформления. Попадались и буйные. С некоторыми только два-три милиционера справиться могли. Где дубинкой огреют его, где и кулаком. Никто, конечно, не избивал ногами до полусмерти. Что обворовывали в вытрезвителях – да, бывали такие случаи. Но не в нашем присутствии. Мы бы сразу по партийной линии доложили. Но вообще у многих из тех, кто попадал туда, даже рубля с собой не было. Может, у одного из десяти пятёрка имелась...»

Так или иначе, вытрезвитель был последним местом, куда бы хотел попасть пьяный, если последний, хоть что-то соображал. Про ужасы в этих заведениях ходили страшные истории. Правозащитники добивались их закрытия. «Три года назад у нас в Москве осудили четырёх сотрудниц женского вытрезвителя, – рассказывает Михаил Пашкин, глава координационного совета сотрудников полиции Москвы. – За то, что они привязали двух пьяных буянивших проституток за руки ремнём к кровати. А у тех покровители силовики оказались, и нашим сотрудницам прокурор 8 лет просил. Но адвокаты всё на «условно» перевели. Так на суде выяснилось, что ещё с 2002 года этих вытрезвителей уже не должно было быть по приказу МВД. А они работали. Фактически люди занимались незаконной деятельностью».

Теперь, когда их нет, выяснилось, что они ой как нужны, особенно в холодное время года. «Всякое в жизни бывает, выпил человек лишнего. Не оставлять же его замерзать под забором? А ведь много людей так погибают. Ещё от интоксикации, когда никто их не забирает. Медвытрезвители надо открывать, – считает адвокат Владимир Жеребенков. – Но это должны быть вытрезвители нового типа. По-прежнему режимные, потому что их клиенты буянят. Доставку, охрану и т.п. должны осуществлять полицейские. А вот медицинскую помощь пусть оказывают гражданские врачи, подчиняющиеся Минздраву». Вытрезвители в целом, как учреждения, должны быть подведомственны Министерству здравоохранения, уверен Евгений Фёдоров, председатель комитета ГД по экономической политике и предпринимательству. «Специалисты, которые будут там лечить людей, должны быть врачи, сотрудники этого министерства, – подчёркивает он. – А механизм взаимодействия с ними и направление туда людей, находящихся в бессознательном состоянии, должна, конечно, осуществлять полиция. Как они могут от этого открещиваться, если имеются такого рода поручение и приказ министра?»

Сбыть пьяниц с рук МВД пыталось давно как от «несвойственной себе функции». Сегодня это почти удалось. Так кареты «скорой помощи» превратились в такси для развоза пьяных, а приёмные покои больниц – в ночлежки для подвыпивших бомжей. На любую из 53 столичных подстанций «скорой» приходится в день по 2–3 вызова к пьяным на улице. А в пятницу и в выходные это число ещё больше возрастает.

Между тем, по данным Минздрава, только в 2% таких случаев действительно требуется врачебная помощь. Обычно выпившему нужно только где-то проспаться. Иногда им необходимо оказать первую помощь, но такими навыками обязаны владеть и полицейские.

«У нас была специальная «пьяная комната». Глухая, бетонная, с железной дверью и глазком. Целую ночь на всё приёмное отделение стоял грохот, когда постояльцы приходили в себя и бились в дверь головой. Так привычный ритм больницы вышибается напрочь. Алкоголиков надо отмыть, угомонить, привязать. Если взваливать заботу о пьяных на больницы, то в каждом приёмном покое надо обеспечить присутствие крепких санитаров и выделять отдельные помещения. Но если возрождать вытрезвитель, туда необходимо определить гражданского врача. Вот полицейские пьяного доставляют. Фиксируют. А врач с медсестрой могут уже спокойно ходить, назначать капельницы».

02 или 03?

Недавно Минздрав и МВД более-менее разделили полномочия. Вышла инструкция «О порядке доставления граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения…». Лица, совершившие правонарушения в таком состоянии, будут доставляться в отделения органов ВД. А неспособные передвигаться в пространстве граждане отправятся в наркологические стационары или медучреждения, где возможна наркологическая помощь. Если пьяный без сознания или есть подозрение на инсульт или инфаркт, – его повезут в больницу.

Но учреждения здравоохранения не должны оказывать медицинскую помощь лицам в лёгкой и средней степени опьянения. Они придут в себя естественным путём.

Столичный департамент здравоохранения и ГУ МВД по Москве договорились действовать следующим порядком при совместной помощи пьяным на улицах. Вначале человека должны доставить в приёмное отделение обычной больницы. Там врачи обследуют его на предмет серьёзных травм и заболеваний. Если пациент несильно пьян, его отправят в отделение наркологии или токсикологии, а если очень сильно пьян, то возможно, и в реанимацию.

Один из самых спорных положений инструкции обязывает полицейских не только вызвать «скорую», но и сопроводить пациента в больницу – а вдруг начнёт буянить по дороге? – а также дождаться, пока его не зафиксируют в палате. «Всё это вместе может занять у сотрудника постовой службы несколько часов, а полицейских на улицах после сокращений и так не хватает, – говорит Михаил Пашкин. – Преступность осталась боеспособной. Если полицейский на каждого пьяного будет по два часа в больнице тратить, тогда вообще никого не останется на улицах». Для буйных у медиков есть укол и смирительная рубашка, добавляет он. Всё, для чего нужен полицейский, – в присутствии понятых сфотографировать нетрезвого гражданина, осмотреть его на предмет внешних повреждений, описать находящееся при нём имущество, составить протокол. И помочь загрузить в машину «скорой».

«А если человек способен назвать адрес или документы при нём есть – может, лучше его домой довезти? – предлагает правозащитник Людмила Алексеева. – Как в Америке мой муж наблюдал: к пьяному подходят двое полицейских. Ну, он думал, сейчас заберут, побьют как следует. А они пьяного спрашивают: скажите ваш адрес. Мы вам домой поможем добраться. Правильно – помочь человеку добраться домой, он и не замёрзнет».

И ещё, напомнила Людмила Алексеева, в полиции ведь тоже мужики служат и тоже, в общем, выпивают. Вот как бы их так первоспитать, чтобы они пьяных не били и обирали, а по-дружески домой доставляли?..

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