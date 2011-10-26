Дороги прежде всего

В Москве завершила свою работу Вторая специализированная выставка – форум «Дорога-2011». Дорожное покрытие с новыми, износостойкими свойствами, новые технологии возведения искусственных дорожных сооружений, суперсовременная техника и многое другое было представлено в выставочных павильонах «Крокус-Экспо».

Выставка, проведённая при поддержке Министерства транспорта России и Федерального дорожного агентства («Росавтодор»), продемонстрировала внимание, которое уделяет государство вопросу дальнейшего развития дорожной сети страны. Согласно принятой недавно Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы», новые современные магистрали должны появиться в центральной части страны и на Дальнем Востоке, в Сибири и в Краснодарском крае. А существующую сеть ждёт кардинальная реконструкция с применением новых материалов и технологий.

«Тема мероприятия стратегически важна для нашего государства, – сказал глава «Росавтодора» Анатолий Чабунин. – На выставке было представлено много интересного, но мне особенно хотелось бы отметить её формат: в рамках выставки прошло несколько деловых форумов, затронувших самые актуальные темы отрасли».

«Асфальтобетон и органические вяжущие», «Цементобетонные покрытия для автомобильных дорог», «Актуальные проблемы мостостроения» – вот далеко не полный перечень научных конференций, проведённых в рамках выставки «Дорога-2011». К слову, некоторые из представленных на выставке материалов и технологий уже были апробированы на практике, в ходе строительства магистрали «Амур», чья трасса проходит в сложнейших геологических условиях заболоченных территорий и вечной мерзлоты.

В работе выставки приняли участие и высокие иностранные гости. Например, приехал поделиться опытом американских дорожников глава Федеральной дорожной администрации США Виктор Мендес. «Мне кажется, что у вас совершенно потрясающее видение ситуации, очень сбалансированный подход, потому что вы рассматриваете все проблемы в комплексе, – сказал господин Мендес. – Я здесь сегодня не только для того, чтобы оказывать помощь или просто передавать информацию, я здесь и для того, чтобы учиться у своих российских коллег. Потому что если посмотреть на страны во всём мире – основные проблемы у нас аналогичные, поэтому очень важно учиться друг у друга. Позвольте привести пример – прежде всего мы узнали о новых методах сварки мостов и помимо этого очень много о вопросах тестирования. Это также производство и создание защитных сооружений, и ещё многое другое».

Так что и американцам есть чему поучиться у наших дорожников.